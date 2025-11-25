الرياض، المملكة العربية السعودية– أعلنت شركة إي اف أس آي أم لإدارة المرافق (ويشار إليها بـ " إي اف أس آي أم" أو "الشركة")، إحدى شركات إدارة المرافق المتكاملة الرائدة في المملكة العربية السعودية، اليوم عن نيّتها إجراء طرح عام أولي (ويشار إليه بـ "الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت يوم 07/04/1447ه (الموافق 29/09/2025م) عن موافقتها على طلب الشركة لتسجيل أسهمها وطرح 16,800,000 سهم عادي، تمثل ما نسبته 30% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر بعد الطرح وزيادة رأس المال من خلال (1) بيع5,800,000 من الأسهم الحالية ("أسهم البيع") من قبل المساهمين الحاليين في الشركة ("المساهمون البائعون" أو "المساهمين البائعين") بالتناسب مع ملكيتهم في أسهم الشركة، (2) وإصدار الشركة 11,000,000 سهم عادي جديد ("الأسهم الجديدة"، ويشار إليها مع الأسهم جميعها فيما بعد بـ "أسهم الطرح" ويشار لكل منها بـ "سهم طرح"). تمثل أسهم البيع ما نسبته 10.4% والأسهم الجديدة ما نسبته 19.6% من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح وزيادة رأس المال، أي ما يعادل 30% من رأس مال الشركة المصدر بعد الطرح وزيادة رأس المال. وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية المشروطة بتاريخ 08/12/1446هـ (الموافق 04/06/2025م) لإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح، بعد خصم مصاريف الطرح، على الشركة والمساهمين البائعين وفقاً لنسبة كل منهم في أسهم الطرح. تعتزم الشركة استخدام حصتها من صافي متحصلات الطرح في تمويل رأس المال العامل، والاستثمار في تقنيات ومعدات جديدة، وبناء أو شراء سكن عمال ووسائل نقل، وللأغراض العامة للشركة.

نظرة عامة على الطرح

تتمثل عملية الطرح العام الأولي للشركة في طرح 16,800,000 سهم طرح تمثل نسبة 30% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر (بعد الطرح وزيادة رأس المال) من خلال بيع المساهمين الحاليين لأسهم البيع وإصدار الأسهم الجديدة.

سيتم إدراج وتداول الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي وإتمام إجراءات الإدراج الرسمية مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتي الفئات المشاركة والمكتتبين الأفراد.

سيتم تحديد سعر الطرح من قِبل المستشار المالي، بالتشاور مع الشركة، بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر وقبل بدء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد

سيتم تحديد سعر الطرح بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر التي تبدأ يوم الإثنين 10/06/1447هـ (الموافق 01/12/2025م) وتنتهي يوم الأحد 16/06/1447هـ (الموافق 07/12/2025م).

سيقوم المستشار المالي، بصفته متعهداً للتغطية، بشراء أي أسهم طرح لم يتم الاكتتاب فيها من قبل المكتتبين الأفراد أو الفئات المشاركة.

نبذة عن الشركة

تأسست شركة "إي اف أس آي أم" في عام 2008م، وحققت نمواً كبيراً لتصبح أحد أبرز مزودي حلول إدارة المرافق المتكاملة في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم الشركة خدماتها لعدد من أهم العملاء والمشاريع في مختلف أنحاء المملكة.

تقدم الشركة مجموعة شاملة من حلول إدارة المرافق عالية الكفاءة تشمل قطاعات مهمة مثل الطيران، والنفط والغاز، والرعاية الصحية، والتعليم، والمشاريع الكبرى، بما يتماشى مع أولويات رؤية 2030.

باعتبارها من أوائل مزودي خدمات إدارة المرافق المعتمدة على النتائج في السوق، تتميز "إي اف أس آي أم" بحضور قوي في جميع المناطق الرئيسية في المملكة العربية السعودية، ولديها قوى عاملة تتجاوز 8,000 شخص.

