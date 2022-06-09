شركة الآمار الغذائية ("الآمار" أو "الشركة") تعلن عن نيتها المضي في إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لتداول السعودية. وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في 7 يونيو 2022م على طلب الشركة لإجراء عملية الطرح.

وستقوم صناديق استثمارية مدارة من قبل مجموعة كارلايل العالمية للاستثمار ببيع الأسهم المملوكة لهم بالكامل في شركة الآمار الغذائية وهي 10,633,392 سهم عادي تمثل نسبة 41.7% من العدد الإجمالي لأسهم الشركة البالغ 25,500,000 سهم.

سيتم طرح جميع أسهم الطرح لاكتتاب المؤسسات، ويحق للمستشار المالي تخفيض الأسهم المخصصة للمؤسسات وتخصيص نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد.

يوفر الطرح المحتمل فرصة مهمة للاستثمار في إحدى أهم الشركات في قطاع مطاعم الخدمة السريعة، والتي تشغّل علامات تجارية معروفة عالمياً وتتمتع بأسس قوية وآفاق واعدة للنمو.

سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد الانتهاء من إجراءات عملية الطرح والإدراج لدى كل من الهيئة وتداول السعودية.

سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المؤسسات المؤهلة خارج الولايات المتحدة الأمريكية بموجب أحكام النظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933م وتعديلاته.

من المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب لشريحة الأفراد من 20 يوليو 2022م ولغاية 21 يوليو 2022م.

لمحة عامة عن الشركة

الآمار الغذائية هي شركة سعودية رائدة في تشغيل مطاعم الخدمة السريعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، ولديها حق الامتياز التجاري في تشغيل علامتين تجاريتين عالميتين هما: "دومينوز "، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في 16 دولة بالمنطقة [1] ؛ و"دانكن"، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في مصر والمغرب.

؛ و"دانكن"، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في مصر والمغرب. على مدى 30 عاماً، أثبتت شركة الآمار الغذائية تفوّقها التشغيلي وقدراتها الرائدة في سوق مطاعم الخدمة السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان

تعمل شركة الآمار الغذائية في دول تغلب فئة الشباب على التعداد السكاني بها والتي تشكل الفئة المستهدفة لعلامتي دومينوز ودانكن التجاريتين

تستفيد الشركة من الظروف المواتية في سوق مطاعم الخدمة السريعة، والتي تتمتع بإمكانات نمو إضافية كبيرة مدفوعة بالتوجهات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الإيجابية

تتمتع الشركة بقدرات توصيل متقدّمة تقنياً من خلال منصاتها الرقمية الخاصة "باث ون (PathOne)" و"بلس (Pulse)"، مما يؤهلها لجذب المزيد من العملاء على الرغم من وجود منصات توصيل طعام شهيرة، ويسهم ذلك في تعزيز قدرات التوصيل المدعومة بالتقنية لدى الشركة لتقديم تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء

تبنّت الشركة منصات بيع متعددة القنوات تشمل قنوات رقمية متطورة، وذلك في إطار سعيها لتقديم تجربة مميزة لعملائها.

تنتهج شركة الآمار الغذائية استراتيجية نمو مستدامة موجهة لتحقيق الأهداف طويلة الأجل ، بناءً على احتياجات عملائها وشركائها والفرص المتوفرة في الأسواق العالمية.

حققت شركة الآمار الغذائية توسعاً في هامش الربح ونمواً في الإيرادات خلال السنوات الثلاث الماضية بفضل الإدارة الفعالة لشؤون الشركة المالية.

الرياض - المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة الآمار الغذائية ("الآمار" أو "الشركة")، أحد مشغلي مطاعم الخدمة السريعة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وصاحبة الامتياز الحصري لكل من علامتي دومينوز ودانكن، اليوم نيتها المضي في إجراء طرح عام أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في 7 يونيو 2022م على طلب شركة "الآمار الغذائية" لإجراء عملية طرح عام أولي لـ 10,633,392 سهم ("أسهم الطرح") تمثل ما يعادل 41.7% من رأس مال الشركة، وهي كامل ملكية بعض المساهمين الحاليين في الشركة، وهم صناديق استثمارية مدارة من قبل مجموعة كارلايل العالمية للاستثمار ("المساهمون البائعون"). وسيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

على مدار الثلاثين عاماً الماضية، أظهرت شركة الآمار الغذائية سجلاً حافلاً بالتوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، حيث قامت بترسيخ علامتي دومينوز ودانكن بكفاءة في الثقافة المحلية، محققةً إقبالاً قوياً على منتجاتها. كما نجحت في توسيع نطاق علاماتها عالمياً بالرغم من الظروف الجيوسياسية غير المواتية في بعض الأسواق التي تعمل فيها، مما برهن على قدراتها والتزامها وخبرتها الإقليمية. واليوم، تقع نصف المتاجر التي تشغّلها الشركة خارج المملكة العربية السعودية، مقارنة بنسبة 20% تقريباً في العقد الماضي. وجاءت هذه الزيادة الكبيرة بفضل استراتيجية نمو الشركة وخططها المدروسة لافتتاح متاجر جديدة، والتي عززت توسعها في مناطق جغرافية جديدة وساهمت في توسيع محفظة علاماتها التجارية.

