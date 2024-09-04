الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت الجهات الأربع، الشركة السعودية المتخصصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة منذ عام 1979، اليومَ مشاركتها في "المعرض السعودي للمخازن والخدمات اللوجستية 2024"، الذي تُقام فعالياته في العاصمة الرياض خلال الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر 2024.

وتؤكد شركة الجهات الأربع من خلال مشاركتها في هذا الحدث المهم التزامها بتعزيز قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، وتوسيع نطاق حلولها المبتكرة لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال الحيوي. وستستعرض الشركة خلال المعرض أحدث خدماتها اللوجستية وتقنياتها المتقدمة، التي تمكّنها من تقديم حلول فعالة وشاملة لعملائها في مختلف الصناعات.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال نزار المانع، الرئيس التنفيذي لشركة "الجهات الأربع": "تُعد مشاركتنا في المعرض السعودي للمخازن والخدمات اللوجستية 2024 خطوة إستراتيجية لتعزيز تواجدنا في السوق المحلي وتوسيع شراكاتنا مع الشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية. ونتطلع إلى تبادل الخبرات مع المشاركين في هذا الحدث المهم، واستكشاف فرص التعاون الجديدة التي تساهم في تطوير خدماتنا وتحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال الخدمات اللوجستية."

ومن المتوقع أن يشهد المعرض حضوراً واسعاً من قبل الشركات الوطنية والدولية المتخصصة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب عدد من الخبراء والمستثمرين والمهتمين بهذا القطاع. ويُعد هذا الحدث فرصة استثنائية لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتوسيع شبكات التواصل بين الشركات المختلفة، بما يعزز من مكانة المملكة كمركز عالمي للخدمات اللوجستية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الجهات الأربع، الشركة السعودية المتخصصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة، أُسِّسَت في عام 1979، وتتمتع اليومَ بسجل حافل بالإنجازات وخبرات غنية تمتد لأكثر من أربعة عقود، وبمكانةٍ مرموقةٍ بوصفها من أكثر الشركات المتخصصة الموثوق بها في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة في المملكة العربية السعودية والبحرين؛ إذ تعكس عضويتها في أبرز المنظمات الدولية مدى التزامها بالجودة ورضا العملاء، مثل: (IATA) و(FIATA)، و(IAM)، و(FIDI).

وبدأت شركة الجهات الأربع أعمالها بنقل الدبلوماسيين وكبار الشخصيات والمقيمين في السعودية وخارجها. ونظراً إلى ارتفاع الطلب العام لخدماتها، نقلت إدارة الجهات الأربع الشركة إلى مستويات عليا من خلال دفع عجلة التطور لتصبح واحدة من أكثر الشركات اللوجستية تفرداً في أوائل الثمانينات؛ إذ أنجزت العديد من المشاريع بمختلف القطاعات، ومنها: مصافي النفط، وتحلية المياه، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والطاقة، والكهرباء، والبتروكيماويات، إضافة إلى القطاع الدبلوماسي.

وتشمل خدمات النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة التي تُقدمها شركة الجهات الأربع: النقل الداخلي والدولي، ونقل الأثاث، والتخزين، وإدارة سلاسل الإمداد، والتخليص الجمركي، والتعبئة والتغليف، واللوجستيات الباردة، والشحن الدولي الجوي والبحري. وتُقدم الشركة خدماتها اللوجستية لقطاعات عديدة، ومنها: المشاريع، والإنشاءات الهندسية، والمعارض والفعاليات، ومصافي النفط والكيماويات، والصناعات العامة، والمشاريع الضخمة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية، والأغذية، والضيافة.

نبذة عن شركة "الجهات الأربع"

أُسِّسَت شركة الجهات الأربع، الشركة السعودية المتخصصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة، في عام 1979، وتتمتع اليومَ بسجل حافل بالإنجازات وخبرات غنية تمتد لأكثر من أربعة عقود، وبمكانةٍ مرموقةٍ بوصفها من أكثر الشركات المتخصصة الموثوق بها في مجال النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة في المملكة العربية السعودية والبحرين؛ إذ تعكس عضويتها في أبرز المنظمات الدولية مدى التزامها بالجودة ورضا العملاء، مثل: (IATA) و(FIATA)، و(IAM)، و(FIDI).

بدأت شركة الجهات الأربع أعمالها بنقل الدبلوماسيين وكبار الشخصيات والمقيمين في السعودية وخارجها. ونظراً إلى ارتفاع الطلب العام لخدماتها، نقلت إدارة الجهات الأربع الشركة إلى مستويات عليا من خلال دفع عجلة التطور لتصبح واحدة من أكثر الشركات اللوجستية تفرداً في أوائل الثمانينات؛ إذ أنجزت العديد من المشاريع بمختلف القطاعات، ومنها: مصافي النفط، وتحلية المياه، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والطاقة، والكهرباء، والبتروكيماويات، إضافة إلى القطاع الدبلوماسي.

وتتيح شراكات الجهات الأربع وعلاقاتها المتينة في الأسواق الدولية إمكانية تقديم خدماتها من كل وجهةٍ يُمكن تصورها على وجه الكوكب وإليها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: التحف والأعمال الفنية، والفعاليات المباشرة، والأمتعة الشخصية، والأدوية والمستحضرات الطبية، والبضائع العامة، والبضائع القابلة للتلف، والمواد الخطرة. وتشمل خدمات النقل والخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة التي تُقدمها شركة الجهات الأربع: النقل الداخلي والدولي، ونقل الأثاث، والتخزين، وإدارة سلاسل الإمداد، والتخليص الجمركي، والتعبئة والتغليف، واللوجستيات الباردة، والشحن الدولي الجوي والبحري. وتُقدم الشركة خدماتها اللوجستية لقطاعات عديدة، ومنها: المشاريع، والإنشاءات الهندسية، والمعارض والفعاليات، ومصافي النفط والكيماويات، والصناعات العامة، والمشاريع الضخمة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية، والأغذية، والضيافة.

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