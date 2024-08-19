دبي، الإمارات العربية المتحدة، افتتحت ميريد، شركة التطوير العقاري العالمية الرائدة الحائزة على عدة جوائز مرموقة، مقرها الرئيسي الجديد في مدينة دبي للإنترنت والذي يغطي مساحة 1,300 متر مربع على الطابق الـ 45. صممت بينينفارينا، شركة الهندسة المعمارية العالمية الشهيرة، المكتب الجديد بأسلوب مبتكر يدمج عناصر التصميم المتطورة لتسليط الضوء على الهوية الفريدة لميريد ونمو الشركة المستمر في المنطقة.

يعكس المكتب مفهوم "الاتصال والتباين" الذي يميز برج آيكونيك الرائد، باكورة مشاريع شركة ميريد في دبي. تعمل المساحات متعددة الطبقات على توجيه الزوار والموظفين وتسليط الضوء على تفاني ميريد في اعتماد وتنفيذ أفضل ما يقدّمه التصميم المبتكر. أما منطقة المبيعات، بألوانها المحايدة بدرجات مختلفة والخشب المجري وأسطح هاي ماكس المصنوعة من الأكريليك، فتخلق أجواء متميزة تعكس أرقى المعايير التي تلتزم بها ميريد لتطوير المساكن الفخمة. ومن جهة أخرى، تم أخذ أهمية خلق بيئة عمل مشجعة بعين الاعتبار عند تصميم المنطقة التشغيلية والتي تتميز بألوانها الداكنة وعناصر صناعية تتناغم معاً لإنشاء مساحة عمل مميزة.

وبهذه المناسبة، علّقت ديانا نيليبوفسكايا، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، قائلة: "مع التوقعات بنمو سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة ليصل إلى 0.76 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، يأتي مقرنا الرئيسي الجديد في مدينة دبي للإنترنت، مركز الأعمال المركزي في المنطقة، ليسلط الضوء على التزامنا بأن نكون في وضع قوي لقيادة هذا النمو وتشكيله. توفر هذه المساحة، وخاصة غرفة نموذج برج آيكونيك، تجربة شاملة للمشترين المحتملين وتمنحهم إحساساً حقيقياً بالحياة في البرج. نحرص في ميريد على مواصلة رحلتنا لإضفاء عنصر الحيوية على مستقبل المعيشة الراقية، ودمج التصميم المتطور مع وسائل الراحة ذات المستوى العالمي."

على مدار العام الماضي، حصلت ميريد على التصاريح والموافقات الرسمية من الهيئات الحكومية الرئيسية في دبي وبدأت العمل على مشروع برج آيكونيك. ومع اقتراب مرحلة التصميم والتعاقد مع المقاولين من الاكتمال، من المقرر أن يبدأ البناء رسمياً عن قريب. من المقرر أن يصبح برج آيكونيك أطول برج في مدينة دبي للإنترنت بارتفاع 286.4 متر. سيضم البرج 310 شقة فاخرة ومرافق عالمية المستوى، ومن المتوقع أن يبدأ تسليم الوحدات بحلول الربع الثالث من عام 2027. بالإضافة إلى ذلك، أضافت شركة ميريد إلى محفظتها العقارية قطعة أرض رئيسية تبلغ مساحتها 11,890 متر مربع على الواجهة البحرية في جزيرة الريم، أبوظبي، أحد أبرز المواقع في العاصمة للشقق الفاخرة.

لدعم مشاريعها الطموحة، ضاعفت ميريد عدد موظفيها في الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من عام 2024، وأبرمت شراكات استراتيجية مع نخبة من أبرز الأسماء العالمية في مجال التصميم الهندسي مثل بينينفارينا وميراج وهيرش بيدنر أسوشيتس. يضمن هذا التعاون الحفاظ على أعلى معايير إدارة المشاريع والتصميم المعماري في جميع مشاريع ميريد.

عن ميريد

ميريد شركة تطوير عقاري عالمية رائدة تعمل على الارتقاء بأسلوب الحياة من خلال إعادة تعريف مفهوم العقارات. تحرص الشركة على التعاون مع المهندسين المعماريين والمقاولين ومقدمي الخدمات المتميزين عالمياً إيماناً منها بتوافق أفكارهم وقيمهم مع قيم الشركة. يعمل فريق الشركة الدولي من الخبراء ذوي الرؤية المستقبلية على تطوير منظومة عقارية متميزة في مواقع واعدة حول العالم. تتجاوز مشاريع ميريد كونها مجرد مبانٍ بل معالم خالدة تعيد تشكيل أفق كل مدينة وتعزز حياة السكان بجودة وخدمات لا مثيل لها.

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