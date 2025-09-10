أعلنت شركة "أر إكس" ( RX )، الرائدة عالميًا في تنظيم معارض السفر والسياحة، عن إطلاق فعالية جديدة تُعنى بإبراز النمو المتسارع لقطاع السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها، بهدف تعزيز حضور المملكة على خارطة السياحة العالمية.

من المقرر أن تُقام النسخة الأولى من هذا الحدث الجديد خلال الفترة الممتدة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، وذلك في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة نخبة من الجهات المعنية والفاعلين في القطاع السياحي إقليميًا وعالميًا.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة آر إكس العالمية الرائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، والتي تضم محفظة فعالياتها معرض سوق السفر العالمي في لندن وكيب تاون وساو باولو ومعرض سوق السفر العربي في دبي، اليوم رسمياً عن إطلاق معرض "سوق السفر العالمي - سبوت لايت" في المملكة العربية السعودية، والذي من المقرر أن تنعقد دورته الافتتاحية في الرياض خلال الفترة الممتدة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

ويعد معرض "سوق السفر العالمي - سبوت لايت" الفعالية الأحدث ضمن محفظة معارض سوق السفر العالمي، وتم إطلاقها لتسليط الضوء على مستقبل قطاع السفر والسياحة بالمملكة أمام الزوار من المنطقة ومختلف أنحاء العالم، وإتاحة الفرصة للتواصل بين العارضين والمشاركين في حوارات ولقاءات ثرية، وبناء علاقات مثمرة مع رواد وخبراء السفر وقطاع السفر.

وبهذه المناسبة قال فاسيل زيجالو المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط والأسواق الناشئة في شركة آر إكس (RX): "يُمثل تنظيم معرض "سوق السفر العالمي – سبوت لايت" في المملكة العربية السعودية محطة مهمة في مسيرة معرض سوق السفر العالمي. ونهدف من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تُعنى بسوق مُحددة إلى توفير فرصة للجهات المعنية بمجال السفر من المنطقة وحول العالم لبناء علاقات وشراكات قيّمة، واكتساب المعرفة، واستكشاف اتجاهات السفر المستقبلية".

وأضاف زيجالو قائلاً: "تُعتبر المملكة العربية السعودية المكان الأمثل لإطلاق هذا الحدث الجديد نظراً لأن قطاع السياحة فيها من أكثر القطاعات طموحاً وأسرعها نمواً في العالم، حيث ستلعب هذه الفعالية دورًا محوريًا في دعم تطويرها كوجهة من خلال ربط العالم بالسعودية، والسعودية بالعالم".

وقد شهد قطاع السياحة بالمملكة تحولاً كبيراً في ظل رؤية السعودية 2030، ما يعكس خططها الطموحة لتنويع اقتصادها وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة. وتُعدّ السياحة عنصراً أساسياً في هذه الاستراتيجية، حيث تهدف المملكة إلى رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2030، بزيادة عن 3.8% في عام 2019.

وبناءً على ذلك، وضعت وزارة السياحة أهدافاً طموحة لهذا القطاع وجذب 150 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030، وهو ما قد يؤدي، وفقاً لدراسات، إلى زيادة قيمة سوق السياحة من 53.87 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 100.23 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.90%.

وبهدف دعم هذا النمو، خصصت الحكومة السعودية مليارات الدولارات للاستثمار في مشاريع عملاقة مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، والدرعية، وروشن، إلى جانب توسع كبير في قطاع الطيران، مثل إطلاق شركة طيران الرياض، والعمل على تنفيذ استراتيجية لمضاعفة الطاقة الاستيعابية السنوية للركاب ثلاث مرات لتصل إلى 330 مليون مسافر بحلول عام 2030.

هذا وتنعقد الدروة الأولى من معرض "سوق السفر العالمي – سبوت لايت" في المملكة العربية السعودية على مدار ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 450 عارضاً، ومن المتوقع أن يستقطب نحو 6500 زائر إقليمي ودولي، وأكثر من 150 مشترٍ دولي تم اختيارهم بعناية لاهتمامهم الكبير بالسوق السعودية.

وسيتمكن زوار المعرض من الاستفادة من العديد من الفرص الواعدة، وبناء شراكات تُساعدهم على خلق تجارب سفر عالمية المستوى. كما سيُتاح للمشترين الدوليين فرصة التعرف على المشهد السياحي في المملكة وكيفية دمج وجهاتها في محافظهم الاستثمارية. وفي الوقت نفسه، سيتمكن المستهلكون السعوديون من التواصل مباشرةً مع علامات ووجهات السفر الإقليمية والعالمية.

إلى جانب المعرض، سيتم تنظيم برنامج مؤتمر يستضبف خبراء وقادة فكر من المنطقة والعالم لمناقشة الفرص التي تُشكل مستقبل السياحة في المملكة العربية السعودية، وتسليط الضوء على أبرز المشاريع الضخمة والابتكارات الحديثة وتطور تفضيلات المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي. كما سيستفيد العارضون والزوار والمشترون أيضاً من فرص الشراكة مع عملاء محتملين جدد وإنشاء علاقات عمل واعدة طوال فترة الحدث.

وأردف فاسيل زيجالو قائلاً: "سيُسلّط معرض "سوق السفر العالمي – سبوت لايت" في المملكة العربية السعودية الضوء على أبرز الفرص التجارية والتجارب الثقافية الأصيلة، فضلاً عن تقديم محتوى فكري رائد، وتفاعل مباشر مع المستهلكين في واحد من أكثر أسواق السياحة ديناميكيةً وتطوراً في العالم".

واختتم حديثه بالقول: "هذا الحدث سيقدم فرصة نوعية لروّاد السفر في السعودية والعالم لتصميم مستقبل السفر داخل المملكة وفي المنطقة ككل".

ويمثل "سوق السفر العالمي – سبوت لايت" إضافة مهمة لمحفظة معارض سوق السفر العالمي من خلال التركيز على سوق المملكة العربية السعودية سريع النمو. كما سيلعب هذا الحدث دوراً حاسماً في تعزيز التعاون الإقليمي، وترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ إقليمي جاذب للزوار، ومحطة لانطلاق المسافرين إلى وجهاتٍ متنوعة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

حول معرض "سوق السفر العالمي – سبوت لايت" في السعودية:

يُعدّ هذا الحدث منصةً مثاليةً لتسليط الضوء على طموحات القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية وتعزيز ريادته على مستوى قطاع السفر العالمي. ويُسهم المعرض بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات على المستوى الإقليمي والعالمي، وإتاحة الفرصة للعلامات التجارية العالمية للوصول بشكل مباشر إلى إحدى أكثر الأسواق الجديدة الواعدة في قطاع السفر، كما يُتيح للمملكة العربية السعودية عرض وجهاتها ورؤيتها وفرصها الاستثمارية للعالم. وسيلعب دوراً رئيسياً في دعم مكانة المملكة في قطاع السياحة العالمي.

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقرب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

نبذة عن مجموعة ريلكس (RX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 في إكسل لندن

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 9 ولغاية 11 أبريل عام 2025 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