من خلال توفيرها لأكثر من 75 خدمة متنوعة للقطاعات المتخصصة، مثل قطاع الطيران والتعليم والنفط والغاز، تمكنت الشركة من تأسيس نجاحها على سجل حافل من الإنجازات، والخدمات، والعملاء من الشركات الراسخة والقوية، والثقة المتجذرة، والمصداقية.

تستفيد الشركة من علاقتها مع مجموعة "إي اف أس" الرائدة إقليمياً في مجال إدارة المرافق والتي تتمتع بحضور في 26 دولة حول العالم، من خلال إمكانية الوصول إلى أنظمة متقدمة وأُطر عمل حديثة.

الشركة بالأرقام

تقدم الشركة مجموعة متكاملة من حلول إدارة المرافق، تشمل أكثر من 75 خدمة متنوعة تغطي مختلف جوانب الأعمال.

بلغ عدد المشاريع القائمة 118 مشروع كما في 31 مارس 2025م، تمتد على مساحة تتجاوز 32 مليون متر مربع في مُختلف أنحاء المملكة، مع نسبة احتفاظ بالعملاء تجاوزت 90% خلال السنوات العشر السابقة، بدعم من الخدمات المبتكرة وعالية الجودة والالتزام بمواعيد التنفيذ.

تتجاوز القوى العاملة لدى الشركة أكثر من 8,000 شخص، من ضمنهم 991 سعودي الجنسية.

حققت الشركة إيرادات بقيمة 803 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2024م، بفضل الزخم القوي الناتج عن تجديد العقود والتوسع في مجالات العمل، محققة بذلك نموًا بمعدل سنوي مركب قدره 54.2% خلال الفترة من 2022م إلى 2024م. كما سجلت الشركة إيرادات بقيمة 725 مليون ريال سعودي خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2025م، بنسبة نمو بلغت 24.7% بالمقارنة مع فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024م.

أبرمت الشركة عقوداً جديدةً بقيمة 3.6 مليار ريال سعودي خلال الفترة بين السنة المالية 2022م وتاريخ 31 مارس 2025م، وبلغت قيمة المشاريع المتعاقد عليها كما في 31 مارس 2025م قرابة 1.8 مليار ريال سعودي، مع بلوغ متوسط العقود المتبقية نحو 3 سنوات.

في عام 2025م، فازت الشركة بعقود جديدة تجاوزت قيمتها مجتمعةً 930 مليون ريال سعودي كما في 31 يوليو 2025م.

بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك المعدلة 93 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2024م، وبلغ هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك المعدلة بنسبة 11.6% خلال السنة المالية 2024م، الأمر الذي يسلط الضوء على المنهجية المنضبطة التي تعتمدها الشركة في مجال إدارة التكاليف ومستويات الكفاءة التشغيلية العالية. وواصلت الشركة تقديم أداء قوي خلال فترة الأشهر التسعة الأولى مع عام 2025م، حيث بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك المعدلة 83 مليون ريال سعودي، مسجلةً نموًا بواقع 59% بالمقارنة مع فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024م، بالتوازي مع الحفاظ على هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك المعدلة عند مستوى 11.5%.

حققت الشركة صافي ربح بقيمة 52 مليون ريال سعودي خلال فترة السنة المالية 2024م، لتسجل بذلك هامش صافي ربح بواقع 6.4% خلال نفس الفترة. وبالإضافة إلى ذلك، حققت الشركة صافي ربح بقيمة 44 مليون ريال سعودي خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2025م، ليبلغ بذلك هامش صافي ربح 6.1% خلال نفس الفترة.

