دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "آيديا-إل® - idea-L®"، المنصة المبتكرة والقائمة على الذكاء الاصطناعي والويب 3، والتي تعمل على تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع جاهزة للاستثمار وتدفع عجلة التقدم، عن إغلاق جولة تمويل تمهيدية بقيمة مليون دولار أمريكي، متجاوزة بذلك الحد المطلوب.

تم تأمين هذا التمويل من مجموعة واسعة من المستثمرين، ويشمل ضخ رأس المال في الشركة القابضة والمشروع العام لشركة آيديا-إل، بالإضافة إلى مساهمات قيّمة من شراكات سيتم الكشف عنها في المستقبل القريب. ستُستخدم هذه الأموال لتسريع وتيرة التوظيف التقني، وتمهيد الطريق لإطلاق رمز حوكمة الشركة (GovToken)، إلى جانب صندوق "deVC Fund™" الرائد عالمياً الذي تديره منظمة "DAO"، وتوسيع شبكة إميدييت لوميناري i-Luminary™ لتقديم الدعم لرواد الأعمال.

تستفيد شركة آيديا-إل® التي تتخذ من من دبي مقراً رئيسياً لها من موقعها الاستراتيجي في صميم المشهد الاقتصادي المبتكر بالشرق الأوسط. ومع سعي المنطقة الدؤوب للريادة في مجالات الذكاء الاصطناعي، التمويل اللامركزي، وريادة الأعمال، تجد آيديا-إل® في هذا المناخ البيئة الأنسب لإطلاق رؤيتها الرامية إلى "ديمقراطية تأسيس المشاريع" للجميع.

وعن هذه الخطوة قال بيتر جودوين، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة آيديا-إل®: "نهدف إلى تمكين جميع مؤسسي الشركات المستقبليين من الحصول على شريك مؤسس داعم، دائم النشاط، ويعتمد على البيانات. إننا نسعى لتقديم تجربة تحويل الأفكار إلى واقع خلال دقائق معدودة بدلاً من شهور طويلة".

تتربع منصة تحقيق الأفكار "IRP™" في جوهر آيديا-إل®، والتي تم تصميمها لتكون بمثابة الشريك المؤسس المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يرافق المؤسس في كل خطوة. يعد هذا النظام ثورة في عالم ريادة الأعمال، إذ يزيل الضبابية عن رحلة تأسيس الشركات و ويمنح كل مؤسس خارطة طريق واضحة نحو النجاح. يمكن للمستخدمين البدء بأداة fast-Feasibility™، وهي أداة تحقق سريعة تجمع بين البيانات الدقيقة والذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم رؤى فورية حول إمكانات المشروع. ومن ثم، توفر أداة LIVE-Feasibility™ رؤية وتحليلاً أعمق وآنية لظروف السوق والمنافسة والمخاطر التشغيلية. وللراغبين في إضافة طبقة من الدقة البشرية، تتوفر أداة teamLIVE-Feasibility™، المصممة خصيصاً للمؤسسين الذين يستعدون للتوسع أو لجمع التمويل.

بمجرد أن تُظهر الفكرة إمكانية للنجاح، تقوم منصة تحقيق الأفكار (IRP™) بتفعيل وضع التنفيذ الكامل. وهنا تبدأ المنصة بوضع خارطة طريق مخصصة، وتطلق إرشادات سلوكية موجهة، وتفتح الوصول إلى منصة التمويل (IFP™)، حيث يتم اقتراح التمويل والتصويت عليه وتخصيصه من قبل حاملي الرمز GovToken.

يمكن هذا التمويل الأولي من إطلاق النسخة التجريبية الخاصة بمنصة آيديا-إل®، والتي تبدأ بأداة fast-Feasibility™ المحورية. وسيتم إطلاق مكونات إضافية تدريجياً بحلول نهاية العام، بما في ذلك LIVE-Feasibility™ وteamLIVE-Feasibility™ و منصة تحقيق الأفكار "IRP™" الكاملة ومحرك التمويل IFP™.تتيح استراتيجية الإطلاق المرحلية هذه ل لشركة آيديا-إل® تقديم قيمة فورية للمستخدمين، مع الاستمرار في تطوير المنصة وتحسينها بناءً على الملاحظات الآنية للمستخدمين.

وأضاف بيتر جودوين: "كثيراً ما شاهدنا أصحاب أفكار عظيمة يتخلون عن فرص ذهبية في أسواق واعدة بسبب ارتفاع تكاليف إطلاق أفكارهم. الآن، ومن خلال أتمتة الجزء المحفوف بالمخاطر في رحلة تأسيس الشركات، نُطلق العنان لآلاف الابتكارات التي كانت لتظل مجرد حبر على ورق".

تسخر آيديا-إل® أفضل ما توصلت إليه تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) القادرة على الاستدلال المنطقي في سياقات متعددة الأساليب ومتعددة البيانات. وتقوم الشركة أيضاً بتطوير سير عمل خاص بها في مجالات مثل الاستدلال المنطقي، البرمجة الاحتمالية، الاستنتاج، والتعلم التطوري.

وبالحديث عن الرؤية المستقبلية عن منتجات آيديا-إل®، قال دانيال مولر، مدير العمليات والمؤسس المشارك: "نهدف إلى توسيع تطبيق النظريات التجارية عبر مختلف فئات المنتجات، الصناعات، والمناطق الجغرافية. ونتوقع في نهاية المطاف ألا تتجاوز نماذج اللغات الكبيرة 20% من إجمالي بنية الذكاء الاصطناعي لدينا".

من المقرر إطلاق رمز GovTokens في الربع الثالث من عام 2025. بمجرد إطلاقها، سيتمكن حاملو الرموز من التصويت التربيعي للتأثير على الميزات المستقبلية للمنصة، وتخصيصات التمويل، والشراكات الاستراتيجية في المنظومة، مما يضع قوة التحكم في أيدي المستخدمين. سيكون الرمز نفسه بمثابة القوة الدافعة وراء صندوق "deVC Fund™" القادم من آيديا-إل®. سيوفر هذا الصندوق التمويلي الدائم الدعم للمشاريع التي تخرج بنجاح من منصة تحقيق الأفكار (IRP™)، وينسق الحوافز بين المصادقين والمؤسسين والمساهمين برأس المال.

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