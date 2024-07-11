فرصة استثمارية جذابة للمواطنين البريطانيين المقيمين في الإمارات أو المكاتب العائلية أو المستثمرين الآخرين الذين يفضلون الاستثمار المباشر في العقارات كاستثمار حلال يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مع وجود طلب يفوق العرض في المملكة المتحدة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أوفا، أول شركة تمويل تقني متوافق مع الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة تطلق اليوم خدمة مبتكرة جديدة لتمويل شراء وتأجير العقارات (BTL) توفر قرارات تمويل سريعة للمغتربين البريطانيين، وتُقدم عبر عملية حديثة خالية من الأوراق.



مدعومة بابتكارات تكنولوجية من الجيل التالي، تستبدل خدمة أوفا لتمويل شراء وتأجير العقارات (BTL) الأنظمة المالية التقليدية بحلولها المرنة والأخلاقية للتمويل العقاري الإسلامي، وعبر عمليات رقمية شاملة تسهل وتسرع عملية التقديم واتخاذ القرار للمغتربين.

هذه المنتجات الإسلامية لتمويل شراء وتأجير العقارات متاحة للمالكين البريطانيين الجدد والمخضرمين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، وأستراليا، والاتحاد الأوروبي، وكندا، وسنغافورة، وبروناي.

صغير مالك، المدير التجاري لشركة أوفا ومدير التمويل التجاري، قال: "لقد التقيت بالعديد من المغتربين البريطانيين الذين يحتاجون إلى تمويل إسلامي لشراء وتأجير العقارات، ولكنهم يواجهون صعوبة في التعامل مع الأعمال الورقية المرهقة والأنظمة القديمة التي يواجهونها عادةً. يوفر تمويلنا العقاري الإسلامي الحديث والسريع للغاية والذي لا يعتمد على الورق حلاً لهذه المشكلة.

" بفضل خبرة فريقنا التي تمتد لعقود في المجال وعملية تقديم طلبات رقمية مبسطة، فإننا نقدم لعملائنا تمويلًا عقاريًا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين."

استحوذت مجموعة الخليج للإستثمار الإسلامي (GII)، وهي شركة استثمار بديلة عالمية رائدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقرها في الإمارات العربية المتحدة وتدير أصولًا تزيد قيمتها عن 4.5 مليار دولار، على حصة الأغلبية في أوفا في منتصف عام 2022. صرح الشريكان المؤسسان والرئيسان التنفيذيان لـ GII، محمد الحسن وبانكاج غوبتا: " يقدم هذا الابتكار الجديد في السوق من شركة أوفا فرص استثمار إضافية في العقارات البريطانية للمواطنين البريطانيين المقيمين في جميع أنحاء الخليج العربي وخارجها. نحن نشيد بمبادرات شركة أوفا لجذب المزيد من رأس المال المغترب إلى سوق العقارات البريطاني المزدهر كاستراتيجية مثيرة لإدارة الأصول البديلة."

بدلاً من استخدام الفائدة، تتبع أوفا مبادئ التمويل الإسلامي المتمثلة في المشاركة في الملكية مع التأجير. يشتري العملاء العقار بالشراكة مع أوفا ويقومون بدفع أقساط شهرية لزيادة حصتهم تدريجياً، حتى يمتلكوا العقار بالكامل.

ميزة أخرى رئيسية في منتج أوفا لتمويل شراء وتأجير العقارات هي أنه في حالة عدم كفاية دخل الإيجار الخاص بالعميل لتلبية معايير القدرة المالية المطلوبة، تسمح أوفا للعميل بتعويض الفرق من دخله الشهري الشخصي (المعروف في الصناعة باسم "التقطيع الأعلى").

الخدمة متاحة لأي شخص يقوم بشراء عقار في إنجلترا وويلز ويبلغ من العمر 21 عامًا أو أكثر، سواء تحت اسمه الشخصي أو كشركة محدودة، وبشرط أن تكون قيمة العقار بين 60,000 جنيه إسترليني و1 مليون جنيه إسترليني. يمكن للمالكين الجدد للعقارات أيضًا التقديم، وحلول أوفا لتمويل شراء وتأجير العقارات متاحة أيضًا للمنازل متعددة الإشغال (HMOs).

تقدم شركة أوفا نموذج تمويل أخلاقي مصمم وفقًا لمبادئ التمويل الإسلامي، مما يعني عدم فرض فوائد والاستثمار في القطاعات التي تعتبر ضارة للمجتمع – مثل الكحول والتبغ وتجارة الأسلحة.

في أبريل، أعلنت أوفا عن خط ائتمان بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني لذراع تمويل الجسر الخاص بها من صندوق مُدار بواسطة GII. يعد خط الائتمان هذا الأكبر من نوعه خارج منطقة الخليج، مما يخلق قدرة كبيرة لأعمال الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في برمنغهام للتوسع وتنويع عروضها المالية في سوق العقارات في المملكة المتحدة.

حول أوفا، offa.co.uk

تأسست شركة أوفا في عام 2019، وهي أول شركة بريطانية توفر تمويلًا جسريًا يعمل وفقًا لمبادئ التمويل الإسلامي. يُعد الإيمان جوهر رؤية أوفا وعلامتها التجارية وخدماتها، مما يتيح للمستثمرين العقاريين المسلمين البريطانيين وغيرهم ممن يبحثون عن رأس مال أخلاقي الوصول إلى تمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق إمكاناتهم مع صعودهم في سلم العقارات. يعتبر فريق أوفا الإداري ذو الخبرة من بين الأسماء الرائدة في مجال التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة، حيث يقدمون الابتكار إلى السوق من خلال إنشاء خدمة أسرع وأذكى وأسهل من خلال قنوات مباشرة ووسطاء لتلبية هذا الطلب الكبير الذي لم يتم تلبيته في السابق. استحوذت مجموعة

"الخليج للإستثمار الإسلامي" على حصة أغلبية في شركة أوفا التي يقع مقرها الرئيسي في برمنجهام عام 2022.

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