دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة نيوجن سوفت وير، الشركة العالمية الرائدة في حلول التحول الرقمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أن تعلن عن شراكتها مع شركة آجل للخدمات المالية (AJIL)، وهي شركة تمويل بارزة في المملكة العربية السعودية، وباعتبارها شريكة آجل في التحول الرقمي، ستوفر نيوجين منصتها الرائدة منخفضة التكلفة وحلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتبسيط عروضها، بما في ذلك المرابحة والإجارة ومنتجات التمويل الأخرى لتسريع عمليات الاكتتاب في شركة آجل والرحلات التشغيلية وتحسين تجربة العملاء ورضاهم.

يتماشى هذا التعاون مع التزام آجل برؤية السعودية 2030 وهدفها المتمثل في توسيع نطاق عملياتها وتحديثها لتلبية متطلبات السوق المتطورة مع تقديم تجربة عملاء متفوقة، شركة آجل هي شركة مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي (ساما) وتتخصص في التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة.

وبهذه المناسبة قال مطر الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة آجل: "مع التركيز الاستراتيجي على الاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل برنامج نيوجن والرؤى المستندة إلى البيانات، فإننا ملتزمون بتبسيط عملياتنا وتقديم حلول مبتكرة تتوافق مع الاحتياجات المتطورة لعملائنا، ولن يمكّننا هذا النهج التحويلي من تعزيز وصولنا إلى السوق فحسب، بل سيعزز أيضًا حضورنا من خلال التكامل مع قنوات التكنولوجيا المالية، وبالتالي تعميق مشاركتنا مع العملاء الحاليين وتوسيع نطاق وجودنا في أسواق جديدة".

وأضاف الخطيب قائلاً: نحن ملتزمون برؤية السعودية 2030 ونؤمن بشدة بدور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية المملكة، ونتطلع قدماً إلى مواصلة تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والمساهمة في نمو اقتصاد المملكة".

وتعليقاً على الشراكة، قال فيفيك بهاتناغار، نائب الرئيس الأول للمبيعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة نيوجن سوفت وير: "ستساهم الخبرة الواسعة التي تتمتع بها نيوجن في مجال أتمتة العمليات العميقة في تحديث عمليات شركة آجل، بما في ذلك وظائف نشوء القروض وتحصيلها. ونحن ملتزمون بتوفير حلول رائدة للعملاء العالميين، مع التركيز على إنشاء رحلات مصرفية رقمية في المقام الأول".

نبذة عن شركة نيوجن سوفت وير:

Newgen هي المزود الرائد لمنصة التحول الرقمي الموحدة مع التشغيل الآلي للعمليات الأصلية وخدمات المحتوى وإدارة الاتصالات وإمكانيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. على الصعيد العالمي، تعتمد الشركات الناجحة على منصة التطبيقات منخفضة الأكواد المعترف بها في المجال من Newgen لتطوير ونشر تطبيقات الأعمال المعقدة والموجهة نحو المحتوى والتي تجذب العملاء. تهدف شركة Newgen إلى تحقيق البساطة مع السرعة والمرونة.

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