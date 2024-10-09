الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، الشركة الرائدة في مجال التقنية والإعلام والاتصالات بالمملكة العربية السعودية، عن توقيع عقد شراكة استراتيجية مع شركة النهدي الطبية، بهدف الاتاحة لعملاء نقاطي استبدال نقاطهم في جميع فروع صيدلية النهدي.

وستوفر هذه الشراكة الاستراتيجية تجربة استثنائية لعملاء برنامج نقاطي، حيث تمنحهم فرصة شراء العديد من المنتجات من خلال دفع قيمتها باستخدام نقاطهم من موبايلي، لدى فروع صيدليات النهدي والتي تعد أكبر سلسلة صيدليات للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، ومزودًا رئيسيًا لخدمات الرعاية الصحية.

كما تأتي الشراكة استكمالًا للعديد من المكافآت التي يوفرها برنامج نقاطي في موبايلي لعملائه والمصممة خصيصًا؛ لتناسب أسلوب حياتهم واحتياجاتهم.

يشار إلى أن برنامج نقاطي يمنح عملاءه خصومات وذلك بالتعاون مع شركائها الموجدين حول المملكة الذين يوفرون مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات كالإلكترونيات، والسفر والسياحة، والأزياء، والألعاب والتسلية، والخدمات الطبية، والمطاعم والحلويات.

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