الإمارات العربية المتحدة : افتتحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، رسمياً ملعب كرة قدم جديد في غرب منطقة السمحة لتشجيع النشاط البدني وجودة الحياة في المجتمع القريب من موقع الطويلة التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم. ويتماشى إنشاء هذا الملعب الجديد، الذي شُيد بالشراكة مع بلدية أبوظبي، ويعتبر إنشاء ملعب كرة القدم إحدى مبادرات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بدعم المجتمعات المجاورة لمواقعها.

واحتفالاً بهذه المناسبة، أقيمت مباراة كرة قدم ودية بين فريق من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وفريق من اللاعبين المحليين.

حضر الافتتاح ممثلين من الإدارة العليا في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ويأتي هذا الافتتاح قبل شهر واحد فقط من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي ستُقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط. وتعتبر كرة القدم واحدة من أكثر الرياضات شعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "نسعى في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أن نؤدي التزاماتنا المجتمعية تجاه الوطن والمجتمعات التي نعمل فيها. ونأمل أن يعزز ملعب كرة القدم الجديد جودة الحياة في منطقة السمحة، كما نركز على زيادة مساهماتنا التطوعية الأخرى للمجتمع، مثل دعم تعليم العلوم والهندسة التكنولوجيا والرياضيات بشكل خاص، مع مراعاة متطلبات المجتمعات المجاورة لمواقعنا".

يذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ساهمت في تطوير حديقتين في منطقة السمحة بالتعاون مع بلدية أبوظبي.

تتضمن برامج المسؤولية الاجتماعية الأخرى لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم العديد من البرامج، منها "هندسة المستقبل" الذي يدعم تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المدارس الثانوية، وبرنامج "سفراء الإمارات العالمية للألمنيوم" الذي يشجع طلاب الجامعات على العمل في القطاع الصناعي. كما تعمل الشركة على تطوير برامج لإعادة تدوير الألمنيوم ودعم ريادة الأعمال، فضلاً عن الدعوة إلى التنوع بين الجنسين في مكان العمل.

وتوفر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أيضاً خطاً هاتفياً مخصصاً لأفراد المجتمعات المجاورة لمواقعها من أجل الاتصال بالشركة لتقديم آرائهم وتعليقاتهم فيما يتعلق بعمليات الشركة.

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