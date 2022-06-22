· سيتم افتتاح المتجر الأول لعلامة " دومينوز" في رأس الخيمة في 23 يونيو 2022، ليصبح المتجر رقم 52 لشركة الآمار الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

· سيقدم المتجر الجديد عرض "إشتر بيتزا وأحصل على الثانية مجاناً" حتى 7 يوليو 2022 إحتفالاً بالأفتتاح.

· أول 50 زائراً بين الساعة 7:00-8:00 سيحصلون على بيتزا مجانية في يوم الإفتتاح.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "الآمار الغذائية"، الوكيل الحصري الأول لـ"دومينوز بيتزا" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، عن مرحلة جديدة من التوسع والنمو في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بافتتاح متجرها الأول لعلامة "دومينوز " في منطقة الظيت في رأس الخيمة وذلك يوم الخميس 23يونيو 2022، كما إنه من المقرر ايضاً إفتتاح متجر ثاني في إمارة رأس الخيمة في غضون أسبوع من الافتتاح الأول.

ستقوم "الآمار الغذائية" و "دومينوز" بالإفتتاح الرسمي للمتجر الجديد في إمارة رأس الخيمة حيث سيشهد الحدث حفل قص الشريط في تمام الساعة 6:00 مساءً يوم 23 يونيو 2022. وبهذه المناسبة، ستقدم "دومينوز" بيتزا امجانية لأول 50 عميلاً يقومون بزيارة المتجر الجديد بين الساعة 8:00-7:00 مساءً. وحرصاً منها على التوسع وتأكيداً على التزامها تجاه العملاء، ستطلق دومينوز بهذه المناسبة عرض "اشتر بيتزا واحصل على الثانية مجاناً"، ويستمر هذا العرض في متجر الظيت ، راس الخيمة لغاية 7 يوليو 2022. كما سيتاح للحضور خلال هذا الحدث الكبير تذوق أشهى أنواع البيتزا الطازجة والساخنة الى جانب مجموعة واسعة من الأطباق الجانبية والحلويات اللذيذة.

سيحضر هذا الحدث الكبير، الرئيس التنفيذي للعمليات – دومينوز بيتزا – الأسواق الدولية في "الآمار الغذائية"، السيد شوبيت تاندون والسيد وليد المحيميد، مدير الاقليمي للتسويق في شركة "الآمار الغذائية" إلى جانب عدد كبير من موظفي "دومينوز". وخلال الحدث الاحتفالي، ستستضيف "دومينوز" أيضاً فرقة الرقص التراثي الإماراتي "العيالة" الى جانب العديد من الأنشطة الترفيهية الأخرى.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي للعمليات – دومينوز بيتزا – الأسواق الدولية في "الآمار الغذائية"، السيد شوبيت تاندون: "يسعدنا أن نكون جزءًا من قصة نمو الإمارات العربية المتحدة. بعد نجاحنا البارز كوننا المزود الرسمي للبيتزا في معرض إكسبو دبي 2020، ومن ثم افتتاح المتجر الخمسين في دول الإمارات العربية المتحدة مؤخراً ، سنواصل التوسع في جميع أنحاء الإمارات. لقد أثبتت "الآمار الغذائية" وجودها بشكل قوي في مختلف أنحاء دبي والشارقة وعجمان وأبوظبي والعين. ها نحن الآن نحتفل بإنجاز آخر وهو افتتاح متجرنا الأول في رأس الخيمة، ومن المقرر ايضاً إفتتاح متجر آخر في غضون أسبوع في نفس الإمارة. لقد نما فريقنا واصبح لدينا فريق عمل يتكون من حوالي 900 موظف متخصص في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، ونحرص دائماً على خلق المزيد من فرص العمل لجذب المواهب من جميع أنحاء الدولة تماشياً مع رؤية الإمارات للنمو 2030".

وأضاف: "يسعدنا أن نرحب بالجميع في أحدث متاجرنا في الظيت، رأس الخيمة، للإستمتاع بتذوق منتجاتنا المشهود لها عالمياً. سيتمكن العملاء في إمارة رأس الخيمة، من الاستمتاع بمجموعة واسعة من الخيارات دون الحاجة للسفر مسافات طويلة عبر الإمارات الأخرى للحصول على بيتزا "دومينوز " المفضلة لديهم".

يمثل هذا الافتتاح علامة فارقة أخرى تؤكد على حرص استمرار نمو العلامة التجارية "الآمار الغذائية" في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. تمتلك "الآمار الغذائية"، الوكيل الحصري "لدومينوز بيتزا" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، حتى الآن أكثر من 540 متجر دومينوز.

يقدم المتجر خيارات واسعة من النكهات المفضلة للعلامة التجارية والمكونات عالية الجودة من الدجاج الى اللحم مع مجموعة من الخيارات النباتية. يمكن للعملاء ايضاً التلذذ بطعم دومينوز الفاخر بما في ذلك الخبز بالجبن والبطاطا ودجز ومنتجات الدجاج الفاخرة الى جانب مجموعة واسعة من خيارات الصلصة وصولاً الى الحلوى الطازجة المخبوزة حسب اختياراتهم.

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حول "دومينوز":

تأسست "دومينوز" في عام 1960، وهي أكبر شركة لتشغيل مطاعم البيتزا على مستوى العالم مع نشاط تجاري واسع النطاق في توصيل واستلام البيتزا. وتُصنَّف الشركة بين أفضل العلامات التجارية للمطاعم بشبكة عالمية تضم أكثر من 18,700 متجر في أكثر من 90 دولة حول العالم. ووصلت مبيعات الشركة في عام 2021 إلى حوالي 17,8 مليار دولار أمريكي بواقع 8,6 مليار دولار في الولايات المتحدة وأكثر من 9,1 مليار دولار في الأسواق العالمية. وكان لتركيز "دومينوز" على الابتكار التكنولوجي دور كبير في تحقيق أكثر من نصف إجمالي المبيعات في عام 2021 عبر القنوات الرقمية.

حول "الآمار الغذائية":

"الآمار الغذائية" هي شركة سعودية رائدة في تشغيل مطاعم الخدمة السريعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، ولديها حق الامتياز التجاري في تشغيل علامتين تجاريتين عالميتين هما: "دومينوز"، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في 16 دولة بالمنطقة؛ و"دانكن"، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في مصر والمغرب. تتمتع "الآمار الغذائية" بمكانة قوية في قطاع مطاعم الخدمة السريعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وهي مجموعة تجارية متنوعة وسريعة التوسع للأطعمة والمشروبات. وانطلاقاً من مقرها الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية، تمكنت "الآمار الغذائية" على مدار الثلاثين عاماً الماضية من بناء قاعدة راسخة

كمطور ومشغل حصري لدومينوز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، ولدانكن في مصر والمغرب. وتدير اليوم أكثر من 540 متجر "دومينوز" في 11 دولة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، و 44 متجر "دانكن" في مصر والمغرب.

يعمل في المجموعة قوة عاملة متعددة الثقافات تضم أكثر من 4,500 شخص من 31 جنسية مختلفة.

لمزيد من التفاصيل حول الآمار ، يرجى زيارة https://alamar.com/

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