شركة "أسكوت ليمتد" تطلق علامتها الفندقية مجموعة "كريست كوليكشن" لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع توقيع عقد لإدارة منتجع المهرة من مجموعة " كريست كوليكشن"، الذي يضم 539 غرفة وجناحًا، ويقع في جزيرة المرجان الشهيرة بإمارة رأس الخيمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة "أسكوت ليمتد"، الشركة العالمية الرائدة في إدارة وتشغيل وجهات الإقامة الدولية، اليوم عن توقيع عقد لإدارة منتجع المهرة من مجموعة "كريست كوليكشن" في جزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة، والذي من المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2027. يمثل هذا الإنجاز الإطلاق الأول لعلامة مجموعة "كريست كوليكشن" في دولة الإمارات، وهي جزء من المحفظة العالمية لشركة "أسكوت ليمتد" التي تضم عقارات مصممة خصيصًا لتعكس تاريخ وتراث كل وجهة من خلال الهندسة المعمارية المميزة وتجارب الضيافة الغنية ثقافيًا.

يقع المنتجع بمحاذاة شواطئ جزيرة المرجان الهادئة، مستلهمًا تصميمه من جمال ورشاقة الحصان العربي "المهرة". يجمع منتجع المهرة بين أصالة التراث العربي وفخامة الضيافة العصرية، ليمنح المسافرين تجربة استثنائية تتيح لهم استكشاف غنى التاريخ والثقافة العربية.

سيضم منتجع المهرة 539 غرفة وجناحًا فاخرًا بتصاميم فريدة، تم إعدادها بعناية لتلبية احتياجات الضيوف المتنوعة. ويمكن للنزلاء الاستمتاع بتجارب طهي مميزة في مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي، بما في ذلك مطعم يقدم وجبات على مدار اليوم، ومقهى، وبار بجانب المسبح، وآخر على الشاطئ. كما يحتوي المنتجع على مساحات اجتماعات متطورة، مما يجعله وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات التجارية والاجتماعية. وتشمل مرافق الترفيه الاستثنائية في المنتجع مسبحًا مذهلًا، ورياضات مائية مشوقة، وصالة رياضية حديثة، بالإضافة إلى منطقة لعب مخصصة للأطفال.

أصبحت إمارة رأس الخيمة واحدة من أكثر الوجهات السياحية والاستثمارية الرائجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تبرز جزيرة المرجان كوجهة رئيسية تجمع بين الجمال الطبيعي الخلاب والتطورات الترفيهية عالمية المستوى. يأتي إطلاق منتجع المهرة انسجامًا مع رؤية الإمارة الطموحة واستجابةً للطلب المتزايد على الإقامات الفاخرة والتجارب المميزة في المنطقة. كما يعكس تقديم مجموعة "كريست كوليكشن" في جزيرة المرجان على أهمية سوق السياحة التراثية العالمية الذي من المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب (CAGR) يبلغ 3.51% خلال الفترة من 2025 إلى 2033.

علق فنسنت ميكوليس، المدير العام لشركة أسكوت ليمتد في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، قائلاً:

"يمثل إطلاق مجموعة" كريست كوليكشن" في الإمارات العربية المتحدة محطة بارزة وشيقة لشركة "أسكوت ليمتد"، ونحن فخورون بجلب هذه العلامة التجارية الفريدة إلى الدولة. من المتوقع أن يقدم منتجع المهرة في جزيرة المرجان للمسافرين تجارب غامرة تعكس التاريخ الغني والثقافة العريقة للوجهة. كما يشرفنا التعاون مع مجموعة "فام القابضة" المرموقة، التي تتوافق رؤيتها تمامًا مع التزامنا بإنشاء عقارات متميزة وتقديم تجارب ضيافة استثنائية للمسافرين العصريين".

