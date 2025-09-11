بتنظيم من هيئة التنمية الاقتصادية لحكومة أيرلندا الشمالية، وفد تجاري يزور المنطقة لاستكشاف فرص التعاون طويل الأمد، وتعزيز الروابط التجارية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة / الرياض، المملكة العربية السعودية– من المقرر أن يزور وفد تجاري مكون من مجموعة شركات متخصصة برفقة هيئة التنمية الاقتصادية لحكومة أيرلندا الشمالية، كلًا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. ومن المنتظر أن يزور الوفد التجاري المؤلف من مسؤولين من شركات من أيرلندا الشمالية عددًا من المشاريع الرئيسة في البلدين للتعرف على فرص التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مشاريع البناء والاستدامة، وذلك ضمن الزيارة التي تستمر لخمسة أيام بين 15 و19 سبتمبر.

حيث يشمل برنامج الزيارة اطلاع الوفد على المشاريع الكبيرة في الرياض، ودبي، ورأس الخيمة، من خلال تنظيم جولات ميدانية، وعقد جلسات إحاطة، واجتماعات، وجلسات تواصل مع المطورين والمقاولين وممثلي الحكومات. هذا ويضم الوفد 9 شركات من قطاعات البناء والهندسة والتجهيزات الداخلية وتدوير النفايات والتصميم والتكنولوجيا.

وتشمل محفظة المشاريع المرتبطة برؤية السعودية 2030 مشاريع تتجاوز قيمتها تريليون دولار، مثل نيوم، والمربع الجديد، وبوابة الدرعية. أما في دولة الإمارات، فمن المتوقع أن ينمو حجم قطاع الإنشاءات من 43 مليار دولار في عام 2025 إلى 53 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على جوانب الاستدامة والاقتصاد الدائري باعتبارها من الأهداف الأساسية للتنفيذ. ويُتيح النمو المطرد والاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية، المدفوعة بالزيادة السكانية وزيادة الطلب على المشاريع السكنية والتجارية، فرصًا تجارية في مجالات تتمتع فيها الشركات الأيرلندية الشمالية بخبرة راسخة، لا سيما في مجالات البناء والتجهيزات الداخلية والحلول المستدامة.

وتتمتع شركات أيرلندا الشمالية بسجل حافل بالإسهام في مشاريع دولية كبرى، بدءًا من "يورو ديزني" في باريس، ومرورًا بـ "ليغو لاند" و"سوني بيكتشرز ستوديوز" في "موشنغيت دبي"، وأعمال التجهيزات الكهربائية في أول معرض رقمي لسيارات "أودي" في لندن، ووصولًا إلى ملعب "لوردز" للكريكت، وغيرها. كما تحظى أيرلندا الشمالية بسمعة طيبة في تقديم التميز والابتكار والنهج المرن الذي يركز على العملاء، إذ تقدم خدماتٍ متخصصة في مجموعة واسعة من المجالات، كالمقاولات العامة، والخدمات المهنية، وإدارة المرافق، وتصميم واجهات المباني، والتجهيزات الداخلية، والهندسة المدنية؛ بالإضافة إلى حلول قابلة للتخصيص والتوسع في إدارة النفايات، من سحق وفرز ونقل وغسل وعلاوة على تحويل النفايات من المكبات لخلق مصادر دخل جديدة.

وتحدثت سواتي سري، رئيس منطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا في هيئة التنمية الاقتصادية لحكومة أيرلندا الشمالية، إن هذه الزيارة تتيح لشركات أيرلندا الشمالية فرصة فريدة للتواصل المباشر مع أصحاب المصلحة في كلا البلدين، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يلتقي المشاركون بالمطورين والمقاولين وممثلي الحكومة في اجتماعات مباشرة، ويتبادلون الرؤى والأفكار في شأن تنفيذ المشاريع الكبرى. وأوضحت أن المسؤولين الأيرلنديين الشماليين يُنتظر أن يطلعوا على أنظمة المشتريات ومتطلبات الاستدامة والأولويات المحلية لفهمها بشكل أوضح، ما يساعدهم على بناء علاقات أقوى مع الشركاء المحتملين، مؤكدة أن هذه الزيارة تهدف إلى تزويد المشاركين بمعلومات السوق، وبناء علاقات جديدة، وإرساء أسس متينة لنمو طويل الأمد.

وأضافت سري: "بلغ إجمالي قيمة الصادرات إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 162.4 مليون جنيه إسترليني بين إبريل 2024 ومارس 2025. وتهيمن على الصادرات فئات الآلات ومعدات النقل والسلع المصنعة، وتسير في اتجاه تصاعدي بفضل المشاريع الكبيرة في المنطقة".

