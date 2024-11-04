الرياض، المملكة العربية السعودية – أبرمت شركة "إف بي تي" الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا وشركة ثقة، الشركة الرائدة في مجال الحلول الذكية للأعمال في المملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم بهدف استكشاف مجالات عمل جديدة وتقديم حلول رقمية متطورة لممجموعة من القطاعات الحيوية في المملكة، ولدعم أهداف رؤية 2030 الطموحة للبلاد. وحضر حفل توقيع الشراكة رئيس الوزراء الفيتنامي "فام مينه شينه" وكبار المسؤولين التنفيذيين من شركة إف بي تي وشركة ثقة.

يجمع هذا التعاون الاستراتيجي بين الخبرة العالمية لشركة "إف بي تي" في التحول الرقمي والمعرفة العميقة لشركة ثقة بالسوق المحلية وحضورها القوي في المملكة العربية السعودية. وستعمل الشركتان معاً على تقديم حلول رقمية مبتكرة ومصممة خصيصاً لتلبية الطلب المتزايد على تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بالتميّز المؤسسي من خلال التقنيات الحديثة. وستركز الشراكة على تطوير الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية عبر مختلف القطاعات الرئيسية من خلال التقنيات المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليلات البيانات، مما يعزز من الكفاءة التشغيلية ويفتح فرص للنمو المستدام.

تعد المملكة العربية السعودية أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لفيتنام في منطقة الشرق الأوسط، حيث سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.21 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية أوسع تسعى لتعزيز العلاقات التقنية بين السعودية وفيتنام، مع التركيز الفعال على تقديم خدمات وحلول التحول الرقمي الشاملة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات وتحديات الأعمال التي تعمل في مختلف الصناعات، مع الاستجابة لمتطلباتها المتطورة.

وقال رماح غدار، الرئيس التنفيذي لدى شركة "إف بي تي سوفت وير" في الشرق الأوسط: بفضل شراكتنا مع ثقة، سنحقق تكاملاً بين خبراتنا العالمية ورؤية المملكة الطموحة. سيدعم هذا التعاون نمو وتطور الأعمال وسيعزز من مستقبل التكنولوجيا في المنطقة، مما يعزز الروابط بين فيتنام والمملكة العربية السعودية".

ومن جانبه قال أيمن الفلّاج، الرئيس التنفيذي لشركة ثقة: "نفخر بشراكتنا مع مجموعة "إف بي تي" لتعزيز التحول الرقمي في المنطقة، مما يعكس ريادتنا في تقديم الحلول الذكية التي تواكب متطلبات العصر. تعد هذه الشراكة بمثابة خطوة نحو تسريع التطور التقني داخل المملكة وتحقيق الكفاءة التشغيلية لمختلف القطاعات. وتفتح أيضاً الأبواب لتصدير حلولنا الذكية، مما يعزز من حضورنا الإقليمي والعالمي. نلتزم في ثقة بدعم أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية، مع الإسهام في توطيد العلاقات بين المملكة وفيتنام وفتح آفاق جديدة للتعاون التقني".

ويشار إلى أن شركة "إف بي تي" الشرق الأوسط قد حصلت مؤخراً على ترخيص المقر الإقليمي لعملياتها في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، مما يعزز مكانتها كشريك استراتيجي طويل الأمد لدعم الابتكار والتنويع الاقتصادي في الشرق الأوسط.

نبذة عن شركة "إف بي تي":

شركة "إف بي تي" هي شركة رائدة عالمياً في مجال توفير خدمات التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات ومقرها فيتنام. تعمل شركة "إف بي تي" في ثلاثة قطاعات أساسية: التكنولوجيا والاتصالات والتعليم. تواصل شركة "إف بي تي" منذ أكثر من ثلاثة عقود من التطوير، تقديم منتجات عملية وفعّالة لملايين الأشخاص وعشرات الآلاف من الشركات التجارية وغير التجارية في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى ترسيخ مكانة فيتنام على خريطة التكنولوجيا العالمية. طورت "إف بي تي" من خلال مواكبتها لأحدث اتجاهات السوق والتقنيات الناشئة منظومة من الخدمات والمنتجات والحلول والمنصات الخاصة بها، مما يوفر النمو المستدام للمؤسسات والشركات ويقدم تجارب مميزة للعملاء. وفي عام 2023، سجلت "إف بي تي" إجمالي إيرادات بلغ 2.17 مليار دولار أمريكي وبلغ عدد موظفيها أكثر من 48,000 موظف. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://fpt.com/en.

حول شركة ثقة

منذ تأسيسها عام 2012، أثبتت شركة ثقة مكانتها كشركة رائدة للحلول الذكية في السعودية، بدعم من فريق متمكن من الخبراء في التحول الرقمي. تساعد ثقة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، شركاءها من القطاعات الحكومية والخاصة على تبني الحلول الرقمية المتقدمة لمواكبة التطورات التقنية وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشركائها من القطاع الحكومي والقطاع الخاص. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://thiqah.sa.

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