وبهذه المناسبة، قال طارق تشاوهان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة: "لطالما لعبت شركة "إي اف أس آي أم" لإدارة المرافق دوراً ريادياً في تطوير قطاع إدارة المرافق المتكاملة السعودي من خلال تقديم محفظة من الحلول المتكاملة والقائمة على التقنيات المتقدمة لبعض من أهم الشركات وأبرز المشاريع في المملكة. ويعكس سجل الشركة الحافل بالنجاحات على مدى أكثر من 17عاماً مستويات التميز التشغيلي والالتزام الراسخ بالمساهمة في دعم مسيرة التحول الوطني، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030. وفي ضوء الطلب المتزايد على خدمات إدارة المرافق المُعتمدة على النتائج، وتزايد الاعتماد على المقاولين الخارجيين لتنفيذ هذه الخدمات، تسهم السمعة القوية على صعيد تقديم الخدمات عالية الجودة في تمكين الشركة من اغتنام هذه الفرصة المتاحة في السوق".

وأضاف تشاوهان: "تمتلك الشركة جميع المقومات اللازمة لتمهيد الطريق نحو الفصل التالي في مسيرة تطور قطاع إدارة المرافق في المملكة، بالاعتماد على المجموعة الواسعة والمتنوعة من العقود المبرمة، ومعدلات الاحتفاظ بالعملاء المرتفعة، ونموذج التنفيذ القابل للتوسيع. ويسهم الطرح العام الأولي في تسريع وتيرة النمو، وتعزيز قدرة الشركة على لعب دور أساسي في صياغة مستقبل القطاع من خلال الاستثمار في التقنيات المتقدمة، وتعزيز مستويات الكفاءة التشغيلية، وتوسيع محفظة الخدمات. ومن خلال هذا الطرح، تهدف الشركة إلى تحقيق أعلى مستويات القيمة على المدى الطويل لجميع أصحاب المصلحة، بالتوازي مع ترسيخ مكانتها كشركة وطنية رائدة في قطاع المرافق والبنية التحتية السعودي."

نقاط القوة والمزايا التنافسية

سوق واسعة قابلة للاستهداف مدعومة باقتصاد مواتٍ ومقومات متينة لقِطاع إدارة المرافق

تعد المملكة العربية السعودية أحد أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل نمو تراكمي سنوي قدره 3.3% خلال السنوات الخمس القادمة، مدعومًا بالاستثمارات الكبيرة في المشاريع الضخمة والعملاقة والتي تجاوزت قيمتها 3.5 تريليون ريال في عام 2024م، مما يسهم في تعزيز الفرص عبر مُختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع إدارة المرافق.

يُقدّر حجم قطاع إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية خلال 2024م بنحو 109 مليار ريال سعودي، ليكون بذلك أكبر الأسواق في منطقة مجلس التعاون الخليجي. تمثل قيمة سوق إدارة المرافق القائمة على النتائج، وهو مجال التركيز للشركة، نحو 26% من إجمالي قيمة القطاع في 2024م.

من المتوقع أن يشهد هذا القطاع نموًا بمعدل سنوي مركب قدره 12.0% خلال الفترة من 2024م إلى 2029م، متفوقًا على قطاع إدارة المرافق بشكل عام، ليصل إلى 32% من إجمالي القيمة السوقية، الأمر الذي يعكس التوجه الحالي لاعتماد هذا النموذج بشكل رسمي في السوق.

لا يزال نصيب الفرد من الإنفاق على خدمات إدارة المرافق في المملكة أقل بكثير من المستويات المسجلة في دولتي الإمارات وقطر، ما يشير لوجود فرص واسعة للنمو مع تطور السوق.

نمو القطاع مدعوم من مسيرة التحول الاقتصادي الشاملة التي تشهدها المملكة تحت مظلة رؤية 2030، بما يشمل زيادة الإنفاق على البنية التحتية، وتحول التفضيل عن عقود التشغيل والصيانة والتقليدية، مع ارتفاع توقعات العملاء بخصوص الجودة. هناك عدة عوامل تدعم الطلب في السوق، منها: توسع المشاريع الضخمة ومشاريع التطوير الحضري الجديدة نمو قطاعات الضيافة والطيران والصناعة نمو السياحة والنمو السكاني والتوسع العمراني زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

صُمم إطار العمل الاستراتيجي للشركة بهدف دعم الطلب المتزايد في الاقتصاد السعودي، متيحًا فرصة للتوسع في الإيرادات على المدى الطويل إلى جانب الحفاظ على تميّز الخدمات والمرونة التشغيلية والاستدامة المالية.

