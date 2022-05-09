المؤتمر تنظمه هيئة الطيران المدني ويناقش قضايا الاستدامة والابتكار والنمو

الرياض، المملكة العربية السعودية: تشارك شركة الإلكترونيات المتقدمة، احدى الشركات التابعة لشركة (SAMI)، في مؤتمر مستقبل الطيران الذي تنظمه هيئة الطيران المدني في الرياض خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو الجاري. ويهدف المؤتمر إلى مناقشة ثلاث قضايا رئيسية هي الاستدامة والابتكار والنمو.

وكشفت الشركة أنها سوف تعرض خلال المؤتمر أحدث تقنياتها ومنتجاتها المتطورة، مثل الأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار، وصمام البيانات، والنطاق السيبراني، اضافة إلى منظومة التصنيع والإصلاح والصيانة والإسناد، كما ستعرض العديد من تقنياتها المتقدمة في مجال الاتصالات تقنية المعلومات.

واضافة ان هذه المشاركة تأتي في إطار حرص الشركة على التفاعل والانفتاح مع الشركات العالمية الرائدة في مجال الطيران، تأكيدًا على دورها الاستراتيجي كلاعب أساسي في توطين الصناعات وتأمين الاحتياجات المحلية والتحول الرقمي.

وتعليقاً مع المشاركة في هذا المؤتمر، قال سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة زيــاد المسلّم، "يسعدنا أن نشارك في هذا المؤتمر العالمي الذي يهدف إلى تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى توفير فرص استثمارية ضخمة، وتفعيل الاستفادة القصوى من الموقع الاستراتيجي المميز للمملكة الذي يربط قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا؛ وهو ما يعزّز جاذبيتها كمنصة لوجستية عالمية، لتكون مركزا للطيران العالمي. ونركز في شركة الإلكترونيات المتقدمة على المشاركة في مثل هذه المناسبات المتميزة للتعريف بالتقنيات الحديثة المتقدمة المتوفرة في المملكة، والاطلاع على آخر المنتجات ذات الصلة".

وأضاف المسلّم، "هذا التواصل الإيجابي مع الشركات العالمية يوفر لنا الفرصة لبناء علاقات أوسع وأعمق مع أصحاب المصلحة المحتملين على المستوى الإقليمي والدولي، والتعرف على اتجاهات الصناعة الحديثة وإنشاء نظام فعال يتيح لنا إمكانية إطلاق قدراتنا الكاملة لتمكين المواهب المحلية من تصنيع التقنيات العالمية المستقبلية محلياً".

وينطلق مؤتمر مستقبل الطيران بحضور نخبة من ممثلي قطاع الطيران المدني حول العالم ومشاركة رفيعة المستوى لقادة الطيران المدني من مختلف الدول والمنظمات والرؤساء التنفيذيين لعدد من شركات النقل الجوي الدولية ومجموعة من رجال الأعمال، وسيتحدث أكثر من 120 متحدثًا، عبر 40 جلسة موزعة على ثلاثة أيام لاستشراف مستقبل الطيران.

جدير بالذكر أن شركة الإلكترونيات المُتقدّمة تأسست عام 1988 ومقرها الرياض، واستطاعت بناء مكانة راسخة في قطاع الصناعات الدفاعية في المملكة. وتقوم الشركة بتصميم وتطوير وتصنيع وصيانة وإصلاح الأنظمة والمنتجات المتقدمة في قطاعات الدفاع والطيران والاتصالات وتقنية المعلومات والأمن والطاقة. ينتسب لها أكثر من 2200 موظف، أكثر من 84٪ منهم سعوديون ومن بينهم أكثر من 900 مهندس ومهندسة من ذوي المهارات العالية يعملون بكل كفاءة في مختلف الأقسام بالشركة.

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