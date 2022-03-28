الإمارات العربية المتحدة، دبي : أعلنت إيفست و هي شركة وساطة مرخصة تمنح المستثمرين من خلال منصتها الرقمية فرصة أفضل في صناعة التداول عبر الإنترنت وتقدم خدمة التجارة الذاتية بمستوى عالي الأمان والموثوقية بالإضافة إلى التراخيص العالمية المضمونة عن دخولها عالم الميتافيرس مواكبةً لأحدث التطورات التكنولوجية التي تجري حول العالم وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد خلال شهر مارس الجاري في فندق مندرين أورينتال جميرا بحضور علي حسن الرئيس التنفيذي لشركة إيفست ونخبة من رجال الأعمال والإعلاميين مثل مهند الوادية وسارة المدني.

خلال العامين السابقين وخصوصاً جائحة كوفيد-19 اتجهت الكثير من الشركات للعمل عن بعد بسبب الظروف التي عاشها العالم بأسره، وقد زاد استخدام الإنترنت و مواقع التواصل بمختلف أنواعه حتى أصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، مما ساهم بظهور ما يسمى بالميتافيرس وهو واقع افتراضي رقمي، يساعد البشر في الانخراط بشكل تفاعلي في النشاطات التي نعيشها في حياتنا العادية لكن بتقنية ثلاثية الأبعاد تشعرنا وكأننا على أرض الواقع ولهذا السبب قامت شركة إيفست بدخول عالم الميتافيرس و الإعلان عن إمكانية استخدامه في التداول وبهذه المناسبة قال علي حسن الرئيس التنفيذي لشركة إيفست للتداول عبر الإنترنت:” نحرص دائماً على مواكبة كل ما هو جديد و متطور في مجال التداول عبر الإنترنت ونهدف إلى إلى نكون شريكا داعماً، تثقيفياً وجديراً بالثقة لعملائنا، ولهذا قمنا بتطبيق خطة لاستخدام الواقع الإفتراضي و الواقع المعزز مايسمى بالميتافيرس وحرصنا على تحويل الخطة التعليمية لتكون كلها عبر الميتافيرس ويمكن لأي متداول أن يجري لقاء عملي في أي بلد عبر العالم. فارتفع الاهتمام بالميتافيرس منذ أكتوبر الفائت بعد قرار مارك زوكيربيرغ بجعل هذه الفكرة مشروع فيس بوك الجديد الذي جعل العالم ينبهر بالفكرة ويريد تطبيقها في مختلف القطاعات بأكبر صورة ممكنة واليوم أصبحنا نواكب عدديد من الشركات تقوم بتبني هذه الفكرة وتطويرها ”

وأضاف: نحن على يقين أن الميتافيرس في مجال التداول خطوة أساسية في مسارها الصحيح نحو مستقبل أفضل لعملائنا وأكبر دليل هو تحول العديد من الشركات في مختلف القطاعات لاستخدامه”.

تهدف الشركة إلى أن تكون شريكا داعماً، تثقيفيًا وجديرًا بالثقة لعملائها ، حيث تقدم إدارة لأموالهم ومحافظهم الرقمية والاستفادة من خبرتهم العالمية وفهمهم العالي لسوق التداول عبر الإنترنت.

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