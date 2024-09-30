الرياض: أعلنت إتش إس بي سي العربية السعودية اليوم عن خططها لنقل مكاتبها إلى مركز الملك عبد الله المالي "كافد" في قلب مدينة الرياض. ويمثل هذا الإعلان تدشيناً لمرحلة جديدة من النمو للشركة ومواكبة مسيرة النمو والتنمية الاقتصادية التي تعيشها المملكة العربية السعودية.

فقد قامت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وهي البنك الاستثماري الدولي الرائد في المملكة بتوقيع عقد إيجار طويل المدى مع شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي. ومع بدء أعمال التصميم، يتوقع أن تنتقل الشركة إلى مكاتبها في المبنى الجديد، المعروف باسم "مبنى إتش إس بي سي"، خلال النصف الثاني من العام المقبل.

هذا وقد حضر حفل التوقيع الذي أقيم في 29 سبتمبر، كبار المسؤولين التنفيذيين من بنك إتش إس بي سي والبنك السعودي الأول وشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي، وعلى رأسهم جورج الحدّاري خلال أول زيارة له إلى المملكة منذ توليه لمنصبه الجديد كرئيس تنفيذي لمجموعة إتش إس بي سي في الأول من شهر سبتمبر لعام 2024م. كما حضر الحفل ماجد نجم، رئيس مجلس إدارة إتش إس بي سي العربية السعودية، وفارس بن إبراهيم الغنام، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لإتش إس بي سي العربية السعودية، وستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، و غريغ غايت، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية العالمية والأسواق في مجموعة أتش اس بي سي وتوني كريبس، الرئيس التنفيذي لبنك السعودي الأول، وجاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي وهذال العتيبي، عضو مجلس الإدارة، مجلس إدارة كافد (ممثلاً لرئيس مجلس إدارة كافد).

وفي كلمته خلال الحفل، قال فارس الغنام: "لقد استثمرنا على مدى العقود الماضية في تعزيز وتوسيع قدراتنا والمساهمة في تطوير البنية التحتية المالية للمملكة وتلبية احتياجات عملائنا. ومع وجود ما يقارب ثلاثمائة خبير متخصص يعملون في الرياض في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال، ومن خلال استثمارنا المستمر في الكفاءات الوطنية السعودية والتي تعمل يداً بيد مع خبرائنا حول العالم، فإن انضمامنا إلى كافد يعتبر خطوةً هامة كونه وجهة لعاصمة أحد أكثر اقتصاديات العالم تطوراً وأهمية."

وكركيزة أساسية لرؤية السعودية 2030، فقد تم تطوير كافد ليكون وجهة أعمال وأسلوب حياة تتميز بطابع فريد، في بيئة متكاملة ومستدامة رقميًا، مصممةً خصيصًا للارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمعات الحضرية سواءً على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه.

وفي تعليقه على انتقال إتش إس بي سي العربية السعودية إلى كافد، قال جاوتام ساشيتال: "يواصل القطاع المصرفي في المملكة إظهار مستويات كبيرة وهامة من النمو والاستقرار مدعومًا بدعم حكومي قوي ومبادرات استباقية. ووفقًا لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) فقد ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي لكبرى البنوك السعودية بنسبة 9.5% على أساس سنوي في عام 2023 مقارنة بالعام السابق. ونحن في كافد نفخر بدورنا كمحرك رئيسي لرؤية 2030 للتنمية الاقتصادية، ويسعدنا الترحيب بانضمام إتش إس بي سي إلى مجتمع الأعمال المزدهر لدينا. ولن تقتصر هذه الخطوة الهامة في انتقال مكاتب الشركة إلى كافد على إثراء بيئة العمل المالي والاقتصادي فقط، بل ستعمل أيضًا على تمكين النمو والابتكار وتعزيز مكانة المملكة كمركز مالي رائد."

ويؤكد نقل مكاتب إتش إس بي سي العربية السعودية إلى كافد مدى التزام مجموعة إتش إس بي سي طويل المدى تجاه المملكة العربية السعودية ومواصلة دورها في المساهمة في تطور القطاع المالي في المملكة. وتقدم مجموعة إتش إس بي سي مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المالية في المملكة من خلال البنك السعودي الأول، شريكها في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية التجارية، حيث تعتبر المجموعة مساهماً فيه بنسبة 31%، وكذلك من خلال إتش إس بي سي العربية السعودية، شريكها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال، وهو شركة مملوكة لمجموعة إتش إس بي سي بنسبة 51% و بنسبة 49% للبنك السعودي الأول.

وتأسست إتش إس بي سي العربية السعودية في عام 2005 ونمت لتصبح شركة استثمارية رائدة وحائزة على العديد من الجوائز في مجال الاستشارات وأسواق رأس المال وخدمات الأوراق المالية والأسهم[3]. وكانت الشركة في طليعة المؤسسات المالية التي عملت على تسهيل الاستثمار المؤسسي الأجنبي في الأسواق المالية بالمملكة، لتصبح فيما بعد أول مؤسسة أجنبية استثمارية مؤهلة في عام 2015، وكذلك قيامها مؤخراً بدعم إطلاق أول صندوق استثماري للمملكة العربية السعودية قابل للتداول في سوق بورصة هونغ كونغ وكذلك إدراجه في السوق المالية في الصين.

حول إتش إس بي سي القابضة بي ال سي

تقوم إتش إس بي سي القابضة بي إل سي، وهي الشركة الأم لمجموعة HSBC ومقرها في لندن، بتقديم خدماتها إلى العملاء في جميع أنحاء العالم في 60 بلداً ومنطقة. وقد بلغت موجوداتها 2,975 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2024، وتعتبر مجموعة إتش إس بي سي واحدةً من أكبر مؤسسات الخدمات المصرفية والمالية في العالم.

حول إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك إتش إس بي سي من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

يعود تاريخ بنك إتش إس بي سي في المملكة العربية السعودية إلى عام 1926. وأصبح أكبر مساهم فردي في البنك السعودي البريطاني (ساب) عندما تأسس في عام 1978 واحتفظ بهذه العلاقة الاستراتيجية بعد اندماج بنك ساب في عام 2019 مع بنك الأول لتشكيل بنك الأول السعودي (ساب).

حول كافد

يقع مركز الملك عبد الله المالي "كافد" في مدينة الرياض، ويُعتبر وجهة أعمال وأسلوب حياة تتميز بطابع فريد، في بيئة متكاملة ومستدامة رقميًا، مصممةً خصيصًا للارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمعات الحضرية سواءً على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه. تعود ملكية "كافد" وإدارته إلى شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي التي تأسست في عام 2018 وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية.

"كافد" هو أول مدينة عمودية في المملكة تمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع، وتضم 95 بُرجًا صممتها 25 شركة معمارية عالمية رائدة، والتي أعادت تشكيل أفق مدينة الرياض، وحولت المشهد الاقتصادي في المملكة، لتعيد تعريف مفهوم الحياة الحضرية، برؤية تتمثل في بناء مدينة مستقبلية نابضة بالحياة. ويعد كافد أكبر منطقة أعمال وأسلوب حياة حاصلة على شهادة LEED البلاتينية في العالم، مما يجسد القيم الأساسية لرؤية 2030 للتنويع الاقتصادي، وجودة الحياة، والتنمية المستدامة.

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