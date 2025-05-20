القاهرة، مصر – أعلنت شركة "الجمعية" (ElGameya)، المنصة المصرية الرائدة في رقمنة نموذج "الجمعية" التقليدي للادخار الجماعي، عن نجاحها في إغلاق جولة تمويل استثمارية جديدة بسبعة أرقام بالدولار الأمريكي، من شأنها تسريع وتيرة تطوير منصتها التكنولوجية

تم قيادة جولة التمويل من قبل شركة أيادي للاستثمار والتنمية، بمشاركة مجموعة من المستثمرين البارزين، تضم كلاً من جدار كابيتال (Jedar Capital)، وكيوبت فينتشرز (Cubit Ventures)، وفينتشر نوتس (Venture Notes) وشركة بي مايسترو (PMaestro)، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين الملائكيين المحليين والدوليين.

تهدف شركة "الجمعية"، منذ عام 2020، إلى تحديث وتسهيل نظام الادخار التقليدي المعروف باسم "الجمعية" ROSCA Model))، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الثقافة المالية في مصر والعديد من الدول. من خلال تطبيقها سهل الاستخدام، تتيح الشركة للمستخدمين الانضمام إلى دوائر متنوعة، واختيار المبلغ ومدة الدورة والترتيب المناسب لهم، مع ضمان الأمان والشفافية في جميع المعاملات. كما توفر حلولاً مرنة للحصول على التمويل، وتستهدف تلبية الاحتياجات المالية لمختلف فئات المجتمع، حيث تقدم جمعيات مصممة لتناسب احتياجات شرائح متنوعة من المجتمع، سواء لأهداف قصيرة أو طويلة المدى مثل التعليم، الزواج، أو بدء مشروع خاص بأقساط شهرية مرنة.

وقد صرح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "الجمعية" أحمد عابدين قائلاً: ". نؤمن بأن التكنولوجيا المالية لديها القدرة على إحداث تحول جذري في حياة الناس، ونسعى في "الجمعية" لأن نكون في طليعة هذا التحول. نحن سعداء للغاية بإغلاق هذه الجولة التمويلية الناجحة، والتي تمثل شهادة ثقة قوية في رؤيتنا ونموذج عملنا. إن هذا الاستثمار، بمشاركة جهات مرموقة مثل شركة أيادي، سيمكننا من تسريع خططنا التوسعية وتقديم خدمات مالية مبتكرة وسهلة الوصول لأكبر عدد ممكن من الأفراد في مصر وخارجها لتشمل شرائح جديدة من المستخدمين."

وأضاف عابدين: "حققنا خلال العام الماضي نموًا مطردًا بمعدل ٥٠٪ شهريًا على أساس شهر إلى شهر، ويبلغ عدد العملاء المسجلين لدينا نحو مليون عميل. كما أقمنا شراكات استراتيجية مع أكثر من ١٥٠ شركة ومدرسة تستفيد جميعها من خدماتنا المتميزة."

وصرح الأستاذ أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي، قائلاً: "استثمارنا في شركة الجمعية يأتي في إطار دعمنا المتواصل للمشروعات التي توظف التكنولوجيا بشكل فعّال لتلبية احتياجات المجتمع. نرى في الجمعية نموذجًا متميزًا قادرًا على تمكين شرائح كبيرة من المصريين من الوصول إلى أدوات ادخار وائتمان موثوقة ومرنة، وهو ما ينسجم مع رؤيتنا لتعزيز الشمول المالي والنمو الاقتصادي المستدام."

كما علّق السيد عمرو أبو العزم، الرئيس المؤسس لمجلس إدارة شركة الجمعية، قائلاً: "نفخر بثقة هذه المجموعة المتميزة من المستثمرين في رؤيتنا، وفي نموذج العمل الذي بنيناه خلال السنوات الماضية. هذه الجولة الاستثمارية تمثل خطوة محورية في رحلتنا نحو تعزيز مكانة الجمعية كأحد الحلول الرائدة للادخار الجماعي في السوق المصري والمنطقة. نحن نؤمن بأن للجمعيات الرقمية دورًا جوهريًا في تحسين الثقافة المالية، وتوسيع نطاق الوصول إلى أدوات ادخار وائتمان مرنة وآمنة، خاصة للفئات التي لا تصلها الخدمات المالية التقليدية بسهولة."

من جانبه، علق السيد حازم كامل، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار المباشر بشركة إن أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (مدير استثمار شركة أيادي) بقوله: "إن استثمارنا في "الجمعية" يتماشى مع استراتيجيتنا لدعم الشركات الناشئة الواعدة في قطاع التكنولوجيا المالية، والتي تساهم في تعزيز الشمول المالي وتقديم حلول مبتكرة تخدم الاقتصاد الوطني. لقد أظهر فريق "الجمعية" قدرة متميزة على فهم احتياجات السوق وتقديم منتج يلبي هذه الاحتياجات بفعالية. نتطلع إلى رؤية الشركة تحقق المزيد من النجاحات في المستقبل."

يأتي هذا التمويل في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً متسارعاً واهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين المحليين والدوليين. وتعتبر "الجمعية" مثالاً للشركات المصرية الناشئة التي تستفيد من هذا الزخم لتحقيق قفزات نوعية في مسيرتها.

-انتهى-

#بياناتشركات