جدة: أبرم برنامج الولاء "الفرسان" التابع للخطوط السعودية اتفاقية شراكة مع شركة بنده للتجزئة، في إطار مساعيه المتواصلة لتوسيع نطاق شراكاته في القطاعات الحيوية، وتوفير فرص أكثر تنوعاً لأعضائه لاكتساب واستبدال الأميال عبر خيارات تلبي احتياجاتهم اليومية وأنماط حياتهم المختلفة.

وسيتمكّن أعضاء برنامج "بنده بلس" من تحويل رصيد "الكاش باك" المكتسب من عمليات التسوق في بنده إلى أميال ضمن مكافآت الفرسان، كما تتيح الاتفاقية لأعضاء برنامج الفرسان إمكانية استبدال أميالهم بقسائم شراء من بنده عبر متجر الفرسان الإلكتروني المرتقب، بما يمنحهم مرونة أكبر وقيمة مضافة في تجربة التسوق اليومية.

وأشارت رئيس برنامج الولاء "الفرسان" السيدة كاشميرا موتيوالا إلى أن الشراكة مع شركة بنده للتجزئة تمثل خطوة نوعيّة في مسار البرنامج، حيث تعكس تطوره من التركيز على مكافآت السفر إلى منظومة متكاملة تمس جوانب الحياة اليومية، موضحةً أن دمج مكافآت السفر مع الإنفاق اليومي يمنح الأعضاء مزيداً من الخيارات والمرونة للاستفادة من مزايا البرنامج، سواء أثناء السفر أو في تعاملاتهم اليومية.

ومن جانبه، قال الأستاذ أحمد شحادة، الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في شركة بنده للتجزئة: "نفخر في بنده بإبرام هذه الاتفاقية التي تُعد الأولى من نوعها في قطاع تجزئة المواد الغذائية بالمملكة، والتي تفتح آفاقًا جديدة لربط تجربة التسوق بمكافآت السفر، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتقديم قيمة مضافة للمستهلك السعودي".

وأضاف شحادة: "نؤمن في بنده بأن برامج الولاء لا تقتصر على المكافآت، بل تقوم على بناء علاقة مستمرة تتجاوز لحظة الشراء.. ومن خلال شراكتنا مع برنامج الفرسان، نمنح عملائنا الفرصة لتحويل قيمة الاسترداد النقدي اليومي إلى تجارب سفر مميزة، تعزز ارتباطهم بالعلامة وترتقي بتجربتهم في كل مرحلة، عبر مكافآت مصممة لتلبية تطلعاتهم وتعميق ولائهم على المدى البعيد".

ويواصل برنامج "الفرسان" تعزيز نطاق شراكاته المحلية والعالمية في قطاعات متعددة تشمل البنوك، والتجزئة، والضيافة، والترفيه، والسفر، بما يتيح للأعضاء اكتساب الأميال من معاملاتهم اليومية، وتسريع الاستفادة من مكافآت البرنامج عند استبدال الأميال بتذاكر السفر، وترقية درجات الخدمة، والمنتجات والخدمات المختلفة.

