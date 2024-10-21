دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة أريستا العقارية الرائدة في مجال تطوير العقارات الفاخرة، عن شراكة استراتيجية مع شركة نيو سيستم الهندسية ش.م.م. الرائدة في مجال المقاولات في دولة الإمارات، بهدف تطوير مشروع فلل وادي الفريد من نوعه. يقع المشروع السابق للعصر في منطقة دستركت 11 ميدان الحيوية، ويُرسي معياراً جديداً لأسلوب الحياة العصري الذي يجمع ما بين الرفاهية والرُقي.

بدأت أعمال البناء في مشروع فلل وادي في يوليو 2024، حيث يتمّ تكليف شركة إتش بي إي المعمارية المرموقة التي تشتهر بنهجها المبتكر، بتصميم المشروع ليعكس رؤية جريئة عنوانها الأناقة المعاصرة. كما تم اختيار شركة كوبرز هيلز لتضفي لمستها المميزة على عملية تنسيق الحدائق، حيث ستصمّم مسطّحات مائية خلاّبة ومساحات هادئة تشجّع على العودة إلى أحضان الطبيعة. وستتناغم هذه المساحات الهادئة مع العمارة المعاصرة لتوفّر بيئة مُلهمة تجمع ما بين أناقة التصميم وجمال الطبيعة.

يحتضن مشروع فلل وادي مجموعة حصرية من 30 مسكناً فاخراً، بما يشمل فللاً أنيقة مؤلفة من أربع وخمس غرف نوم ومنازل رائعة مؤلفة من ست غرف نوم. ويتميّز كلٌّ منها بتصميم راقٍ يكتمل مع المسابح الخاصة ونظام المصاعد متعدد الطوابق ووسائل الراحة الفاخرة التي تلبّي احتياجات المقيمين وتطلّعاتهم. ومن المقرّر إنهاء المشروع بحلول الربع الرابع من العام 2026.

تتميز شركة نيو سيستم الهندسية ش.م.م. بخبرتها الواسعة في تنفيذ المشاريع العقارية الطموحة، وتؤكّد هذه الشراكة التزام أريستا العقارية بتطوير مشروع استثنائي يُلبّي أعلى معايير الجودة والرفاهية ويعكس الإبداع التصميمي والبراعة الحِرفية بأجمل صورة.

وتعليقاً على هذه الشراكة، صرّح السيد سجال غارغ، الشريك المؤسس في شركة أريستا العقارية، قائلاً: "يجسّد مشروع فلل وادي رؤيتنا الطموحة في توفير مساحات معيشية فريدة تتجاوز حدود الفخامة التقليدية. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع شركة نيو سيستم الهندسية، نُحوّل هذه الرؤية إلى واقعٍ ملموسٍ، حيث يلتقي الإبداع المعماري بالإمكانيات اللامحدودة".

تتميز فلل المشروع بتصميمها الفريد الذي يجمع ما بين الخصوصية والهدوء، حيث تضم فناءات داخلية وحدائق معزولة ومسطّحات مائية آسرة. ويقدم المشروع تجربة معيشية استثنائية مستوحاة من الغابات المطيرة، حيث تلتقي الفخامة مع الطبيعة في تناغمٍ تامّ.

ومن جانبه، علّق السيد موديت جين، الشريك المؤسس في شركة أريستا العقارية، قائلاً: "نحن لا نكتفي ببناء منازل عادية فحسب، بل نُرسي معايير جديدة لأسلوب الحياة الراقي، حيث ندفع بحدود التصميم المعماري إلى آفاقٍ جديدة. يمثّل مشروع فلل وادي نموذجاً مثالياً للابتكار والطموح، حيث يوفر للسكان تجربة معيشية فريدة تجمع ما بين متعة الطبيعة وأناقة التصميم المعاصر".

وبدوره، أشاد السيد عماد الدين خليل، الرئيس التنفيذي لشركة نيو سيستم الهندسية، بمشروع فلل وادي، مؤكداً أنه يمثل قمة الإنجاز المعماري. وقال: "يشرّفنا أن نساهم في هذا المشروع الثوري، حيث تجسّد هذه الشراكة أقصى درجات الطموح المعماري. فقد تم تصميم المساحات لتوفير تجربة معيشية استثنائية تتجاوز التوقّعات وتتيح للمقيمين استكشاف إمكاناتهم اللامحدودة". ونحن نلتزم التزاماً ثابتاً بتوفير بيئة معيشية فريدة من نوعها في دبي".

يشمل مشروع فلل وادي مجموعة واسعة من المرافق والخدمات عالمية المستوى التي تُميّزه عن سائر المشاريع وتضمن للمقيمين تجربة معيشية استثنائية. يتيح المسبح الخاص ومترامي الأطراف التنعّم بلحظات من الهدوء والتأمل، فيما يضم النادي الفاخر تراسات خاصة وصالة عمل مشتركة ومساحات حصرية تشجّع على الراحة والاسترخاء. كما تمّ تجهيز مركز اللياقة البدنية بمرافق حديثة ومتطوّرة، فيما تقدّم منطقة وغرفة اللعب المخصّصتان للأطفال أنشطةً ممتعة تزرع الفرحة في قلوب الصغار. يهدف مشروع فلل وادي إلى تعزيز الشعور بالانتماء إلى المجتمع، حيث يقدّم للمقيمين وجهة مميزة تحضنهم وتُهيّئ لهم الأجواء المثالية للاستمتاع بأسلوب حياة عصري.

يتمتّع مشروع فلل وادي بموقع استراتيجي في منطقة دستركت 11 ميدان، فيضمن سهولة الوصول إلى أبرز المعالم السياحية في دبي من دون المساومة على الخصوصية، حيث سيستمتع المقيمون بأسلوب الحياة الحيوي في قلب المدينة من جهة وبالأجواء الهادئة التي توفّرها المساحات المستوحاة من الطبيعة من جهة أخرى، لتترسّخ مكانة هذا المشروع بصفته وجهة مميزة في دبي.

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نبذة عن شركة أريستا العقارية

تشتهر شركة أريستا العقارية بنهجها المبتكر في قطاع العقارات، حيث تتميز بقدرتها على ابتكار مساحات معيشية معاصرة تتجاوز حدود المألوف. تجمع الشركة ما بين التصميم المبتكر والبراعة الحِرفية لتقدّم تجارب سكنية استثنائية تعكس التزامها بأعلى معايير الجودة والأناقة والتميّز.

نبذة عن شركة نيو سيستم الهندسية

تُعتبر شركة نيو سيستم الهندسية ش.م.م. من الشركات الرائدة في مجال المقاولات، حيث تشتهر بخبرتها الواسعة في تنفيذ مشاريع سكنية وتجارية راقية تعكس أعلى مستويات الدقة والجودة والبراعة الحِرفية. فقد تم تكليفها بتنفيذ بعضٍ من أبرز المشاريع في دولة الإمارات إذ تقدّم أداء متميّزاً لا يُعلى عليه.

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