تعاونت "نتورك إنترناشيونال"، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مع "ميشي باي" "MishiPay"، المزود الرائد لتكنولوجيا الدفع الذاتي عبر الهاتف الذكي، وذلك لتزويد تجارها بحلول الدفع الذاتي المبتكرة المصممة حصرياً لمتاجر التجزئة في دولة الإمارات. وتساعد هذه التكنولوجيا المتطورة على تحويل تجربة التسوق، مما يوفرالمزيد من الراحة والكفاءة وتعزيز رضا العملاء.

ويبحث العملاء في عالم اليوم بوتيرته السريعة عن طرق أسرع وأكثر ملاءمة للتسوق وإتمام مشترياتهم. ويلبي حل الدفع الذاتي هذه الاحتياجات من خلال تمكين المتسوقين من التحكم في عملية الدفع الخاصة بهم. وتوفر "ميشي باي" تقنية تطبيقات قائمة على المتصفح، حيث يمكن الآن للمتسوقين من المتاجر أخذ السلعة أو المنتج الذي يرغبون في شرائه، ومسح الرمز الشريطي باستخدام هواتفهم الذكية ودفع ثمنها في التطبيق، ثم المغادرة بكل بساطة. لا داعي للانتظار: فقط امسح وادفع وانطلق. من خلال واجهته التلقائية السهلة وإمكانيات المسح المتقدمة، يوفر الحل تجربة تسوق سلسة وخالية من المتاعب، مما يحدث نقلة نوعية في طريقة تفاعل العملاء في عالم البيع بالتجزئة.

ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق فوائد كبيرة لتجار التجزئة لدى "نتورك إنترناشيونال" في دولة الإمارات، بما في ذلك متاجر التجزئة الفاخرة، ووكالات السفر بالتجزئة، ومتاجر السوبر ماركت، والمتاجر الصغيرة، والمتاجر المؤقتة، ومطاعم الخدمة السريعة (QSR)، وغيرها الكثير.

وبهذه المناسبة، قال بانكاج كوندرا، المدير العام لوحدة أعمال الشراكات والاستحواذ التجاري لدى "نتورك إنترناشيونال": "يعزز تعاوننا مع ’ميشي باي‘ مكانتنا كشركة رائدة في مجال ابتكار حلول المدفوعات في المنطقة. ويسرنا أن نزود قاعدتنا التجارية من أصحاب متاجر البيع بالتجزئة والمتاجر الصغيرة بمجموعة من الفوائد من تنفيذ حل الدفع الذاتي، بما في ذلك زيادة سرعة المعاملات وتقليل تكاليف العمالة وتحسين الدقة وزيادة رضا العملاء. وبتبني هذه التكنولوجيا المبتكرة، يمكن لمتاجر التجزئة البقاء في الصدارة في هذا القطاع وتلبية المتطلبات المتطورة لعملائهمالمولوعين بالتكنولوجيا بالإضافة إلى تعزيز كفاءة عملياتهم التشغيلية بما يدفع عجلة نمو الأعمال".

وأضاف: "سنواصل العمل جنباً إلى جنب مع المبدعين بمجال التكنولوجيا، من أمثال ’ميشي باي‘ لتعزيز دعم قاعدتنا التجارية المتنامية باستمرار بغية تسريع وتيرة التحول نحو المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات وعبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".

من جانبه، قال مصطفى خانوالا، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "ميشي باي": "يسعدنا أن نتعاون مع ’نتورك إنترناشيونال‘ لتقديم حل الدفع الذاتي لمتاجر التجزئة في الشرق الأوسط. لقد تم تصميم تقنيتنا لتزويد المتسوقين بتجربة دفع سهلة ومريحة، فضلاً عن تمكين متاجر التجزئة من تبسيط عملياتها وخفض التكاليف. ونتطلع للعمل مع ’نتورك إنترناشيونال‘ ومساعدة متاجر التجزئة في جميع أنحاء المنطقة على تقديم أفضل تجربة تسوق في فئتها".

وستركز "نتورك إنترناشيونال" بشكل مبدئي على تزويد تجارها بحل "ميشي باي" للدفع الذاتي عبر الهواتف الذكية في دولة الإمارات، على أن يتم التوسع ليشمل دولاً أخرى في المنطقة في المستقبل.

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