مكة المكرمة، أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار (ويشار إليها بـ "أم القرى" أو "الشركة" أو "المصدر") وهي الشركة المالكة والمطورة والمشغلة لمشروع وجهة مسار (ويشار إليه بـ "المشروع" أو "مسار")، أحد أكبر مشاريع إعادة التطوير في مدينة مكّة المكرّمة، اليوم عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة بنجاح وتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 15 ريال سعودي للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المٌعلن عنه سابقاً. وبذلك ستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج حوالي 21.58 مليار ريال سعودي (ما يقارب 5.75 مليار دولار أمريكي). كما تمت تغطية اكتتاب المستثمرين من المؤسسات بواقع 241 مرة، وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات اكتتاب المستثمرين المحليين والدوليين حوالي 473 مليار ريال سعودي (ما يقارب 126 مليار دولار أمريكي).

ومن المقرر أن تستمر فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد لمدة خمسة أيام تقويمية، تبدأ يوم الأربعاء 5 مارس 2025م، وتنتهي يوم الأحد 9 مارس 2025م عند الساعة 11:59 مساء حسب التوقيت القياسي السعودي.

بهذه المناسبة، قال الأستاذ ياسر عبد العزيز أبو عتيق، الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار: "يسعدنا أن نشهد هذا الإقبال الكبير من المستثمرين على الطرح العام الأولي لشركتنا، مما يعكس ثقة السوق في رؤيتنا والإمكانات الواعدة لمشروع وجهة مسار. ومع هذه الخطوة المهمة، نواصل التزامنا بتطوير المشهد العمراني والحضري في قبلة المسلمين مدينة مكة المكرمة بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030 ويعزز قيمة مساهمينا على المدى الطويل".

للمزيد من المعلومات حول الطرح العام الأولي والاطلاع على نشرة الإصدار النهائية، يرجى زيارة: ipo.ummalqura.com.sa

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