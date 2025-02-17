مكة المكرمة، أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار (ويشار إليها بـ "أم القرى" أو "الشركة" أو "المصدر") وهي الشركة المالكة والمطورة والمشغلة لمشروع وجهة مسار (ويشار إليه بـ "المشروع" أو "مسار")، أحد أكبر مشاريع إعادة التطوير في مدينة مكّة المكرّمة، اليوم عن النطاق السعري لأسهم الطرح العام الأولي (ويشار إليه بـ "الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وبدء عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 14 ريال سعودي و15 ريال سعودي للسهم الواحد ("النطاق السعري"). ومن المقرر أن تبدأ فترة بناء سجل الأوامر اليوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025م وتستمر لغاية يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025م.

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد أعلنت عن موافقتها في 24 ديسمبر 2024م على طلب الشركة تسجيل أسهمها وطرح 130,786,142 سهم عادي (يشار إليها بـ "أسهم الطرح" ولكل منها "سهم الطرح")، تمثل ما نسبته 9.09% من أسهم الشركة بعد زيادة رأس المال من خلال إصدار 130,786,142 سهم جديد عن طريق زيادة رأس المال. كما حصلت الشركة على موافقة تداول السعودية المشروطة بتاريخ 8 ديسمبر 2024م للإدراج في السوق الرئيسية لتداول السعودية ("تداول").

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: ipo.ummalqura.com.sa.

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