مقدم خدمات إدارة مرافق متكاملة متميز مع أفضلية التواجد الأسبق في السوق وقدرات تشغيلية قوية تمكّن الاستفادة من توجهات السوق

في سوق يتسم بعدد محدود من الجهات القادرة على إدارة العقود واسعة النطاق القائمة على النتائج، فرضت الشركة وجودها في السوق كلاعب مستقل ذو تنظيم رفيع المستوى، قادر على توفير خدمات متكاملة من الطراز العالمي تلبي طلبات العملاء الباحثين عن المصداقية والتميز.

تعزز الشركة بناء علاقات طويلة الأجل، من خلال التعاون مع عملائها في المشاريع العملاقة بداية من مراحل التطوير المبكرة، الأمر الذي يُسهم في تحسين مستوى الوضوح بشأن التعاقد. تضمن الشركة من خلال نهجها الاستباقي هذا تمتعها بالقدرة على الاستفادة من قطاع المشاريع العملاقة، والمتوقع لها أن تكون صاحبة معدل النمو الأسرع في قطاع إدارة المرافق المبني على النتائج بمعدل نمو سنوي مركب قدره 26.4% خلال الفترة من 2024م إلى 2029م.

تتبع الشركة نهجاً ناجحاً يركز على العملاء ويدعم قدرتها على تحقيق معدل عالٍ للاحتفاظ بالعملاء بلغ 95% في السنة المالية 2024م مع الحفاظ على علاقات قوية مع العملاء لدعم استمرارية الأعمال وتمديد العقود طويلة الأجل في مختلف القطاعات.

تركز استراتيجية السوق على تعزيز حضور الشركة في المشاريع الرائدة، وتقديم حلول حديثة وشاملة تلبي تطلعات العملاء، ما يجعلها أحد أبرز مزودي خدمات إدارة المرافق.

مستفيدة من علاقتها الاستراتيجية مع مجموعة إي اف أس، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة المرافق، تستفيد الشركة من أفضل ممارسات القطاع مع حفاظها على استقلاليتها التشغيلية. يتيح هذا الهيكل الفريد إمكانية الجمع بين الخبرات العالمية والرؤى التفصيلية المحلية، مما يفسح المجال للوصول إلى شبكة واسعة ومعلومات ثمينة حول القطاع. بحكم تواجد مجموعة إي اف أس في 26 دولة، تستفيد الشركة من ثروة زاخرة من المعارف والخبرات الفنية التي تتمتع بها مجموعة إي اف أس لتعزيز ما توفره من خدمات، دون التأثير على قدرات الشركة في توفير عمليات مستقلة ومُكتفية ذاتيًا داخل المملكة.

سجل حافل في توفير حلول إدارة المرافق عالية الجودة في العديد من القطاعات المُختلفة مما يعزز مرونة الأعمال

يقوم نموذج أعمال الشركة على ثلاث ركائز رئيسية وهي: التميز والامتثال والاستدامة، وذلك بالتركيز على الالتزام بأعلى المعايير، وتقديم خدمات متميزة، وتحقيق التميز التشغيلي.

توفر الشركة محفظة متكاملة تضم ما يزيد على 75 خدمة، وتشمل الخدمات التكميلية، والخدمات الأساسية، والخدمات المتخصصة، وحلول إدارة المرافق المتكاملة. يتيح هذا التنوع للشركة القدرة على تلبية نطاق واسع من احتياجات العملاء بما يعزز تحقيق الكفاءة التشغيلية وتحسين قيمة الأصول على المدى الطويل.

تشمل محفظة الشركة مجموعة متنوعة من العملاء عبر مختلف القطاعات، حيث بلغ عدد المشاريع القائمة 118 مشاريع كما في 31 مارس 2025، بما في ذلك المشاريع الكبرى، وقطاع الطيران والرعاية الصحية والقطاعات التجارية والصناعية والتعليمية، مدعومة بقدرات مميزة واستثنائية.

