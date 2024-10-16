دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسرّ شركة إلينغتون العقارية التي تُعدّ علامةً رائدةً في مجال تطوير العقارات المصمّمة بأسلوب مميّز في دبي، الإعلان عن الفائزين بمسابقة الفنون التي أُقيمت مؤخراً، بضيافة مؤسّسة إلينغتون للفنون تحت عنوان "رسم البحر: فنّ النحت على الشاطئ".

بعد مراجعة شاملة أجراها خبراء التصميم في شركة إلينغتون، وقع الاختيار على فنّانَين استثنائيَّين بناءً على منحوتتيهما الملهمتين: سيف مطر بن لاحج، وهو طالب في الهندسة المعمارية مقيم في دبي، وجسيكا الراعي، وهي مهندسة معمارية وفنّانة من لبنان. يعكس عملاهما التلاعب الانسيابي بين المحيط والساحل، فيجسّد الموضوع برؤية نابضة بالحيوية. وسيتمّ عرض هاتَين المنحوتتَين الفائزتَين في مكان بارز في إلينغتون بيتش هاوس لتكونا محطّ أنظار الضيوف حالما يصلون إلى المشروع.

وفي هذا السياق، صرّح إيلي نعمان، المؤسِّس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة إلينغتون العقارية، قائلاً: "نفتخر بالإعلان عن فوز كلّ من سيف مطر بن لاحج وجسيكا الراعي بمسابقتنا للفنون. تجسّد منحوتتاهما موضوعنا "رسم البحر: فنّ النحت على الشاطئ"، بحيث تضفيان لمسة من الحيوية والإلهام على مشروع إلينغتون بيتش هاوس. ففي شركة إلينغتون العقارية، لا تقتصر مهمّتنا على بناء المنازل لا بل نحرص أيضاً على ابتكار تجارب معزّزة بالفنّ والتصميم والإبداع. وتؤكّد مؤسّسة إلينغتون للفنون على رؤيتنا للفنّ كجزء لا يتجزّأ من المجمّعات التي نبنيها".

سيتسلّم الفائزان الجائزة الموعودة وسينالان فرصة عرض عمليهما الفنيَين في البرجَين الشمالي والجنوبي من مشروع إلينغتون بيتش هاوس، لتشكّل هذه الخطوة محطة بارزة تلقي الضوء على المساهمات الفنية في قطاع العقارات على صعيد مدينة دبي.

نبذة عن شركة إلينغتون العقارية

تُعتبَر شركة إلينغتون العقارية علامةً رائدةً في تطوير العقارات المصمّمة بأسلوب مميّز في دبي، بحيث تختصّ بابتكار عقارات ومجمّعات راقية لتلبية متطلّبات أسلوب الحياة الفاخر. تشتهر شركة إلينغتون العقارية بنهجها الذي يتمحور حول رضا العملاء، فتطوّر مساكن فريدة تجمع ما بين البراعة الفنية والهندسة المعمارية الاستثنائية. تتمتّع الشركة بمحفظة متنوّعة تشمل مشاريع حائزة على عدة جوائز في دبي ورأس الخيمة، نذكر منها أوشن هاوس في نخلة جميرا، إلينغتون هاوس في دبي هيلز استيت و ون ريفر بوينت في الخليج التجاري. تجمع شركة إلينغتون العقارية ما بين التصميم المدروس، واللمسات الفنّية المبهرة وسمات أسلوب الحياة المعاصر لابتكار ملاذات زاخرة بالتجارب التي تلبي المتطلبات الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.ellingtonproperties.ae

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