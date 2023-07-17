ستقدم "جيديا" من خلال هذه الشراكة مع ماستركارد خدمات رعاية رقم التعريف المصرفي (BIN Sponsorship) باعتبارها جهة إصدار مباشرة للطرف الثالث

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت ماستركارد عن شراكة جديدة مع "جيديا" يتم بموجبها تزويد المستهلكين والشركات بالمزيد من حلول بطاقات الائتمان المتطورة. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتمكن "جيديا"، بدعم من ماستركارد، من توسيع نطاق خدماتها ومنتجاتها والعمل كجھة إصدار، وتستفيد من تكنولوجيا ماستركارد المتطورة لتوفير خدمات رعاية رقم التعريف المصرفي (BIN Sponsorship) بما يمكن المستهلكين والتجار وشركات التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء المملكة من الاستفادة من حلول المدفوعات المبتكرة.

سيساهم هذا التعاون في تعزيز العروض الرقمية لكل من ماستركارد و"جيديا" من خلال توفير باقة متنوعة من خدمات رعاية رقم التعريف المصرفي، بما يؤكد التزام كلا الكيانين بتحويل المملكة إلى مركز عالمي للابتكار. كما تدعم الاتفاقية أيضاً إلى جهود تمكين شركات التكنولوجيا المالية ويدعم الاقتصادات الرقمية في المملكة العربية السعودية وعلى امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعليقاً على اتفاقية التعاون، قال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: "نسعى في ماستركارد للاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لتوفير حلول مبتكرة تساهم بتحقيق النمو الشامل وتساهم بضم المزيد من الأشخاص إلى الاقتصاد الرقمي. إن خبرتنا العريقة في مجال حلول المدفوعات متعددة القنوات ومحفظتنا الواسعة من البرامج والخدمات مصممة لتمكين منظومة التكنولوجيا المالية من التأسيس والانطلاق والنمو. وبالتعاون مع "جيديا" سنعمل على دعم المستهلكين والتجار والشركات المالية للاستفادة من أحدث حلول المدفوعات."

من جانبه، قال لورنت داير، رئيس الاستراتيجيات والنمو في "جيديا": انطلاقاً من التزامنا الكامل بتوفير حلول المدفوعات والتكنولوجيا التجارية للجميع وبأسعار معقولة، يسعدنا أن نتعاون مع ماستركارد لدعم المستهلكين والتجار ومجتمع الشركات الناشئة في المملكة في مختلف القطاعات، وتزويدهم بالأدوات الرقمية اللازمة لبدء أعمالهم وإدارتها وتنميتها، وذلك من خلال توفير حلول متطورة لبطاقات الائتمان تمكن المزيد من المؤسسات المحلية من تحقيق النجاح، ومن الاستفادة الكاملة من الإمكانات التي توفرها حلول الدفع المبتكرة."

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون المتواصل بين ماستركارد و"جيديا"، حيث أطلق الطرفان شراكة استراتيجية في عام 2021، تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لقبول المدفوعات عبر تقنية "الدفع عبر الهاتف" (Tap on Phone) في المملكة العربية السعودية، حيث تعدّ "جيديا" أول شركة تكنولوجيا مالية في المملكة تتيح استخدام هذه التقنية لإجراء المدفوعات اللاتلامسية، بما يمكن قطاع الأعمال من استخدام الهواتف الذكية لاستلام الدفعات المالية.

يشار إلى أن شبكة "جيديا" توفر مجموعة شاملة من الخدمات في مجال التجارة الإلكترونية وحلول الدفع الإلكترونية لأكثر من 300,000 تاجر وتغطي 800,000 جهاز دفع وجهاز صراف آلي داخل المملكة.

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نبذة عن ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. تتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. ومن خلال شبكتنا التي تمتد إلى أكثر من 210 دولة ومنطقة حول العالم، نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

حول جيديا:

جيديا هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية وحلول الدفع تأسست في المملكة العربية السعودية وبدأت بالتوسع بشكل كبير وسريع في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الامارات العربية المتحدة ومصر ، وتستهدف جيديا 7 دول أخرى في العامين المقبلين.

تأسست جيديا في عام 2008 من قبل رجل الأعمال السعودي عبد الله فيصل العثمان ، وتؤمن الشركة بأن أحدث تقنيات المدفوعات والتجارة يجب أن تكون متاحة للجميع علماً بأن العملية يمكن تبسيطها للشركات الكبيرة والصغيرة ولهذا السبب بدأت جيديا بتقديم حلول دفع سهلة وسريعة وأكثر سلاسة لمساعدة جميع التجار على النمو والنجاح.

تعد جيديا أول كيان غير مصرفي يحصل على ترخيص البنك المركزي السعودي (ساما) لتقديم الخدمات المالية مباشرة للتجار ورواد الأعمال.

تواصل الشركة التركيز على مهمتها المتمثلة في تمكين التجار من خلال توفير الأدوات اللازمة لبدء أعمالهم وإدارتها وتنميتها.

يعمل لدى جيديا الآن أكثر من 2000 موظف ، وأكثر من 150.000 تاجر ، وتدعم أكثر من 700.000 من نقاط بيع داخل المملكة بحصة سوقية تبلغ قرابة 75٪. و تفخر الشركة بكونها أكبر شركة للتكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية وتم تصنيفها كواحدة من أفضل 25 شركة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط من قبل فوربس.