تمتلك الشركة قدرات تخصصية متميزة وقدرة كبيرة على تطوير وتوسيع أعمالها، الأمر الذي يميزها عن مزودي الخدمات الآخرين ويمكنها من اغتنام الفرص الواعدة في القطاعات التخصصية، مثل الرعاية الصحية، والطيران، والنفط والغاز، وغيرها.

التواجد على مستوى المملكة لخدمة العملاء من الشركات الراسخة والقوية المحلية والدولية والمشاريع المهمة، بدعم بنية تحتية قوية لتوفير الخدمات

تغطي خدمات الشركة جميع المناطق الرئيسية في المملكة، وتشمل مجموعة بارزة من العملاء والمشاريع المهمة.

تتجاوز القوى العاملة لدى الشركة أكثر من 8,000 شخص، من ضمنهم 991 سعودي الجنسية.

لتتمكن الشركة من إضفاء الصبغة المؤسسية على التنمية المهنية، فقد أنشأت عددًا من مراكز التميز في كل من الرياض وجدّة وتبوك، لتشكل تلك المراكز محور أنشطة تدريب الموظفين والتخصص الفني وابتكار الخدمات. تعتمد الشركة على تقنيات متقدمة مثل منصة "إف أم برو" المتخصصة في إدارة المرافق، وذلك بهدف تحسين تجربة العملاء من خلال تحقيق الكفاءة في إدارة البيانات وإعداد التقارير والمقارنة المعيارية للأداء. علاوة على ذلك، تُركز استراتيجية الشركة على تكامل تقنيات إنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء المعدات، وترشيد استهلاك الطاقة وتحفيز عناصر الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرات التنافسية.

تتمتع الشركة بشبكة شاملة من المرافق والخدمات الداعمة، تضم أكثر من 58 مرفقاً سكنياً لفريق العمل، و25 متجراً متنقلاً، و6 مكاتب، ومستودعين مركزيين.

سجلت الشركة معدلاً مميزاً على صعيد الاحتفاظ بالموظفين بلغ 90% في السنة المالية 2024م، كما تعتمد ثقافة امتثال صارمة وتمتلك سجلاً مميزاً في العمليات التشغيلية الآمنة، حيث بلغ معدل الحوادث المسجلة 0.08 في السنة المالية 2024م.

معدلات قويّة للاحتفاظ بالعملاء مقترنة بالظفر بعقود ضخمة جديدة محققةً ارتفاعًا في قيمة المشاريع المتعاقد عليها مع رؤية واضحة للمستقبل

نجحت الشركة في تحقيق مستويات عالية لمعدل الاحتفاظ بالعملاء تجاوزت 90% خلال السنوات العشر الماضية، بفضل التزامها الراسخ بتقديم الخدمات بجودة عالية، وتوطيد العلاقات مع العملاء، وإنجاز المشاريع بشكل متكرر في قطاعات متنوعة.

بلغت قيمة المشاريع المتعاقد عليها 1.8مليار ريال كما في 31 مارس 2025م، كما بلغ متوسط عقود الشركة القائمة نحو 3 سنوات، حيث تحظى الشركة برؤية واضحة بشأن الإيرادات المستقبلية، وهو ما يدعم الاستقرار المالي المستمر والتدفقات النقدية التي يسهل توقعها.

تتنوع عقود الشركة بشكل استراتيجي عبر مختلف القطاعات، حيث شكلت المشاريع العملاقة نسبة 51% من قيمة المشاريع المتعاقد عليها كما في 31 مارس 2025م، بينما شكل قطاع الطيران ما نسبته 22%، الأمر الذي يعكس قدرة الشركة على الاستثمار في القطاعات عالية النمو والمستدامة.

