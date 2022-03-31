أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" اليوم عن إنجاز 40% من أعمال بناء وتشييد أكبر قاعة متخصصة للمعارض في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على مساحة 10 آلاف متر مربع بمنطقة المارينا المقابلة للمركز، وتجري أعمال بناء القاعة التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة على الواجهات المائية بوتيرة متسارعة تسبق الجدول الزمني المحدد بأسبوعين.

وأطلع حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ابوظبي الوطنية للمعارض، ومجموعة الشركات التابعة لها خلال زيارة تفقدية للموقع على سير أعمال البناء في القاعة التي من المقرر افتتاحها في شهر أكتوبر من العام 2022، وذلك في إطار تطوير وتوسعة مرافق مركز أبوظبي الوطني للمعارض بما يعزز تنافسية "أدنيك" وقدرتها على تنظيم واستقطاب كبرى الفعاليات العالمية المتخصصة في مختلف القطاعات، تكريساً لمكانتها بقيادة قطاع سياحة الأعمال إقليمياً وعالمياً.

وقال حميد الظاهري:" تشكل القاعة الجديدة الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تسير أعمال البناء فيها بوتيرة متسارعة إضافة نوعية لمرافق مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وداعمة لجهودنا في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لسياحة الاعمال والسياحة الترفيهية، حيث تساهم في ترسيخ مكانة "أدنيك" باعتبارها من اللاعبين المؤثرين والبارزين في قطاع سياحة الاعمال من خلال تعزيز قدرتها على استضافة وتنظيم المزيد من المعارض والفعاليات النوعية والدولية الكبرى في مختلف القطاعات.

من جانبه، قال المهندس أحمد المنصوري، مدير الخدمات الهندسية في "أدنيك": تواكب القاعة الجديدة المكانة التي تحتلها شركة "أدنيك" بقطاع السياحة والأعمال، حيث تم تصميمها وفق طراز عالمي لتقدم مجموعة متنوعة ومتميزة من المرافق والخدمات والتسهيلات، والبنية التحتية المتطورة، والتجهيزات الحديثة، ويتم تطويرها باستخدام إطار معدني صلب مغطى بصفائح الألومنيوم لتوفير المرونة والقدرة على استضافة مختلف أحجام وأنواع الفعاليات في مختلف القطاعات، فيما يمكن دخول المركبات والأشخاص إليها عبر بوابات من جميع الجهات للمساهمة في تقديم تجربة مميزة كافة المشاركين والزوار على حد سواء."

ويتماشى إنشاء القاعة الجديدة متعددة الاستخدامات ضمن مركز أبوظبي الوطني للمعارض مع خطة مجموعة "أدنيك" في تنويع محفظة أعمالها وتطوير مراكزها، وذلك للمساهمة في تحقيق أعلى العوائد الاقتصادية والاجتماعية للقطاع السياحي في إمارة أبوظبي، عبر تقديم باقة متنوعة من الخدمات وتوفير المرافق المتطورة والتجهيزات الحديثة وفق أعلى المواصفات والمقاييس العالمية بما يتجاوز توقعات الأطراف المعنية، ومتطلبات الشركاء من منظمي الفعاليات والاتحادات الدولية والمهنية المتخصصة وكافة الزوار والمشاركين.

وتساهم القاعة الجديدة عند افتتاحها في تعزيز قدرة "أدنيك" على تقديم خدمات لعدد أكبر من القطاعات واستقطاب المزيد من الشركات العارضة، والشركات العالمية المتخصصة في تنظيم جميع المعارض والمؤتمرات والفعاليات الرئيسية الكبرى من جميع أنحاء العالم.

وكانت شركة "أدنيك" قد كشف العام الماضي عن خطة طموحة تتضمن تطوير مركز أبوظبي الوطني للمعارض وزيادة المساحة الإجمالية المخصصة للعروض الداخلية بنسبة 12% لتصل إلى 92 ألف متر مربع، لترتفع بذلك المساحة الإجمالية لمركز ابوظبي الوطني للمعارض إلى أكثر من 151 ألف متر مربع.

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