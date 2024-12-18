الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة التنمية الغذائية (ويشار إليها بـ " التنمية" أو "الشركة"، والمدرجة في السوق المالية السعودية بالرمز 2281)، الرائدة في إنتاج وصناعة منتجات الدواجن والأغذية وتجارة اللحوم الطازجة والمبردة ومنتجات الأعلاف والصحة الحيوانية وتشغيل الامتيازات التجارية الغذائية، عن تدشين نظام المراقبة المركزي المتطور بحضور رئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ.

يندرج هذا التدشين ضمن مساعي التنمية المستمرة لتطبيق أحدث التقنيات عبر المراحل المختلفة لسلسلة القيمة، لضمان تعزيز الكفاءة التشغيلية وترشيد العمليات على كافة الأصعدة، إذ تتضمن استراتيجية الشركة استخدام تقنيات إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة لإحداث تحول جذري في مجالات الزراعة وسلاسل التوريد، مع خطط مستقبلية لدمج الذكاء الاصطناعي وتقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين) بهدف تعزيز عملية تتبع المنتجات وضمان استدامة العمليات. ويساهم نظام المراقبة المركزي في توفير بيانات تشغيلية دقيقة للغاية للفريق المركزي، مما يتيح المراقبة الفعالة وضمان اتخاذ قرارات سريعة تعتمد على معلومات موثوقة .

تعليقاً على ذلك ، قال معالي الأستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ ،رئيس مجلس الادارة :"إنني فخور للغاية بالانجازات العديدة التي حققتها شركة التنمية الغذائية ونجاحها في ترسيخ مكانتها في السوق منذ نشأتها قبل أكثر من ستين عاماً. واليوم، تعد التنمية إحدى الشركات الرائدة في سوق متغيرة وسريعة النمو، مما يعكس التزامنا التام بالتميز التشغيلي بمعناه الشمولي.

وإذ توفر التكنولوجيا الحديثة كميات كبيرة من البيانات، فإن قيمتها الحقيقية تكمن في قدرتنا على تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتطبيق، مما يحتم علينا حسن استخدام المعلومات من أجل صنع واتخاذ قرارات مدروسة، علاوة على تطوير مختلف الجوانب العملياتية للنشاط الاقتصادي بما يعزز قدرات الشركة وتنافسيتها و يحقق فوائد ملموسة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي . وعليه، فإن جسر تلك الهوة سوف يتيح استثمار الإمكانات الواسعة للتكنولوجيا وصياغة مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة، واضعين في ذلك نصب أعيننا الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 ."

كما قال السيد ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي لشركة التنمية الغذائية:"تتماشى مثل هذه المبادرات الهامة مع أهدافنا الاستراتيجية، كما تؤكد على نهج التنمية المتكامل في الابتكار، مما يجعلنا في طليعة التحول الرقمي في قطاع الأغذية في المملكة، لتمكيننا من تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة لعملائنا ومساهمينا كذلك.

ويهدف مشروع التحول الرقمي لشركة التنمية على توظيف تقنيات الثروة الصناعية 4.0 لتعزيز الابتكار، وتحقيق الكفاءة، ودعم الاستدامة عبر مختلف عملياتها "

نبذة عن شركة التنمية الغذائية

تعتبر شركة التنمية الغذائية التي يعود تاريخها إلى العام 1962 من الشركات الرائدة في قطاع الدواجن الطازجة والمجمدة ومنتجات اللحوم المجهزة والأعلاف الحيوانية والمنتجات الصحية والغذائية الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط، ومشغل لمطاعم الخدمة السريعة، والجدير بالذكر أن شركة مجموعة الدباغ القابضة شريك ومساهم مؤسس في شركة التنمية الغذائية ويشتمل نموذج أعمال شركة التنمية المتكامل عالي الكفاءة على عمليات إنتاج المواد الغذائية ومعالجتها وتوزيعها في المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، والبحرين، وعُمان، والأردن، والكويت. وبتاريخ 30 سبتمبر 2024، تدير الشركة 128 مزرعة بالاضافة الى ستة فقاسات ومصنعي أعلاف وأربعة مصانع للمعالجة الأولية (مسالخ). كما توزع منتجاتها من خلال شبكة من الموزعين وتجار الجملة وتجار التجزئة وتبيعها للمستهلكين مباشرة عبر الإنترنت. وتعتبر الاستدامة من المبادئ الأساسية في شركة التنمية، وتتضمن مبادرات الشركة زراعة الأشجار التي تروى بالمياه المعاد تدويرها من منشآتها، وتحويل النفايات الى أسمدة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الالكتروني : www.tanmiah.com