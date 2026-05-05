أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة كاتم، التابعة لمجموعة ايدج والمتخصصة في حلول حماية البيانات، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة "كيرنو إنتربراسز"، أول مصنّع في دولة الإمارات لمعدات تكنولوجيا المعلومات على مستوى المؤسسات، وذلك بهدف دعم التصنيع المحلي السيادي لمنتجات كاتم داخل الدولة وتعزيز قدراتها الحالية في التصميم والتطوير السيادي.

وتُركّز هذه الشراكة على تطوير قدرات التصنيع والتكامل المحلي لتقنيات تشفير الشبكات، بما يدعم توجهات دولة الإمارات في ترسيخ سيادة البيانات وتعزيز الاستقلال التكنولوجي للبنية التحتية الحيوية. وقد جرى توقيع الاتفاقية من قبل ديدييه بانييو، الرئيس التنفيذي لشركة كاتم، و"كريستوفر كاسويل"، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "كيرنو،" على هامش فعاليات معرض "اصنع في الإمارات2026".

وتشمل الشراكة تصنيع نظام "كاتم غيتوي"، أحد أبرز حلول شركة كاتم، وهو جهاز تشفير شبكي سيادي مقاوم لتقنيات ما بعد الحوسبة الكمية، صُمم لتأمين تدفق البيانات عالية السعة عبر الشبكات الأساسية ومراكز البيانات والعمليات الحساسة. وستنطلق المرحلة الأولى بالإنتاج المحلي لأجهزة X9001 وX9001-R وبالتحديد هي النسخ المحمولة من "كاتم غيتوي"، يليها التوسع إلى جهاز X9011 المخصص لتوفير حلول تشفير البيانات على نطاق واسع.

وفي هذا الصدد، قال ديدييه بانييو، الرئيس التنفيذي لشركة كاتم: "تُمثل هذه الشراكة خطوة متقدمة في مسار دولة الإمارات نحو تحقيق سيادة تكنولوجية متكاملة. ومن خلال التصنيع والدمج المحلي لأجهزة "كاتم غيتوي"، تسهم مجموعة ايدج بدور محوري في تعزيز حماية البيانات حتى في أكثر البيئات حساسية. ونؤكد التزامنا بتقديم حلول سيادية موثوقة وقابلة للتشغيل دون انقطاع وفي مختلف الظروف."

من جانبه، قال كريستوفر كاسويل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "كيرنو": "تعكس هذه الشراكة تركيزًا مشتركًا مع مجموعة ايدج وشركة كاتم على إحكام سيطرة دولة الإمارات على بنيتها التحتية الأهم. فالقيمة لا تكمن في الأداء فحسب، بل في الثقة والأمن والقدرة على التشغيل دون الاعتماد على أطراف خارجية. ومن خلال بناء قدرات محلية لتصنيع ودعم الأنظمة المتقدمة، نمكّن بنية تحتية سيادية وآمنة تُدار بالكامل داخل الدولة، خاصة في البيئات التي لا تحتمل أي هامش للمخاطر."

عن ايدج

أطلقت ايدج في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكبر المجموعات الريادية على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وقد أسست المجموعة بهدف تطوير الحلول الابداعية والمبتكرة للقطاع الدفاعي والمساهمة في دفع التطور والتغيير في العديد من القطاعات الرئيسية. ونسعى في ايدج إلى رفد الأسواق بأحدث الابتكارات والمنتجات والخدمات المتطورة بسرعة وكفاءة، ونلتزم من خلال عملنا بترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً عالمياً للصناعات المستقبلية، ورسم مسارات واضحة أمام الجيل القادم من المواهب والخبرات.

تُركز مجموعة ايدج خصيصاً على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جهودها لتطوير القدرات السيادية سواء لتصديرها عالمياً أو لتعزيز الأمن الوطني، وذلك من خلال تعاونها الوطيد مع مشغلي الخطوط الأمامية والشركاء العالميين وتطوير التكنولوجيا الحديثة مثل القدرات المستقلة، والأنظمة المادية السيبرانية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

نبذة عن كيرنو

تُعد كيرنو انتربرايسز أول مُصنّع لمعدات تكنولوجيا المعلومات على مستوى المؤسسات وبمعايير مراكز البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقع مقرها الرئيسي في واحة دبي للسيليكون.

تقوم كيرنو بتصميم وتطوير وتخصيص ونشر الملكية الفكرية، إلى جانب تصنيع وتقديم مجموعة متكاملة ومتنوعة من المنتجات والحلول والخدمات التقنية عالية الأداء، إضافة إلى خدمات دعم العملاء، وجميعها بمعايير عالمية تنافسية. وتسهم هذه المنظومة في دعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، وتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز قدرات التصنيع التكنولوجي المحلي، وزيادة القيمة المحلية داخل الدولة.

وتتمتع منشأة كيرنو التصنيعية المتطورة في واحة دبي للسيليكون بطاقة إنتاجية تتجاوز 60,000 منتج تقني سنوياً لخدمة عملائها في الدولة، بما يشمل خوادم الذكاء الاصطناعي عالية الأداء، والخوادم الشاملة والحوسبة الطرفية، ومنصات x86 متعددة الاستخدامات المطوّرة بالكامل داخلياً، بالإضافة إلى أنظمة التخزين الحيوية للمهام الحساسة.

ومع افتتاح أول مصنع للأجهزة التقنية في الدولة، تلتزم كيرنو بتمكين دولة الإمارات من تلبية معظم احتياجاتها المحلية من الأنظمة التكنولوجية الآمنة وعالية الأداء والمُصنّعة محلياً، مع المساهمة في بناء ريادة تكنولوجية وسيادة رقمية على مستوى الدولة والمنطقة والعالم.

