· يساعد "تقييم الشيك" الذي يمتاز بسهولة استخدامه المتعاملين على معرفة مدى احتمالية إرجاع الشيك وهو متاح الآن على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بالإضافة إلى تطبيق الهاتف المحمول

· بلغ عدد عمليات تنزيل تطبيق "تقييم الشيك" للأجهزة الذكية 21,532 عملية تنزيل منذ إطلاق المنتج وحتى الآن

· بلغت القيمة الإجمالية لجميع الشيكات التي تم مسحها بواسطة التطبيق حتى الآن أكثر من 815 مليون درهم إماراتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، اليوم، عن بوابة إلكترونية خاصة بمنتج "تقييم الشيك" الذي تم إطلاقه حديثاً، وهو منتج ذكي ومبتكر للهاتف المحمول يسمح للشركات والأفراد بالمعرفة الفورية حول مدى احتمالية إرجاع الشيكات التي يصدرها أفراد أو مؤسسات من خلال أي بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد خضع منتج تقييم الشيك على مدار عدة أشهر للعديد من الاختبارات التجريبية الصارمة للتأكد من توفيره تجربة سلسة وخالية من المتاعب قبل إتاحته رسمياً أمام المتعاملين. وقد شهدت الفترة التجريبية للتطبيق مسح أكثر من 11000 شيك بواسطة التطبيق، بقيمة إجمالية قدرها 788 مليون درهم. ومنذ إطلاق المنتج وحتى الآن، بلغ عدد عمليات تنزيل تطبيق "تقييم الشيك" للأجهزة الذكية 21,532 عملية تنزيل، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة تتجاوز الشهر بقليل. ومنذ ذلك الحين، بلغت القيمة الإجمالية لجميع الشيكات التي تم مسحها بواسطة التطبيق أكثر من 815 مليون درهم إماراتي.

ويوفر تطبيق تقييم الشيك، المتاح حالياً على الموقع الإلكتروني لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية المزيد من إمكانيات الوصول والتفاعل مع توقع زيادة حركة مرور المستخدمين عبر الموقع عشرة أضعاف.

ويتمثل الهدف الرئيسي لتطبيق تقييم الشيك في المساعدة على خفض عدد الشيكات المرتجعة، إلى جانب تعزيز مبدأ المسؤولية المالية. ويمكن للمستخدم بمجرد قيامه بتنزيل تطبيق تقييم الشيك على جهازه الجوال وتسجيل البيانات المطلوبة، مسح الشيك باستخدام كاميرا هاتفه الذكي أو تحميل صورة الشيك أو إدخال بيانات الشيك يدوياً. وبعد اتمام عملية الشراء، تظهر للمستخدم، على الفور، نتيجة التقييم عن طريق مؤشر ذكي بنسبة تتراوح بين 1 و99٪ ويشير إلى مدى احتمالية إرجاع الشيك خلال الأشهر التسعة القادمة.

ويتم حساب نتيجة تقييم الشيك استناداً إلى التقييم الائتماني لمُصدر الشيك، وهو منتج آخر تقدمه شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إضافةً إلى سجل إصدار الشيكات السابقة وصرفها، واتمام الدفعات في الوقت المحدد، فضلاً عن مراعاة مجموعة من العوامل الأخرى التي تدعم الطبيعة التنبؤية لهذا التقييم.

وتساعد المنتجات التي تطورها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في دعم القرارات المتعلقة بالأهداف الاستثمارية والائتمانية للأفراد والشركات لتعزيز قدراتهم في الحفاظ على إتمام عمليات الدفع في الوقت المناسب وتعزيز الجدارة الائتمانية وتمكينهم من الوصول إلى أفضل

المنتجات والعروض على مستوى القطاع. ويمكن للمتعاملين الاعتماد على الخبرات الواسعة والقدرات التي تتمتع بها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لتقييم الملاءة المالية للأفراد والشركات وقدراتهم الائتمانية.

ويتوفر ChequeScore للأجهزة الذكية بنظامي iOS وAndroid ويمكن تحميله من متاجر التطبيقات الخاصة بهما. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.aecb.ae.

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نبذة عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية

نبذة عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانيةالاتحاد للمعلومات الائتمانية هي شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية وتعديله بمرسوم بقانون إتحادي رقم 8 لسنة 2020 . وبموجب هذا القانون وتعديلاته، تتولى الشركة جمع المعلومات الائتمانية الخاصة بالأفراد والشركات من المؤسسات المالية وغير المالية في الدولة.