أومودا وجايكو تدخُل سوق الإمارات برؤية تتجاوز بيع السيارات، لتقديم قيمة مضافة وإعادة تعريف تجارب التنقل الذكي .

إطلاق ثلاثة طرازات رئيسية تقدم اتصالًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، وفخامة استثنائية، وقدرات متقدمة على الطرق الوعرة .

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أومودا وجايكو، العلامة التجارية الرائدة للسيارات والمُكرّسة للابتكار من أجل مُستقبل التنقل، عن إطلاق عملياتها رسمياً في دولة الإمارات لتكون مركزًا إقليميًا يخدم منطقة الشرق الأوسط بأكملها، مما يُرسي معايير جديدة للتنقل الذكي بتركيز غير مسبوق على تجربة العملاء والاندماج مع أنماط الحياة العصرية.

وشهد الحفل الحصري الذي أُقيم في فندق أرماني دبي حضور كبار الشخصيات وأكثر من 300 ضيف ومدعو من القطاعين العام والخاص إضافة الى ممثلي وسائل الإعلام ومؤثري التواصل الإجتماعي، حيث استعرضت العلامة التجارية التزامها بالابتكار، والاستدامة، وإعادة تعريف مفهوم التنقل بما يتجاوز كونها مجرد مركبات.

علامة تجارية تتجاوز بيع السيارات – تقديم قيمة حقيقية لتلبية احتياجات السوق

ولا تدخل أومودا وجايكو السوق الإماراتي لمجرد بيع السيارات، بل لتلبية حاجة حقيقية لحلول تنقل ذكية وأنيقة ومصممة لتلائم أسلوب الحياة العصري. ومع التركيز على التكنولوجيا المتطورة، والاستدامة، وروح المغامرة، تمزج العلامة التجارية بين التصميم المستقبلي، والذكاء الاصطناعي، والهندسة المبتكرة لتقديم تجربة قيادة تواكب المستقبل.

وفي هذا السياق، صرّح شون شوو، الرئيس التنفيذي لشركة أومودا وجايكو العالمية للسيارات قائلًا:"تمثل دولة الإمارات محطة رئيسية في خطتنا للتوسع العالمي، فهي ليست مجرد سوق إقليمي، بل مركزًا للابتكار والتقدم في قطاع التنقل. و أومودا وجايكو لا تقتصر على تصنيع السيارات فحسب، بل تخلق قيمة مضافة، وتُعيد تعريف أساليب الحياة، وترسم ملامح مستقبل قيادة المركبات. ورؤيتنا تضع العميل في صميم كل ما نقوم به، لضمان أن كل رحلة قيادة سيارة تمثل تجربة متكاملة، مليئة بالمشاعر والاتصال بعالم المستقبل."

تصميم مستقبل التنقل

وترتكز فلسفة أومودا وجايكو على الابتكار في التصميم والتكنولوجيا الذكية، حيث يقود الرؤية المستقبلية للعلامة التجارية بيتر ماتكن، رئيس المهندسين في جايكو الذي علّق قائلًا:

"مهمتنا هي دفع حدود تصميم السيارات إلى آفاق جديدة، وابتكار مركبات تتماشى مع أنماط الحياة العصرية. ويجسد التصميم المستقبلي الأنيق لأومودا والطابع القوي الأنيق لجايكو مزيجًا مثاليًا بين الفن والهندسة، مقدّمًا للعملاء تجربة تجمع بين التكنولوجيا، الفخامة، والمغامرة."

إطلاق ثلاثة طرازات رئيسية في الإمارات

وشهد الحفل الرسمي إطلاق ثلاثة طرازات استثنائية، مصممة لتناسب أنماط الحياة المتنوعة:

أومودا C5: سيارة مدمجة وديناميكية بتصميم مستقبلي مستوحى من مفهوم "الفن في الحركة"، مزودة بمحرك 1.6 TGDI بقوة 197 حصان وناقل حركة 7DCT، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 7.9 ثانية. وتوفر أنظمة مساعدة السائق L2+ ADAS، وشاشة رقمية فاخرة مقاس 12.3 بوصة، ونظام صوتي من سوني بـ 8 مكبرات، وشحن لاسلكي بقدرة 50 واط، لتجربة قيادة ذكية وآمنة وأنيقة.

جايكو J7: سيارة دفع رباعي متينة وأنيقة في آنٍ واحد، مزودة بمحرك 1.6TGDI بقوة 197 حصان وناقل حركة 7DCT، مع نظام دفع رباعي AWD وسبعة أوضاع قيادة تناسب جميع التضاريس. مصنوعة من الفولاذ عالي الصلابة بمعايير أمان عالية، وتتميز بأنظمة AEB وACC وBSD وELK للحماية الذكية. وفي الداخل، توفر شاشة لمس مقاس 14.8 بوصة، وشريحة Snapdragon 8155، ونظام صوتي من سوني بـ 8 مكبرات، وشحن لاسلكي بقدرة 50 واط لتجربة فاخرة متطورة. ومع مقاعد جلدية مُدفأة ومهوّاة، وسقف بانورامي، وهيكل شفاف 540°، تعيد هذه السيارة تعريف الأداء والتكنولوجيا والفخامة.

جايكو J8: سيارة دفع رباعي فاخرة عالية الأداء بنظام الدفع الرباعي الذكي VECTOR AWD و7 وضعيات قيادة تمنحها تفوقاً على الطرق الوعرة، مدعومة بمحرك 2.0 TGDI بقوة 261 حصان وناقل حركة 7DCT. وتتميز بتعليق نشط CDC، ومقاعد نابا جلدية مع خاصية التدليك، ونظام صوتي من سوني بـ 14 مكبر صوت، وشاشة عرض رأسية AR HUD، بالإضافة إلى أنظمة ADAS متقدمة مع ما يصل إلى 10 وسائد هوائية لضمان أعلى مستويات الأمان.

رحلة من الابتكار والالتزام تجاه الإمارات

ومع تواجدها في 34 سوقًا عالميًا، تُعّد شركة أومودا وجايكو واحدة من أسرع العلامات التجارية نموًا في قطاع السيارات على مستوى العالم. ويعود هذا التوسع السريع إلى دعم مجموعة شيري، أكبر مُصنّع للسيارات في الصين، إلى جانب التزامها بتقديم حلول تنقل ذكية، مستدامة، ومُصممة وفق احتياجات العملاء.

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