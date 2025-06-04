الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر مُنتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، اليوم عن توقيع عدة اتفاقيات مع شركة "غانا المتكاملة لتطوير الألمنيوم" لاستكشاف فرص تطوير المشاريع المتعلقة بالبوكسيت في جمهورية غانا.

يُعد البوكسيت المادة الخام التي يُصنع منها الألمنيوم، وتمتلك غانا أكثر من 900 مليون طن من موارده التي تتوزع بين منجم كبير وآخرين أصغر حجماً، وتقوم غالنا حالياً بإنتاج 1.5 مليون طن من البوكسيت سنوياً.

وبموجب الاتفاقية، تتعاون شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مع شركة "غانا المتكاملة لتطوير الألمنيوم" لاستكشاف إمكانية عقد شراكات طويلة الأجل لشراء البوكسيت مع تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ بهدف توسيع الإنتاج.

وتعليقاً على هذه الاتفاقيات، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "تتوافق هذه الاتفاقيات مع التزامنا الاستراتيجي بتنويع مصادر المواد الخام بما يتماشى مع مسيرة التوسع المستمر في إنتاج الألمنيوم، ومن ضمنها تقدم خططنا لبناء مصنع لإنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة والذي تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس ترمب الرسمية لدولة الإمارات. نتطلع إلى مضاعفة إنتاجنا من البوكسيت خلال الأعوام المقبلة ونواصل استكشاف فرص جديدة حول العالم ومن ضمنها في دولة غانا".

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