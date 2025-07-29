أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت شركة تبادلات المحدودة "تبادلات"، وهي منصة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مقرها الإمارات العربية المتحدة ومسجلة في أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي.

تأتي هذه الخطوة عقب اعتماد مجلس الوزراء الإماراتي للاستراتيجية الوطنية للتمويل الإسلامي وصناعات الحلال في 6 مايو. وتهدف الخطة إلى بناء قطاع وطني تنافسي عالمًيا في مجال التمويل الإسلامي، وتيسير أنشطته، وتعزيز الريادة في التمويل المستدام. ولدى تبادلات، التي هي بصدد الحصول على ترخيص الخدمات المالية، رهنًا بموافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية، التزام استثماري بقيمة 2.3 مليون دولار أميركي.

لطالما واجه المستثمرون المسلمون تحديات في العثور على فرص استثمار حلال حقيقية على مستوى الأسواق العالمية، ما اضطر الكثير منهم للاعتماد على أدوات تصفية منفصلة ومكلفة أو وسطاء محدودي الإمكانات. ومن خلال أداة التصفية الشرعية المتقدمة، تضمن تبادلات توافق كل معاملة مع مبادئ التمويل الإسلامي، لتسد بذلك فجوة استمرت طويلًا في مشهد الاستثمار الحلال.

بهذه المناسبة، قال سامي محمد، الشريك المؤسس لشركة تبادلات: "تبادلات ليست مجرد منصة تداول، بل تمثل حركة استثمارية جديدة. نمنح المستثمرين المسلمين فرصة الوصول إلى الأسواق العالمية دون التنازل عن مبادئهم، من خلال منصة مرنة، شفافة، وسهلة الاستخدام."

الخصائص الرئيسية للمنصة تشمل:

الوصول إلى الأسواق العالمية : سيتمكن المستخدمون من الاستثمار في مجموعة واسعة من الأسهم الحلال الدولية في الولايات المتحدة وأوروبا، ودول الخليج، وآسيا، وغيرها .

: سيتمكن المستخدمون من الاستثمار في مجموعة واسعة من الأسهم الحلال الدولية في الولايات المتحدة وأوروبا، ودول الخليج، وآسيا، وغيرها أداة تصفية شرعية متقدمة : سيتم فحص كل سهم وصندوق تداول يوميًا للتأكد من توافقه مع الشريعة، ما يمكّن المستثمرين المسلمين من التعرف الفوري على الاستثمارات الحلال دون الحاجة إلى خدمات خارجية مدفوعة .

: سيتم فحص كل سهم وصندوق تداول يوميًا للتأكد من توافقه مع الشريعة، ما يمكّن المستثمرين المسلمين من التعرف الفوري على الاستثمارات الحلال دون الحاجة إلى خدمات خارجية مدفوعة رسوم منخفضة للغاية وشفافة : رسوم معاملات منخفضة (تبدأ من 0.25٪) بدون أية تكاليف خفية وبدون ربا تمامًا، لضمان تداولات حلال وفعالة التكلفة للمستثمرين الأفراد .

: رسوم معاملات منخفضة (تبدأ من 0.25٪) بدون أية تكاليف خفية وبدون ربا تمامًا، لضمان تداولات حلال وفعالة التكلفة للمستثمرين الأفراد تحليلات محفظة متقدمة : أدوات متطورة تشمل تقرير شرعي شامل دون أية رسوم إضافية .

: أدوات متطورة تشمل تقرير شرعي شامل دون أية رسوم إضافية حاسبة زكاة مدمجة: لمساعدة المستثمرين على الوفاء بالتزاماتهم الدينية بسهولة ودون الحاجة إلى محاسب .

تشير التوقعات إلى أن حجم سوق التمويل الإسلامي العالمي سيصل إلى 7.5 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2028، وبذلك تدخل تبادلات السوق في وقت يشهد طلبًا متزايدًا على حلول استثمارية حلال وسهلة الوصول. ستلتزم الشركة بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وهي المعيار العالمي في مجال التمويل الإسلامي، وستكون منشأة مالية إسلامية بالكامل.

وأضاف، علي عبد القادر علي، الشريك المؤسس لشركة تبادلات: "قريبًا، سيتمكن المستثمرون المسلمون من التداول في الأسهم الحلال براحة بال تامة، مع ضمان التزام كل أصل بأعلى معايير التمويل الإسلامي."

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نبذة عن تبادلات

تأسست تبادلات في عام 2024 على يد سامي محمد، بخبرة سابقة في مؤسسات مالية كبرى مثل مورغان ستانلي، وعلي عبد القادر علي، الذي عمل سابقًا في Niyah وWahed Invest، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الحلول الاستثمارية الحلال الموثوقة.

تم تطوير تبادلات خصيصًا لخدمة المستثمرين المسلمين الساعين إلى توافق كامل مع مبادئ الشريعة الإسلامية، من خلال إتاحة فرص استثمار حلال في أسواق المال العالمية، بعيدًا عن الربا (الفوائد)، والغرر (المخاطر العالية غير المبررة)، والميسر (المراهنة)، والقطاعات المحظورة شرعًا.

وعلى خلاف الوسطاء التقليديين أو أدوات الاستثمار الآلية، تقدم تبادلات منصة متكاملة للاستخدام عبر الهاتف المحمول، تتيح فلترة الأسهم الحلال، والوصول إلى صناديق متوافقة مع الشريعة، مع متابعة فورية ودقيقة لحالة التوافق الشرعي.

تخضع الأصول للمراجعة الدورية، ويتلقى المستخدم إشعارًا فوريًا في حال فقد أي أصل توافقه الشرعي، لضمان بقاء كل استثمار ضمن إطار الشريعة بشكل دائم ومستمر.