أداء مالي متميز يقوم على إيرادات تعاقدية متنامية وهوامش تشغيل مستدامة

تتمتع الشركة بسجل مالي مميز ومستقر، حيث ارتفعت إيراداتها من 338 مليون ريال في عام 2022م، إلى 803 مليون ريال في عام 2024م، محققة معدل نمو سنوي مركب قدره 54% خلال هذه الفترة. واستمر هذا الزخم القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025م، حيث سجلت الشركة إيرادات بقيمة 725 مليون ريال سعودي، لتحقق بذلك نموًا بنسبة 24.7% بالمقارنة مع فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024م.

ارتفع هامش الربح من 11.1% في عام 2022م إلى 13.8% في عام 2024م، وتحسّن هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والإهلاك المعدلة من 8.8% إلى 11.6% خلال الفترة ذاتها، الأمر الذي يعكس فعالية استراتيجيات الشركة لإدارة التكلفة وتحقيق الكفاءات التشغيلية. وخلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2025م، شهد هامش الأرباح تحسناً ملحوظاً ليصل إلى 14.1%، كما حافظت الشركة على هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والإهلاك المعدلة عند مستوى 11.5%.

تطبق الشركة سياسة متحفظة بالنسبة للديون، حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة ما يعادل 0.5× كما في 30 سبتمبر 2025م، ويضمن ذلك توفر قدرة اقتراض أعلى تمكن الشركة من النمو في المستقبل.

فريق يتمتع بخبرة كبيرة ورؤية واضحة للنمو المستقبلي والالتزام بالابتكار

ساهم الفريق القيادي المتمرس للشركة، والذي يتمتع بخبرة مجتمعة تتجاوز 120 سنة، في دفع مسيرة نمو الشركة، وتعزيز حضورها ومكانتها الرائدة في السوق. كما نجحت رؤية الفريق الاستراتيجية في دعم جهود الشركة لمواكبة متطلبات السوق، وتمكين الابتكار، والانسجام مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وذلك بهدف ضمان النجاح طويل الأمد، وتحسين قيمة الأصول.

أبرز المعلومات الخاصة بالطرح

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين، وهما:

الشريحة (أ) الفئات المشاركة:

تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل الأوامر الصادرة عن هيئة السوق المالية. يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيًا لشريحة الفئات المشاركة ستة عشر مليونًا وثمانمائة ألف (16,800,000) سهم طرح تمثل ما نسبته مائة بالمائة (100%) من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد (المعرفين في الشريحة (ب) أدناه). في حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكافة الأسهم المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة لشريحة الفئات المشاركة إلى أحد عشر مليونًا وسبعمائة وستون ألفَ (11,760,000) سهم طرح كحد أدنى والتي تمثل نسبة سبعون بالمائة (70%) من إجمالي أسهم الطرح. سيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للجهات المشاركة التي شاركت في بناء سجل الأوامر من قِبل المستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، باستخدام آلية تخصيص الأسهم الاختيارية. وعليه، قد لا يتم تخصيص أي أسهم لبعض الجهات المشاركة

الشريحة (ب) المكتتبون الأفراد:

تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر، ومن مواطني دول مجلس التعاون وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو كان مقيمًا بالمملكة أو بأحد دول مجلس التعاون ممن لديهم حساب استثماري ومحفظة استثمارية نشطة لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالية. يعد لاغيًا اكتتاب من اكتتب في أسهم الطرح باسم مطلقته، وإذا ثبت قيامه بذلك فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب، وفي حال الاكتتاب مرتين، سيعدّ الاكتتاب الثاني لاغيًا وسيتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. سيُخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى خمسة ملايين وأربعون ألف (5,040,000) سهم من أسهم الطرح، والتي تمثل نسبة ثلاثون بالمائة (30%) من إجمالي أسهم الطرح. في حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين

يتعين على المستثمرين الأفراد الراغبين في الاكتتاب في أسهم الطرح تقديم طلبات الاكتتاب إلكترونيًا عبر مواقع ومنصات الجهات المستلمة الإلكترونية التي تتيح هذه الخدمة للمكتتبين أو من خلال أي وسيلة أخرى تقدمها الجهات المستلمة والتي سيتمكن المستثمرون الأفراد من خلالها الاكتتاب في أسهم الشركة خلال الاكتتاب في أسهم الشركة خلال فترة الطرح.

