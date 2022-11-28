بموجب الاتفاقية، ستشيّد "دار الأركان" فللاً حصرية تحمل علامتها التجارية في مشروع شركة ".روشن" السكني المتكامل والجديد الذي يجري تطويره حالياً في شمال العاصمة الرياض

مشروع "سدرة" يطرح ما يزيد على 30 ألف وحدة سكنية عبر مفهوم جديد كلياً للحياة المستدامة والمتكاملة في العاصمة السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "دار الأركان"، الشركة العقارية الرائدة في المملكة العربية السعودية؛ عن حصولها على عقد لتشييد فلل سكنية في "سدرة" في شمال العاصمة الرياض، المشروع الأبرز لـ "روشن"، شركة التطوير العقاري الوطنية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. ويجسد المشروع مزيجاً من الخبرات الاستثنائية لاثنين من أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، وستسهم الشراكة في إثراء العروض وإضفاء التنوّع على الوحدات السكنية التي تسعى "روشن" لتشييدها في حي "سدرة".

تم تطوير مشروع حي "سدرة" السكني مع إيلاء التركيز على مفهوم الاستدامة وضمان أسلوب معيشة مجزٍ وراقٍ لقاطنيه، إذ يقدم مزيجاً متنوعاً من أنماط المساكن من حيث الشكل والحجم وقدرة استيعاب السكان، ويعكس نموذج "العمل والعيش والترفيه" في وسط الطبيعة الوارفة داخل المجتمع. وفي ظل حرصها على رسم الملامح المستقبلية للمشهد العقاري في المملكة العربية السعودية، أطلقت "روشن" مفهوماً جديداً للمجتمعات المتكاملة التي تركز على الإنسان والمعيشة في المملكة. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، أبرم المطور العقاري شراكات استراتيجية مع شركات رائدة عالمياً تضمن لها تحقيق المنفعة لعملائها عبر تزويدهم بمنتجات وخدمات تعتبر الأفضل ضمن فئتها.

وفي هذا السياق، قال ديفيد جروفر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "روشن": "تتمثل رؤيتنا في ’روشن‘ في تطوير مجتمعات حديثة متكاملة ومستدامة مستوحاة من التراث المعماري الغني في المملكة وتثري أنماط حياة المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، وهذا يتطلّب تطوير مفاهيم ورؤى استثنائية عبر شراكات جديدة مع جهات رائدة عالمياً في مجالات تخصصها، ووضع حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المستقبلية. وباعتبارها شركة وطنية رائدة في قطاع التطوير العقاري، تحرص ’روشن‘ على إطلاق شراكات تضمن لها تزويد عملائها بتجارب معيشة عالية الجودة ضمن مشاريعها الممتدة في جميع أنحاء المملكة".

تستهدف شركة التطوير العقاري الوطنية المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، تطوير مجتمعات نابضة بالحياة عبر تشييد المرافق الصحية والتعليمية والرياضية ومرافق التجزئة والترفيه على مسافة قريبة مشياً على الأقدام من كل منزل. كما تحرص "روشن" على تعزيز التفاعل الاجتماعي بين قاطني مجتمعاتها من خلال المساحات العامة الجذابة، بما في ذلك المساحات الخضراء، والمرافق العامة مثل المجلس المحلي، والشوارع التي تخلو من الأرصفة والمنازل التي لا تحيط بها أسوار فاصلة، الأمر الذي يساهم في تعزيز التفاعل بين المجتمع واندماجه.

بدوره، قال يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة "دار الأركان": "يجسّد مشروع ’سدرة‘ أحد أبرز المشاريع السكنية المرتقبة على صعيد المملكة، ونحن على يقين تام أن خبرتنا المعّمّقة التي تمتد لسنوات طويلة ومنهجيتنا التي تركز على الجودة، ستتيح لنا طرح فلل سكنية رائعة ومجهزة بالكامل ضمن هذا المجتمع المذهل، بما يساهم في الارتقاء بمعايير المساكن الفاخرة في المملكة العربية السعودية. وأود هنا أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من شركة ’روشن‘ وصندوق الاستثمارات العامة على حسن تعاونهم معنا، وأتطلّع قدماً إلى إبرام شراكات بارزة مماثلة في المستقبل".

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتطوير حي "سدرة" خلال ثلاث سنوات. وسيضيف المشروع المقسّم إلى 8 مراحل ما يزيد عن 30 ألف وحدة سكنية إلى سوق الإسكان في العاصمة الرياض، وأكثر من 20 مليون متر مربع من الأحياء المتكاملة. وعلى غرار كافة مشاريع "روشن"، يتفرد مشروع حي "سدرة" بنهج تصميمي يدمج بسلاسة العناصر المستمدة من ثقافة المملكة وتراثها العريق والطبيعة الساحرة ضمن المخطط الرئيسي للمشروع، وتم استلهام واجهات الوحدات وشوارع المشروع من جماليات الهندسة المعمارية السلمانية التي يتماهى فيها الأسلوب الحضري الحديث مع التقليدي الكلاسيكي. وقد تم اختيار موقع المشروع بعناية فائقة في منطقة ذات طبيعة غنية تشمل وادٍ مذهل وغابة من أشجار الأكاسيا.

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