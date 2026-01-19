الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت هيلتون (ورمزها في بورصة نيويورك HLT) عن توقيع اتفاقية مع شركة صالح عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدودة لإطلاق فندقي هيلتون جاردن إن الرياض العليا وهامبتون باي هيلتون الرياض العليا. وسيساهم الفندقان في تلبية الطلب المتزايد على خيارات الإقامة عالية الجودة التي تضمن قيمة متميزة للضيوف والمسافرين بغرض الأعمال أو الترفيه على حد سواء في الرياض.

ويتمتع الفندقان بموقع استراتيجي على شارع العليا، أحد أبرز المناطق التجارية في الرياض، بما يوفّر سهولة الوصول إلى أهم الوجهات المؤسسية ومراكز التسوق والمرافق الترفيهية في المدينة.

بهذه المناسبة قال كارلوس خنيصر، الرئيس التنفيذي للتطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى هيلتون: "تواصل المملكة العربية السعودية تقديم فرص كبيرة للنمو، مدفوعة برؤية واضحة وطموحة في كافة المجالات. ويسعدنا أن نتعاون مع شركة صالح عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدودة لتعزيز حضور هيلتون في فئة الفنادق المتوسطة في المملكة، بالتزامن مع مواصلة توسيع محفظتنا التي تضم أكثر من 100 فندق قيد التشغيل أو التطوير. ومن خلال هذه الخطوة، نعمل على تقديم تجارب إقامة موثوقة في أجواء راقية تلاقي تطلعات المسافرين وتواكب احتياجاتهم المتجددة".

هيلتون جاردن إن الرياض العليا

سيضم الفندق الجديد 115 غرفة وجناحاً عصرياً تم تصميمها لضمان أقصى درجات الراحة. وسيستمتع الضيوف بمطعم يقدم وجبات طازجة على مدار اليوم، إضافة إلى مساحة أنيقة على السطح، وركن ذا شوب المفتوح على مدار الساعة لتوفير الوجبات الخفيفة والاحتياجات الأساسية. كما يوفّر الفندق قاعات اجتماعات مرنة، ومركزاً للياقة البدنية، ومسبحاً خارجياً. وبفضل موقعه القريب من شارع التحلية، يجمع الفندق بين التصميم المعماري الحديث والديكورات الداخلية الجذابة في أجواء متميزة بكل المقاييس، تناسب المسافرين بغرض الأعمال والترفيه الباحثين عن الراحة وأفضل الخدمات في قلب الرياض.

هامبتون باي هيلتون الرياض العليا

يضم الفندق 77 غرفة وجناحاً صُممت بعناية لتوفير مزايا الإقامة المريحة والراقية التي تشتهر بها العلامة التجارية هامبتون باي هليتون، إلى جانب خدمات متكاملة تلبي احتياجات الضيوف. كما يقدم هامبتون باي هيلتون الرياض لضيوفه وجبة الفطور المجانية، ويحتضن أيضاً وجهة حيوية للاجتماعات، ومركزاً مجهزاً بالكامل للياقة البدنية. ويقع الفندق جنوب شارع العليا، حيث يوفّر تصميمه العصري وتخطيطه العملي خياراً مثالياً للمسافرين الباحثين عن إقامة مريحة ذات قيمة عالية في أجواء مفعمة بالحيوية.

وقال المهندس محمد المحرزي، الرئيس التنفيذي لشركة صالح عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدودة: "يسعدنا عقد هذه الشراكة مع هيلتون، الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة، لافتتاح فندقين جديدين في حي العليا. ونواصل التزامنا بتعزيز محفظتنا في قطاعي الضيافة والعقارات بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتوفير خيارات إقامة موثوقة وعالمية المستوى لزوار الرياض".

وتواصل هيلتون تسريع وتيرة نموها في المملكة العربية السعودية في إطار التزامها بدعم رؤية السعودية 2030، مع توسع محفظتها لتشمل أكثر من 20 فندقاً، مع أكثر من 80 فندقاً قيد التطوير. للتعرف على المزيد يرجى زيارة الموقع www.storiesfromhilton.com.

نبذة عن هيلتون

هيلتون (ورمزها في بورصة نيويورك: HLT) هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الضيافة، وتضمّ محفظتها 25 علامة عالمية المستوى وينضوي تحت رايتها أكثر من 9,000 فندق ومنتجع وما يقرب من1.3 مليون غرفة حول 141 بلداً وإقليماً. تسعى شركة هيلتون إلى تحقيق رسالتها الأساسية المتمثلة في أن تكون إحدى أبرز الشركات التي توفّر إقامة مضيافة في العالم، بعد أن استضافت أكثر من 3 مليار ضيف خلال تاريخها العريق الممتد على أكثر من 100 عام. وبصفتها المصنّفة المرتبة الأولى كأفضل مكان عمل في العالم وفقاً لمؤسستي Great Place to Work وFortune، تواصل هيلتون ترسيخ ثقافة عمل استثنائية لأكثر من 500,000 عضو من أعضاء فريقها حول العالم. وأدخلت هيلتون العديد من التحسينات التكنولوجية الرائدة في الصناعة لتحسين تجربة الضيوف، بما في ذلك برنامج (Digital Key Share) والترقيات المجانية المؤتمتة للغرف، وإمكانية حجز غرف متصلة. ويتيح برنامج الولاء هيلتون أونرز الحائز على عدّة جوائز لأكثر من 235 مليون عضو ممن يحجزون إقامتهم مباشرةً مع هيلتون، كسب نقاط مقابل إقاماتهم في الفنادق فضلاً عن خوض تجارب لا تقدّر بثمن. ويمكن للضيوف من خلال تطبيق هيلتون أونرز المجاني على الجوّال حجز إقامتهم واختيار الغرفة وتسجيل الوصول والحصول على مفتاح رقمي وتسجيل المغادرة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع stories.hilton.com، والتواصل مع شركة هيلتون على فيسبوك، X، لينكد إن، إنستجرام ويوتيوب.

