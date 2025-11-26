الرياض، المملكة العربية السعودية- أعلنت شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة ("سي جي إس" أو "الشركة")، الشركة الرائدة في مجال الهندسة والتصنيع في قطاع تقنيات سلاسل التبريد في المملكة العربية السعودية، اليوم عن مواعيد بدء وانتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الأولي للشركة ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

وتعد "سي جي إس" إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال تطوير الحلول المبتكرة وعالية الجودة لسلاسل التبريد، مع تركيزها على تقنيات التبريد المتقدمة، وحلول النقل المبرد، والوحدات المتنقلة المتخصصة، وتصميم وتصنيع أنظمة التبريد المعقدة.

ومن المقرر أن تستمر فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد لمدة يومين، تبدأ بتاريخ 26 نوفمبر 2025م، وتنتهي بتاريخ 27 نوفمبر 2025م.

وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 10.00 ريال سعودي للسهم الواحد. وبذلك، ستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج مليار ريال سعودي (266 مليون دولار أمريكي).

وسيسهم الطرح في ترسيخ مكانة "سي جي إس" كإحدى أبرز الشركات الرائدة في قطاع التبريد على مستوى المملكة، وتمكينها من مواصلة مسيرة النمو في قطاعات الأعمال الأخرى. وشهدت الشركة تغييرات من حيث مساهمة وحدات الأعمال المختلفة في حجم المبيعات، الأمر الذي ترافق مع تغيّر في توقيت ترسية العقود الرئيسية. وساهم هذا الأمر في انخفاض إيرادات النصف الأول من السنة المالية 2026م على أساس سنوي، نتيجة المستويات المرتفعة وغير المعتادة لترسية العقود خلال الفترة الأخيرة من السنة المالية. وتحافظ الشركة على أهدافها للسنة المالية 2026م بالكامل، حيث يتركز الجزء الأكبر من الطلبات في فترة النصف الثاني مقارنةً بالسنوات السابقة.

وفيما يخص الطرح، قامت الشركة بتعيين شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) كمستشار مالي لعملية الطرح ومدير للاكتتاب ومدير لسجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد لتغطية الطرح، وشركة أرقام كابيتال كمدير مشترك لسجل اكتتاب المؤسسات.

وتتضمن نشرة الإصدار للشركة جميع المعلومات المتعلقة بعملية الطرح. وللحصول على تفاصيل إضافية، يمكن زيارة الموقع الخاص بعملية الطرح ipo.cgs.com.sa أو موقع المستشار المالي لعملية الطرح www.aljaziracapital.com.sa أو موقع هيئة السوق المالية www.cma.org.sa.

ويتعين على المكتتبين الأفراد الراغبين بالاكتتاب على أسهم الطرح تقديم طلبات الاكتتاب إلكترونياً عبر المواقع والمنصات الإلكترونية التابعة للجهات المستلمة التي توفر هذه الخدمة للمكتتبين، أو من خلال أي وسيلة أخرى تقدمها الجهات المستلمة والتي يمكن للمكتتبين الأفراد الاكتتاب من خلالها على أسهم الشركة خلال فترة الطرح.

ويمكن للمكتتبين الأفراد تقديم طلبات الاكتتاب إلى إحدى الجهات المستلمة التالية: شركة الراجحي المالية، شركة الأول للاستثمار (ساب انفست)، السعودي الفرنسي كابيتال، شركة الإنماء المالية، شركة الرياض المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال)، شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، شركة البلاد للاستثمار، شركة العربي المالية، شركة الأهلي المالية، شركة دراية المالية، شركة يقين المالية (يقين كابيتال)، شركة الخبير المالية، شركة سهم كابيتال المالية (سهم كابيتال)، شركة جي آي بي كابيتال.

