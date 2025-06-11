الحملة تستمر حتى الثاني من ديسمبر القادم وتقدّم جوائز قيّمة تشجع على المشاركة الرقمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات للبترول (امارات)، الرائدة في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق حملة "جوائز امارات الكبرى" عبر برنامج الولاء "امكان"، وذلك بهدف تعزيز تفاعل العملاء ومكافأة ولائهم عبر شبكة محطات التجزئة التابعة لها.

تستمر الحملة من 2 يونيو ولغاية 2 ديسمبر 2025، وتتيح لعملاء (امارات) فرصة الفوز بمجموعة من الجوائز القيّمة بما فيها سيارتين من طراز نيسان باترول 2026، وأكثر من 70 جهاز iPhone 16 Pro، وتذاكر طيران مقدمة من العربية للطيران، بالإضافة إلى ست جوائز نقدية بقيمة 10,000 درهم إماراتي لكل منها.

ويمكن للعملاء دخول السحب عند إنفاق 80 درهماً أو أكثر على الوقود، أو 30 درهماً كحد أدنى على المشتريات غير المرتبطة بالوقود مع مسح رمز الاستجابة السريعة في برنامج الولاء "امكان" عند إجراء عملية الشراء.

وسيتم إدخال جميع المشاركات المؤهلة خلال فترة الحملة في سحب رقمي تحت إشراف دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حيث يتم اختيار الفائزين إلكترونياً.

وبهذه المناسبة، قال علي بن زايد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لدائرة مبيعات التجزئة ونائب أول الرئيس للتسويق في شركة الإمارات للبترول (امارات): "تعكس حملة ’جوائز امارات الكبرى‘ حرصنا المستمر على الارتقاء بتجربة العملاء من خلال التفاعل الهادف الذي يترك أثراً طيباً في نفوسهم. ومن خلال الجمع بين سهولة المشاركة والمكافآت القيمة، نهدف إلى تقوية روابطنا مع المجتمعات التي نخدمها وترسيخ قيم الولاء لديها".

وتعكس الحملة أيضاً التزام الشركة بالاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي الوطني خلال العقد المقبل. ومن خلال إلغاء عمليات السحب الورقية ودمج الحملة بأكملها عبر برنامج الولاء "امكان"، تؤكد الشركة التزامها الراسخ بالتحول الرقمي والابتكار والاستدامة.

نبذة عن شركة الإمارات للبترول (امارات)

تأسست شركة الإمارات للبترول (امارات) عام 1980، وتُعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية في دولة الإمارات. وتركز الشركة بالدرجة الأولى على رضا العملاء، وقد وسّعت نطاق عملياتها لتشمل 156 محطة خدمة في دبي والإمارات الشمالية حتى يونيو 2025، وتعمل الشركة على تحقيق خططها الطموحة للتوسع في كافة أنحاء الدولة. كما تنشط في مجالات تزويد وقود الطائرات والغاز، وتلتزم بتقديم أعلى معايير الجودة وخدمة العملاء، وتراعي معايير الصحة والسلامة والبيئة الدولية والمحلية، بما يضمن توفير بيئة آمنة وموثوقة لموظفيها وعملائها وشركائها.

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