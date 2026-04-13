سيقدم قسم المشاريع السكنية الجديد خدمات تجهيز منازل فاخرة تحمل علامات تجارية رائدة، من بينها دولتشي آند غابانا، وإل في إم إتش، وتوم فورد.

يُتيح مصنع الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تبلغ مساحته 120 ألف قدم مربع، إمكانية توطين الإنتاج وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الدولية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أطلقت شركة ألفا نيرو، المتخصصة في تجهيز متاجر التجزئة الفاخرة والتي تتخذ من دبي مقراً لها، قسماً جديداً متخصصاً في الوحدات السكنية الفاخرة، وذلك استجابةً للطلب المتزايد من مالكي المساكن الخاصة الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من التحديات التي تواجه المنطقة.

وتُعدّ الشركة رائدة في مجال تصنيع وتجهيز متاجر التجزئة الفاخرة للعلامات التجارية العالمية، وقد أضافت هذا القسم السكني المتميز إلى خدماتها لتلبية الطلب المتزايد على أعلى مستويات الجودة والتصميم التي تُضاهي تلك الموجودة في أرقى العلامات التجارية العالمية في قطاعي التجزئة والضيافة، مثل دولتشي آند غابانا، وإل في إم إتش، وتوم فورد.

وبهذه المناسبة صرح سيمون هاكر، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ألفا نيرو، قائلاً: "نعمل في ظل ظروف استثنائية في جميع أنحاء المنطقة، ونتضامن مع المجتمعات والقطاعات التي تواجه هذه الظروف غير المستقرة، حيث عزز هذا الوضع في ألفا نيرو من أهمية المرونة والمسؤولية والتفكير الاستراتيجي طويل الأجل في طريقة عملنا ودعمنا لعملائنا".

وأضاف هاكر قائلاً: "إن التوسع في مجال تجهيز الوحدات السكنية الفاخرة يدعم تنويع أعمال شركتنا ويضمن استمرار نشاطنا في الأسواق الإقليمية والدولية. وبينما لا يزال الطلب قوياً من الأفراد ذوي الثروات الطائلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فمن الأهمية بمكان أن نقدم خدماتنا باستمرار وبكفاءة عالية، حتى في ظل بيئة عمل أكثر تعقيداً".

وقد وقّع قسم تجهيز الوحدات السكنية الفاخرة في شركة ألفا نيرو عقودًا لـ 34 مشروعًا بقيمة تتجاوز 70 مليون درهم إماراتي، ومن المقرر تسليمها بين عامي 2026 و2027، حيث تقع هذه المشاريع في أرقى مناطق دبي، بما في ذلك: نخلة جميرا، وتلال الإمارات، والبراري، وتلال دبي، وتشمل فللًا خاصة، وشققًا بنتهاوس، ومحافظًا سكنية حصرية، ويعمل الفريق حاليًا بشكل وثيق مع شركات التطوير العقاري، والمكاتب العائلية، والأفراد ذوي الثروات الطائلة، والوكالات المتخصصة، وشركات المقاولات الكبرى، واستوديوهات التصميم الفاخرة.

وقد حظي إطلاق المشروع بدعم من الطلب المتزايد في سوق العقارات الفاخرة بدبي، حيث سجل السوق مبيعات بقيمة 10.92 مليار درهم إماراتي (2.97 مليار دولار أمريكي) خلال شهر مارس، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي لتصل إلى 900 صفقة، وفقًا لبيانات DXBinteract.

وفي شريحة العقارات التي تتراوح قيمتها بين 20 و50 مليون درهم إماراتي، سُجلت 79 صفقة بقيمة إجمالية قدرها 2.36 مليار درهم إماراتي، شملت ست فلل قيد الإنشاء بيعت بأسعار تتراوح بين 43 و50 مليون درهم إماراتي. كما أظهرت البيانات 16 صفقة في شريحة العقارات التي تتراوح قيمتها بين 50 و100 مليون درهم إماراتي بقيمة إجمالية قدرها 1.04 مليار درهم إماراتي، حيث شملت 9 شقق قيد الإنشاء بيعت بأسعار تتراوح بين 51 و92 مليون درهم إماراتي.

ولضمان إدارة الشركة بفعالية لتحديات سلسلة التوريد المرتبطة بالوضع الجيوسياسي الراهن، تتولى ألفا نيرو جميع العمليات اللوجستية داخليًا، ما يضمن شفافية كاملة وتحكمًا تامًا بدءًا من توريد المواد وحتى التركيب. يتيح هذا النهج استجابة أسرع ومعايير معالجة متسقة في جميع المشاريع.

ويدعم هذا النهج مصنع الشركة الذي تبلغ مساحته 120,000 قدم مربع في الإمارات العربية المتحدة، ما يمكّنها من توطين الإنتاج، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الدولية، والحفاظ على رقابة أدق على الجودة والجداول الزمنية والمخاطر، لا سيما في المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بالإضافة إلى ذلك، تحسين خطوط الشحن البحري والجوي والبري وتطوير التخطيط والتنسيق بين فرق المشتريات والخدمات والتركيب.

على مدى العقد الماضي، قدمت شركة ألفا نيرو تجهيزات راقية لبعض من أكثر العلامات التجارية الفاخرة في مجال تجارة التجزئة والضيافة شهرة في العالم، واكتسبت سمعة طيبة بفضل اهتمامها بالتفاصيل الدقيقة والهندسة الدقيقة والتميز في المواد، فضلاً عن أساس قوي في مجال السلامة.

وتعتمد الشركة بشكلٍ واسع على مواد نادرة وفاخرة، بما في ذلك حجر الترافرتين والرخام وتشكيلات حصرية من الأحجار، ويتم التعامل معها بالكامل داخليًا من خلال نهج تصنيع قائم على الحِرفية العالية.

واختتم هاكر حديثه قائلاً: "لقد شكّلت خبرتنا في قطاع التجزئة الفاخرة جوهر هويتنا، ومع توسّعنا في القطاع السكني، نطبّق النهج ذاته لنبتكر بيئات شديدة التخصيص تعكس أنماط الحياة وتطلّعات جيل جديد من مُلّاك المنازل العالميين، حيث يتمثل دورنا في تقديم أعلى درجات الاتساق من خلال الجمع بين التميّز في التصميم والموثوقية التشغيلية اللازمة للتنفيذ على أعلى مستوى".

نبذة عن ألفا نيرو:

تأسست شركة ألفا نيرو عام 2014 على يد الرئيس التنفيذي سيمون هاكر، وهي شركة تصنيع وتصميم حائزة على عدة جوائز، مقرها دبي، ومتخصصة في أعمال التشطيبات الداخلية المصممة حسب الطلب وحلول التصميم الداخلي الجاهزة للاستخدام في قطاعات الضيافة والتجزئة والأغذية والمشروبات والسكن والتجارة.

تشتهر ألفا نيرو بتصميم بيئات فاخرة مصممة خصيصًا تجمع بسلاسة بين الإبداع والدقة والتأثير، حيث تُحوّل المفاهيم من مجرد مخططات إلى مباني، مع تعزيز الاستدامة من خلال قياس انبعاثات الكربون في مختلف المجالات باستخدام تقنيتها الخضراء الخاصة.

