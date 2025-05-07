تحتفل شركة "إندكس آند سي"، وهي شركة مستقلة ومتخصصة في إدارة الثروات والأصول ومقرّها دبي، بمرور عشر سنوات على وجودها في القطاع المالي. منذ تأسيسها في عام 2015، شهدت الشركة نمواً مستداماً، مما مكّنها من تعزيز حضورها في المنطقة والحفاظ على التزامها بتقديم حلول استثمارية مخصصة. تعمل الشركة بموجب تنظيم سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وتتميز بهيكلها المستقل، وقدراتها البحثية المتطورة، واستراتيجياتها في إدارة المحافظ الاستثمارية التي تركز على تلبية احتياجات العملاء.

على مدار السنوات العشر الماضية، اكتسبت شركة "إندكس آند سي" سمعة مرموقة في تقديم حلول استثمارية تلبي الأهداف والاحتياجات الفريدة لكل عميل، بما في ذلك مستويات تحمل المخاطر المختلفة. وسواء تعاملت الشركة مع مستثمرين أفراد أو مكاتب عائلية أو كيانات مؤسسية، فإن نهجها المخصص يضمن حصول كل عميل على أعلى معايير خدمات إدارة الاستثمارات.

وفي هذا السياق، قال مايكل رضا باشا، خبير إدارة الثروات ومؤسس شركة "إندكس آند سي": "يمنحنا هيكلنا الاستقلالي القدرة على تقديم حلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائنا ومتطلباتهم الفريدة. نلتزم في شركة "إندكس آند سي" بتقديم أعلى مستويات الجودة في خدمات الاستثمارات عبر السوق المتنوع في منطقة الشرق الأوسط."

تتزامن ذكرى تأسيس الشركة مع فترة يشهد فيها قطاع إدارة الثروات والأصول في المنطقة زخماً ملحوظاً. ووفقاً لتقرير حديث صادر عن "أربيان غلف بيزنس إنسايت" (AGBI)، شهدت معاملات العقارات في أبوظبي زيادة بنسبة الثلث في الربع الأول من عام 2025، مما يعكس ثقة قوية من المستثمرين وتزايد تدفقات رأس المال إلى الإمارات العربية المتحدة. ويعكس هذا النمو الاتجاهات الأوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يُتوقع أن يشهد قطاع إدارة الثروات توسعاً مستمراً، مدفوعاً بمبادرات التنوع الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، ونمو عدد الأفراد ذوي الثروات العالية.

تشهد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل خاص زيادة في الطلب على خدمات إدارة الأصول المتخصصة، حيث تسعى المكاتب العائلية وصناديق الثروة السيادية والمستثمرون من القطاع الخاص إلى استراتيجيات مخصصة تتماشى مع أهدافهم المالية طويلة الأجل. ومن المتوقع أن ينمو سوق إدارة الثروات في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 7% حتى عام 2028، مما يبرز الإمكانات الكبيرة لشركات مثل "إندكس آند سي" للاستمرار في النمو والازدهار.

وأضاف مايكل رضا باشا: "بينما نحتفل بهذا الإنجاز المهم، نفخر بأن نكون جزءاً من المشهد المالي الحيوي في دولة الإمارات. فالتقدم الاقتصادي المستمر والفرص الاستثمارية التي توفرها المنطقة تخلق بيئة مثالية لممارسات إدارة الأصول المبتكرة، ونتطلع إلى مواصلة خدمة عملائنا بالاهتمام والتميز الذي اعتادوا عليه."

تخطط شركة "إندكس آند سي" في المستقبل لتعميق مشاركتها الإقليمية من خلال توسيع مبادرات البحث الاستثماري وإطلاق استراتيجيات محفظة مخصصة جديدة تعكس الفرص الناشئة في أسواق الشرق الأوسط.

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