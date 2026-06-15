مسقط: أعلنت شراكة، الشركة الرائدة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان، عن تقديم حل مالي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لمركز الزهر للتسوق، والذي يعمل في قطاع تجارة التجزئة والجملة. ويعكس هذا الدعم التزام شراكة المستمر بتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات وتعزيز قدرتها على تحقيق نمو مستدام.

ويقع مركز الزهر للتسوق في ولاية إزكي، ويختص بتوفير الأدوات المنزلية وأدوات المطبخ ومستلزمات الاستخدام اليومي، حيث يقدم مجموعة واسعة من المنتجات من علامات تجارية عالمية معروفة. ويخدم المركز المستهلكين المحليين من خلال توفير منتجات عالية الجودة تلبي مختلف الاحتياجات المنزلية وأنماط الحياة.

وسيسهم الحل المالي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دعم شراء مخزون إضافي، بما يمكّن المركز من تعزيز توفر المنتجات، وتوسيع نطاق الأصناف المعروضة، والاستجابة بشكل أكثر فاعلية لاحتياجات العملاء والطلب المتزايد في السوق.

وفي معرض تعليقه على هذا الدعم، قال الفاضل/ علي بن أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لشراكة: "تواصل شراكة التزامها بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات من خلال توفير حلول مالية تعزز القدرات التشغيلية وتدعم النمو على المدى الطويل. ويعكس دعمنا لمركز الزهر للتسوق حرصنا المستمر على تمكين المؤسسات المحلية من تعزيز تنافسيتها وتلبية احتياجات السوق المتغيرة."

ومن جانبه، صرّح الفاضل/ خالد بن سليمان الرواحي صاحب مشروع مركز الزهر للتسوق قائلًا: "سيساعدنا الدعم المقدم من شراكة في تعزيز قدرتنا على توفير المخزون وتحسين قدرتنا على خدمة العملاء من خلال تقديم مجموعة أوسع من المنتجات. كما يدعم هذا الحل المالي خططنا للنمو ويعزز قدرتنا على الاستجابة للطلب المتزايد في السوق."

ويعكس هذا الدعم الدور المستمر لشراكة في تمكين المؤسسات العُمانية من خلال حلول مالية مصممة وفق احتياجاتها، بما يسهم في تعزيز كفاءتها التشغيلية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

نبذة عن شراكة

أنشئت شراكة، إحدى المبادرات الرائدة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، في عام 1998 بموجب الـمرسوم السلطاني رقم (76/98). ومنذ تأسيسها، تقدم شراكة الدعم للعديد من المشاريع في مختلف القطاعات من خلال جهود التوعية والبرامج التدريبية وتقديم الدعم المالي وخدمات المشورة وغيرها. وتؤدي شراكة دورًا استراتيجيًا في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، حيث تتبنى رؤية تركز على تحقيق أثر إيجابي، فيما تهدف استراتيجياتها إلى دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.

للاتصال

محمد الفارسي

أخصائي تسويق

البريد الإلكتروني: info@sharakah.om

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