قال الدكتور فيصل علي موسى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة فام القابضة الرائدة في تطوير العقارات، ومالك منتجع المهرة:

"يجمع منتجع المهرة بسلاسة بين الجمال الطبيعي لرأس الخيمة والفخامة العصرية، مقدمًا للضيوف تجربة فريدة تحتفي بتراث الإمارة الثقافي الغني. لقد كان التعاون مع شركة "أسكوت ليمتد" شراكة مثمرة، حيث لعبت خبرتهم الواسعة واهتمامهم الدقيق بالتفاصيل ورؤيتهم المشتركة، دورًا محوريًا في تحويل هذا المشروع إلى واقع ملموس".

سيضاف منتجع المهرة من مجموعة "كريست كوليكشن" إلى محفظة شركة" أسكوت ليمتد" المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، مما يعزز مكانة العلامة التجارية كرائد في تقديم تجارب ضيافة استثنائية. ومع 40 عقارًا وأكثر من 5,800 وحدة قيد التشغيل والتطوير في المنطقة، تواصل" أسكوت" توسيع نطاق عروضها المتنوعة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المسافرين ومالكي العقارات المتطورة".

عن شركة أسكوت ليمتد

منذ أن قامت بتأسيس أول إقامة سكنية دولية من فئة الخمس نجوم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال افتتاح أسكوت سنغافورة في عام 1984، أصبحت أسكوت شركة ضيافة موثوقة تمتلك أكثر من 940 عقارًا حول العالم. ويقع مقر الشركة في سنغافورة، حيث تمتد وجودها إلى أكثر من 220 مدينة في أكثر من 40 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وآسيا الوسطى، وأوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

تشمل عروض الإقامة المتنوعة التي تقدمها أسكوت المساكن الفندقية، والعقارات المشتركة، والفنادق، وشقق المعيشة المستقلة لكبار السن، بالإضافة إلى أماكن إقامة الطلاب والمساكن الإيجارية. وتشمل علاماتها التجارية الحائزة على جوائز في مجال الضيافة أسكوت، وسيتادينز، وlyf، وأوكوود، وكويست، وسومرست، وذا كريست كوليكشن، وذا أنليميتد كوليكشن، وبريفيرينس، وفوكس، وهاريس، وبوب!، وفيرتو، وييلو؛ ولديها شراكة تجارية مع دوميتيس. ومن خلال برنامج ولاء أسكوت، أسكوت ستار ريواردز (ASR)، يتمتع الأعضاء بامتيازات وعروض حصرية في العقارات المشاركة.

أسكوت هي وحدة أعمال مملوكة بالكامل لشركة كابيتالاند إنفيستمينت ليمتد، وتعد مشغلًا رائدًا في قطاع الإقامة المتكاملة رأسيًا. من خلال الاستفادة من شبكتها الواسعة من المالكين الخارجيين وخبرتها المحلية، تنمو أسكوت من خلال إيرادات الرسوم المتعلقة بإدارة الضيافة وقدرات إدارة الاستثمارات. كما توسع أسكوت أموالها تحت الإدارة من خلال زيادة استثماراتها في كابيتالاند أسكوت ترست وصناديقها الخاصة.

عن فام القابضة

فام القابضة هي شركة رائدة في مجال تطوير العقارات. تأسست في عام 2005، وهي ملتزمة بتشكيل مستقبل الحياة الحضرية. مع تاريخ غني ونهج استشرافي، نتخصص في إنشاء مشاريع سكنية وتجارية ومشاريع متعددة الاستخدامات تعكس أعلى معايير الجودة والابتكار. في فام القابضة، نفهم الاحتياجات المتطورة للمجتمعات الحديثة. تم تصميم مشاريعنا لتوفير مزيج سلس من الوظائف والاستدامة والفخامة، مما يضمن أنها تقاوم اختبار الزمن بينما تعزز حياة أولئك الذين يعيشون ويعملون فيها. مسترشدين بشغفنا نحو التميز، نسعى لتقديم مشاريع لا تقتصر على تلبية التوقعات فحسب، بل تتجاوزها، مما يساهم في نمو وازدهار المجتمعات التي نخدمها. على مر السنين، أصبحت فام القابضة مرادفًا للثقة والنزاهة والسعي الدؤوب نحو التميز في صناعة العقارات.

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