يجب على كل من المكتتبين الأفراد الذين يكتتبون في أسهم الطرح التقدم بطلب الاكتتاب بعدد أسهم لا يقل عن عشرة (10) أسهم طرح كحد أدنى ولا يزيد عن سبعمائة وخمسون ألف (750,000) سهم طرح كحد أقصى، علمًا بأن الحد الأدنى للتخصيص هو عشرة (10) أسهم طرح لكل مكتتب فرد، وسيتم تخصيص العدد المتبقي من أسهم الطرح، إن وجدت، على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب فرد إلى إجمالي أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد. في حال تجاوز عدد المكتتبين الأفراد خمسمائة وأربعة آلاف (504,000) مكتتب، فإن الشركة لا تضمن تخصيص الحد الأدنى، وفي هذه الحالة سيتم التخصيص وفقًا لما يراه المستشار المالي مناسبًا بالتنسيق مع الشركة.

تم تعيين شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية كمستشار مالي، ومدير الاكتتاب، ومتعهد التغطية، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، فيما يتعلق بعملية الطرح.

سيخضع جميع المساهمين الحاليين في الشركة لفترة حظر مدتها ستة (6) أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول السعودية، كما التزمت مجموعة "إي اف إس" بفترة حظر مدتها سنتين (2) من بدء تداول الأسهم.

حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية للمضي في عملية الطرح والإدراج كما هو موضّح أدناه:

حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية لتسجيل أسهمها وطرح 16,800,000 سهم تمثل 30% من إجمالي رأس مالها البالغ 56,000,000 سهم (بعد الطرح وزيادة رأس المال) وذلك من خلال بيع أسهم الطرح من قبل المساهمين البائعين، وإصدار الشركة للأسهم الجديدة.

سيتم إدراج وتداول أسهم الطرح في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي وإتمام إجراءات الإدراج الرسمية مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

سيتم تخصيص 16,800,000 سهم طرح تمثل ما نسبته 100%من إجمالي أسهم الطرح للفئات المشاركة.

يحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة لشريحة الفئات المشاركة إلى 11,760,000 سهم طرح كحد أدنى والتي تمثل نسبة 70% من إجمالي أسهم الطرح، في حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكافة الأسهم المخصصة لهم.

سيتم تخصيص 5،040،000 سهم من أسهم الطرح كحد أقصى، والتي تمثل نسبة 30% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد.

الجدول الزمني المتوقع للطرح

الحدث التاريخ فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وبناء سجل الأوامر فترة مدتها (7) أيام تقويمية تبدأ من يوم الإثنين في 10/06/1447هـ (الموافق 01/12/2025م) إلى نهاية يوم الأحد في 16/06/1447هـ (الموافق 07/12/2025م) آخر موعد لتقديم نماذج طلبات اكتتاب الفئات المشاركة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئيًا لكل منهم يوم الثلاثاء 25/06/1447هـ (الموافق 16/12/2025م) فترة اكتتاب الأفراد فترة مدتها خمسة (5) أيام تقويمية تبدأ من يوم الخميس 27/06/1447هـ (الموافق 18/12/2025م) إلى نهاية يوم الإثنين الموافق 02/07/1447هـ (الموافق 22/12/2025م). آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للجهات المشاركة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئيًا لكل منهم يوم الأربعاء 27/06/1447هـ (الموافق 18/12/2025م) آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد يوم الإثنين 02/07/1447هـ (الموافق 22/12/2025م) الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح يوم الخميس 05/07/1447هـ (الموافق 25/12/2025م) أو قبله. إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت) يوم الخميس 05/07/1447هـ (الموافق 25/12/2025م) أو قبله. التاريخ المتوقع لبدء تداول الأسهم في السوق يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم في موقع تداول الإلكتروني (www.saudiexchange.sa).

-انتهى-

#بياناتشركات