وبهذه المناسبة، قال إبراهيم عبدالعزيز الجمّاز، رئيس مجلس إدارة شركة الآمار الغذائية: "انطلقت مسيرتنا قبل أكثر من 30 عاماً كشركة عائلية سعودية، تطمح لجذب علامات تجارية عالمية إلى منطقة الشرق الأوسط. وبدأت شركة الآمار الغذائية رحلتها بافتتاح أول متجر دومينوز في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ثم تطوّرت أعمالها منذ ذلك الحين لتصبح صاحبة الامتياز الرئيسي والحصري والمشغل لعلامتين تجاريتين معروفتين عالمياً، دومينوز ودانكن. ومنذ انطلاقتها، ركزت الشركة على بناء قدرات بشرية قوية وتوفير خدمات توصيل من الدرجة الأولى، إلى جانب تفانيها والتزامها بالابتكار المستمر لتصبح مجموعة رائدة في قطاع مطاعم الخدمة السريعة في المنطقة، مع بصمة عالمية واضحة. وهذا الطرح ما هو إلا الخطوة الأولى نحو المرحلة القادمة من النمو للشركة والتي أتطلع لمواصلة العمل عليها وضمان استمرارية تطورها على المدى البعيد".

وأضاف الجمّاز: "يمثل طرح أسهم الشركة خطوة مهمة في رحلة نموها، وسوف يتيح لها الاستفادة من الزخم القوي في قطاع مطاعم الخدمة السريعة بالمنطقة وتوفير فرص أوسع للابتكار وترسيخ حضورها في السوق. وبفضل نموذج الأعمال المتكامل وقدرات الشركة التقنية المتفوقة، تمكنت الشركة من بناء شبكة قوية من الشركاء المحليين والعالميين بهدف توفير تجربة استثنائية للعملاء، سواء عبر الإنترنت أو داخل المتجر، يدعمها فريق إدارة متمرس يعمل من السعودية، ويتمتع برؤية واضحة لمستقبل الشركة وفهم عميق للأسواق التي تعمل فيها".

وقال فيليبو سغاتوني؛ الرئيس التنفيذي لشركة الآمار الغذائية: "يمثل إعلان اليوم علامة فارقة في رحلة الشركة. لدينا سجل حافل بالأداء المالي القوي، يترافق مع نمو مستمر لمتاجرنا وحضورنا الجغرافي وخبراتنا التشغيلية، مما يدعم طموحنا في أن نصبح الشركة الرائدة في القطاع محلياً وإقليمياً. إن رؤيتنا المستقبلية لا تقتصر على الجانب التجاري فحسب، بل نسعى أيضاً إلى إحداث تأثير ملموس في الأسواق التي نعمل فيها من خلال توفير فرص واعدة للكفاءات الوطنية ودعم المجتمعات المحلية".

وأضاف سغاتوني: "لدينا خطط طموحة للنمو في المستقبل، ونسعى لتحقيقها من خلال تسخير قدرات منصاتنا الحالية بهدف تنمية وتوسيع أعمالنا بالاستفادة من بنيتنا التحتية الرقمية المتفوقة، وذلك من خلال دمج علامات تجارية جديدة مكمّلة لمحفظتنا الحالية من العلامات التجارية واستكمال التوسع العالمي في أسواق جديدة".

وقالت لبنى قناش؛ المدير الإداري والعضو المنتدب في الفريق الاستشاري لشركة كارلايل يوروب بارتنرز: "نفخر بالدعم الذي قدمناه لشركة الآمار الغذائية في رحلة نموها على مدار العقد الماضي. وقد شهد قطاع الأغذية والمشروبات تطوراً كبيراً خلال هذه الفترة، ونجحت الشركة في الاستجابة له بسرعة وكفاءة، وهذا دليل على تميّز فريقها الإداري وعروضها الاستثنائية للعملاء وتركيزها على الابتكار المستمر. وبصفتنا شريكاً رئيسياً للآمار، فإننا فخورون بما قدمناه من دعم للشركة لتصبح ضمن مصاف الشركات الرائدة في المنطقة التي تتمتع بسجل حافل بالنمو والتوسع في أسواق جديدة".

الآمار الغذائية هي شركة سعودية رائدة في تشغيل مطاعم الخدمة السريعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، ولديها حق الامتياز التجاري في تشغيل علامتين تجاريتين عالميتين هما: "دومينوز"، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في 16 دولة بالمنطقة؛ و"دانكن"، حيث تملك الشركة الحق الحصري في تطوير وتشغيل متاجرها في مصر والمغرب. وفي نهاية عام 2021م، بلغ إجمالي المتاجر أكثر من 560 متجراً في 11 دولة.

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