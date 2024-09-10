دبي (الإمارات العربية المتحدة):- اتخذت شركة "أتكنز رياليس"، وهي شركة عالمية متخصصة في الخدمات الهندسية والنووية ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، مقراً جديداً لها في دبي لمواكبة النمو المستمر لأعمالها وتلبية احتياجات عملائها المتزايدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتزامن افتتاح المكتب الجديد مع الذكرى السنوية الأولى لتغيير العلامة التجارية للشركة إلى "أتكنز رياليس"، مما يدعم خطتها الاستراتيجية الممتدة على ثلاث سنوات التي تهدف إلى تحقيق التميز ودفع عجلة النمو.

وفي هذه المناسبة، قال كامبل غراي، الرئيس التنفيذي لشركة "أتكنز رياليس" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "مع تواجدنا منذ أكثر من 50 عاماً في الإمارات العربية المتحدة، تشكل خطوة نقل مكتبنا في دبي إنجازاً هاماً يؤكد على التزامنا بدعم مسيرة التحول في الإمارة وتعزيز مكانتها العالمية كواحدة من أكثر المدن ابتكاراً وملاءمة للعيش في العالم". وأضاف: "سيساهم المكتب الجديد في دعم جهودنا لمواصلة إرثنا الناجح في تنفيذ أهم المشاريع شهرةً في الدولة، كما سيمهد الطريق نحو رسم معالم مستقبل أفضل ومستدام، نواصل فيه التجدد والابتكار، وهندسة الحلول المتكاملة، وتعزيز ثقافة تمكين الموظفين في مكان العمل وصقل المواهب المحلية المستقبلية".

يقع المكتب الجديد في مكان استراتيجي في وسط مدينة دبي، إعمار سكوير، المبنى رقم 6، ويتكون من طابقين يمتدان على مساحة تزيد عن 3,000 متر مربع ويستوعب ما يصل إلى 500 موظف. تتخطى مساحات العمل الفكرة التقليدية المتمثلة في الجلوس وراء المكتب فحسب، وهي مصممة لتعزيز الرفاهية وتبادل المعرفة والتعاون. ويشمل هذا المكتب مساحات فردية للعمل بجو هادىء، و15 غرفة اجتماعات ومساحة استراحة للمحادثات غير الرسمية، وقاعة للقاءات التفاعلية تتيح التصميم الإبداعي وتطوير التصاميم الهندسية، و"لو كافيه" – وهو عبارة عن كافيتيريا وصالة جلوس، ومساحات خضراء تشجع الموظفين على التواصل والتفاعل مع بعضهم البعض.

تُعدّ إعمار سكوير منطقة مكاتب مصممة خصيصاً لهذا الغرض، وتعتبر أحد مراكز الأعمال الرائدة في الإمارات العربية المتحدة. يتصل كل مبنى من خلال ممشى مركزي يضم متاجر تجزئة ومطاعم في الطابق الأرضي، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى دبي مول الذي يوفر أكثر من 1200 متجر تجزئة ومرافق. ويتيح الموقع إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من وسائل النقل العام، بما في ذلك مترو دبي الذي صممته شركة "أتكنز رياليس" - مما يعزز فرص المشي ويقلل من البصمة الكربونية.

وشهدت "أتكنز رياليس"، التي تتخذ من الرياض في المملكة العربية السعودية مقراً إقليمياً لها، نمواً هائلاً في الشرق الأوسط حيث ساهمت بنسبة 12 في المائة من الإيرادات السنوية للمجموعة في عام 2023. ويُعزى هذا النمو الإقليمي إلى قدراتها الرائدة في قطاع المباني والأماكن التي تقدم أفضل البرامج ضمن فئتها، فضلاً عن خدماتها المتكاملة في قطاعات النقل والمياه والطاقة النووية والصناعة من خلال تقديم حلول رقمية وأخرى لتحقيق صافي معدوم من الانبعاثات الكربونية. وبالإضافة إلى حضورها في دبي، تملك "اتكنز رياليس" مكتباً آخر في الإمارات العربية المتحدة يقع في مبنى المركز التجاري في أبوظبي لدعم نموها المتسارع ومشاريعها التحويلية في الإمارة.

وتلتزم "أتكنز رياليس"، التي حصلت على شهادة "أفضل مكان للعمل" (Great Place to Work®) في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بتطوير المواهب المحلية من خلال توفير فرص عمل بدوام كامل وبدوام جزئي، وبفضل برنامجها المعني بتطوير الخريجين. ويوفر هذا البرنامج الذي يستغرق 12 شهراً فرصة التعلّم في موقع العمل، والتعرّف على مشاريع مختلفة وعلى خطط تطوير شخصية ومهنية مصمّمة خصيصاً، فضلاً عن إرشاد مهني طوال مدة البرنامج. ويشارك أكثر من 130 موظفاً وخريجاً في مبادرات الشركة في مجال التوطين في الإمارات العربية المتحدة.

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لمحة عن "أتكنز رياليس"

تعدّ شركة "أتكنز رياليس" كياناً جديداً تمّ إنشاؤها كنتيجة لعملية دمج لمجموعة راسخة من الشركات تعود إلى عام 1911، وهي شركة عالمية متخصصة في الخدمات الهندسية والنووية تسعى إلى وضع أُسس مستقبل أفضل لكوكبنا وموظّفينا. نحن نبتكر حلولاً مستدامة تُشكّل صلة وصلٍ بين الناس والتكنولوجيا والبيانات لتحويل البنية التحتية وأنظمة الطاقة في العالم. ونُسخِّر قدراتنا العالمية في المشاريع المحلية لصالح عملائنا، ونُقدّم خدمات فريدة متكاملة تشمل كامل دورة حياة الأصول، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والمشورة والخدمات البيئية، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، والتصميم والهندسة، وإدارة المشتريات والمشاريع والإنشاءات، والعمليات والصيانة، والتفكيك ورأس المال - للعملاء في قطاعات استراتيجية رئيسية مثل الخدمات الهندسية والطاقة النووية، ورأس المال.