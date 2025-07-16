الرياض: أعلنت شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم (جوسلوك) ومجموعة شركات "لحاء" عن تجديدهما اتفاقية توريد الزيوت بينهما، التي تعكس التزامهما المشترك بالتميّز التشغيلي، والموثوقية بالإضافة إلى التعاون المستمر لدعم القطاعات الاقتصادية والصناعية في المملكة العربية السعودية.

ويؤكد تجديد الاتفاقية على دور شركة الجميح وشل، كمورّد رئيسي لزيوت التشحيم لأعمال مجموعة "لحاء" الواسعة في مجالي الزراعة والنقل، ما يُمكن مجموعة "لحاء" من المحافظة على كفاءة عملياتها اللوجستية والزراعية، بما في ذلك أسطول النقل المبرد، ومنظومة التخزين وسلسلة التبريد التي تُعد من الأكبر على مستوى المنطقة.

وفي هذا الإطار قال ساهر هاشم، الرئيس التنفيذي لشركة الجميح وشل: "يؤكد هذا التجديد على الثقة المتبادلة بيننا ورؤيتنا المشتركة للتقدّم. فشراكتنا مع مجموعة "لحاء" مستمرة في التطوّر، ونحن ملتزمون بتقديم حلول عالية الجودة تدعم القطاعات الحيوية في المملكة. ونتطلع إلى توسيع نطاق هذا التعاون خلال السنوات المقبلة."

ومن جانبه، قال محمد حمود الصالح، نائب رئيس مجموعة لحاء: "نحن نؤمن بأن الشراكات الفاعلة هي ركيزة أساسية لنجاحنا التشغيلي. وتجديد الاتفاقية مع شركة الجميح وشل يؤكد على التزامنا المشترك بمواصلة تقديم خدمات عالية المستوى في مجالي الزراعة والخدمات اللوجستية، حيث ساهمت خبرات الشركة الفنية في دعم مسيرة نمونا المتواصلة."

ويعتبر هذا التجديد تعزيزًا لشراكة طويلة الأمد تدعم العمليات الحيوية في مجالي الزراعة والنقل داخل المملكة. وستُسهم الاتفاقية في ضمان استمرارية توريد زيوت التشحيم لمختلف قطاعات مجموعة لحاء لمتنامية في قطاعات الزراعة والنقل.

ومع هذا التمديد، تؤكد الشركتان عزمهما المشترك على تعميق أواصر التعاون واستكشاف مجالات جديدة للنمو. وتواصل شركة الجميح وشل التزامها بدورها كشريك استراتيجي لمجموعة لحاء، عبر الإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية المحورية، التي تشمل الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية، وتحديث قطاع النقل، وهو ما ينسجم مع "رؤية السعودية 2030.

نبذة عن مجموعة لحاء:

تُعد مجموعة لحاء من أبرز الشركات السعودية متعددة الأنشطة، حيث تنشط في قطاعات الزراعة، والنقل، والتخزين، والتبريد، والتجارة، والمقاولات. وتضم بنية تحتية متقدمة تمتد في الرياض وجدة و الدمام والقصيم وحائل و وادي الدواسر غيرها، ما يعزز مكانتها في دعم منظومة الإمداد الغذائي والخدمات اللوجستية في المملكة.

www.leha.com.sa

نبذة عن شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم (جوسلوك):

يُعد جوسلوك مشروعًا مشتركًا يجمع بين ريادة شل العالمية في مجال التقنية، والخبرة العميقة لـ مجموعة الجميح في السوق الإقليمي. وتعتبر الشركة من أبرز مورّدي زيوت التشحيم في المملكة العربية السعودية، حيث تلتزم بدعم القطاعات الحيوية من خلال منتجات عالية الأداء تُعزز الكفاءة، والموثوقية، والاستدامة.

لمزيد من المعلومات: www.shell.sa

بوست لينكدإن:

تجديد الشراكة الاستراتيجية

جددت مجموعة لحاء وشركة الجميح وشل لزيوت التشحيم (جوسلوك)؛ اتفاقية توريد الزيوت رسميًّا في الرياض، تعزيزًا لشراكة طويلة الأمد تدعم العمليات الحيوية في قطاعي الزراعة والنقل على امتداد المملكة العربية السعودية.

الاتفاقية المجددة تضمن استمرار التعاون وتوفير الدعم دون انقطاع لشبكة لحاء المتنامية.

شهد مراسم التوقيع عدد من المسؤولين البارزين:

🔹 ساهر هاشم، الرئيس التنفيذي، لشركة الجميح وشل لزيوت التشحيم (جوسلوك)

🔹 محمد حمود الصالح، المالك – عضو مجلس الأدارة، مجموعة لحاء

🔹 يوسف بن ناصر الصالح، المالك – عضو مجلس الأدارة ، مجموعة لحاء

معًا سنواصل التزامنا بالتميّز التشغيلي، ودعم نمو القطاع الصناعي في المملكة.

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سوشيال ميديا كابشن:

بحضور عدد من مسؤولي الشركتين، جددت مجموعة لحاء وشركة الجميح وشل لزيوت التشحيم (جوسلوك) اتفاقية توريد الزيوت في الرياض، وذلك دعمًا لعمليات الزراعة والنقل في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

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