• النهدي، أكبر سلسلة صيدليات في المملكة العربية السعودية تتعاون مع إميرج لتشغيل مركز التوزيع (إمداد) بواسطة ألواح الطاقة الشمسية.

• المشروع ستبلغ قدرته 3 ميجاوات، وسيسهم في تزويد المنشأة بالطاقة النظيفة وخفض إطلاق أكثر من 3,000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا

• الشراكة تؤكد التزام النهدي بالاستدامة في إطار رؤية المملكة 2030 وتسهم في تعزيز توسع إميرج في السوق السعودية لدعم أهداف الطاقة النظيفة

جدة، المملكة العربية السعودية: تماشياً مع مستهدفات تحقيق الاستدامة في رؤية المملكة 2030 وإسهاماً في جهود مبادرة السعودية الخضراء، أعلنت شركة النهدي الطبية، أكبر سلسلة صيدليات للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، عن شراكة جديدة مع إميرج، الشركة المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ومجموعة "إي دي إف" الفرنسية. حيث تهدف هذه الشراكة إلى تطوير نظام طاقة شمسية بقدرة 3 ميجاوات من خلال تركيب ألواح شمسية على سطح مركز التوزيع (إمداد).

ستمتد الاتفاقية بين النهدي وإميرج على مدى 15 عاماً، تلتزم فيها إميرج بتقديم حل متكامل وشامل لمشروع الطاقة النظيفة، بما يتضمن التمويل والتصميم والمشتريات والإنشاء والتشغيل والصيانة طوال مدة الاتفاقية، وسيساعد استخدام مركز التوزيع (إمداد) لألواح الطاقة الشمسية في تجنب إطلاق أكثر من 3,000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً؛ مما يساهم في إزالة الكربون من عمليات النهدي اللوجستية المركزية وتحقيق نتائج بيئية أفضل لمنظومة أعمال النهدي، حيث سيعادل خفض الانبعاثات المحققة ما يساوي استهلاك الكهرباء لـ 625 منزلًا لمدة عام واحد.

وبهذه المناسبة، قال المهندس ياسر جمال، الرئيس التنفيذي لإدارة الإمداد في النهدي: "بصفتنا شركة وطنية سعودية رائدة في قطاع الصيدليات بالمملكة، فإن النهدي تتوافق تماماً مع طموحات رؤية المملكة 2030. ويعد بناء الشراكات الفعالة عنصراً أساسياً لنجاح أعمالنا الاستراتيجية، ويعكس تعاوننا مع إميرج التزامنا العميق بالاستدامة والطاقة النظيفة لبناء مستقبل أكثر صحة وحيوية لضيوفنا وللمملكة ككل. حيث يؤكد تبني النهدي للطاقة المتجددة التزامها العميق بالمسؤولية البيئية، وتعزز هذه الشراكة دورنا في قطاع الرعاية الصحية وغايتنا لإضافة نبضات إلى حياة ضيوفنا كل يوم."

من جانبه، قال ميشال أبي صعب، مدير عام شركة إميرج: "تتميز المملكة العربية السعودية بوفرة الأشعة الشمسية لديها على مدار العام، مما يجعل الطاقة الشمسية الخيار الأمثل لأي شركة سعودية تتطلع إلى التحول نحو مصدر طاقة أنظف وأكثر استدامة. وسوف تسهم حلولنا المتكاملة والتي نوفرها بدون تكاليف أولية، في تسهيل اتخاذ هذه الخطوة الخضراء لكل جهة تتطلع إلى تفعيل دورها الوطني في تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة بالمملكة. وسوف نعمل على دعم شركة النهدي الطبية في رحلتها لترسيخ الاستدامة، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030."

تأسست إميرج في عام 2021 لتطوير حلول الطاقة الشمسية الموزعة، ونظم بطاريات تخزين الطاقة، والطاقة الشمسية خارج نطاق الشبكة، والحلول الهجينة للعملاء التجاريين والصناعيين. وتُزوّد الشركة اليوم أكثر من 40 مشروعاً بالكهرباء النظيفة في شتى المجالات وفي مختلف أنحاء المنطقة. وبناءً على خبراتها، تم اختيارها من قِبل شركة النهدي الطبية للتعاون في تحقيق طموحات الشركة السعودية في مجال الاستدامة، عبر عملياتها الواسعة والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة في المملكة وعموم المنطقة.

:لمحة عن شركة النهدي الطبية



على مدار أكثر من 38 عاماً، عززت النهدي مكانتها كواحدة من أبرز العلامات التجارية الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة العربية السعودية والمنطقة. وتعتبر النهدي أكبر سلسلة صيدليات في قطاع التجزئة بالمملكة، من خلال شبكة صيدلياتها وعيادات الرعاية الصحية الأولية. بدأت الشركة في عام 1986م بصيدليتين، وتضم اليوم أكثر من 1,150 صيدلية منتشرة في 140 مدينة وقرية في المملكة، بالإضافة إلى 11 عيادة ضمن سلسلة عيادات "النهدي كير".

تخدم النهدي اليوم ما يقارب 100 مليون ضيف سنوياً، حيث تركز على ضيوفها وتضعهم في محور اهتمامها، بتقديم خدمات متميزة في مجال الرعاية الصحية الأولية، والمنتجات عالية الجودة التي تتضمن الأدوية، ومنتجات العافية، ومنتجات الأم والطفل، والجمال، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية الأخرى. وتعتمد النهدي على أحدث التقنيات المبتكرة وقدرات سلاسل الإمداد المتطورة؛ بهدف توفير منظومة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية الأولية وشبكة الصيدليات في متناول ضيوفها.

تعتبر النهدي موظفيها رأس المال الأكثر أهمية، وتحرص على تمكينهم وتزويدهم بفرص تدريبية مكثفة عبر مختلف قطاعات الشركة. كما تسعى إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمع من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية، التي تشمل حملات التوعية وحلول الرعاية الصحية المخصصة وغيرها.

على مدار 38 عاماً، حصلت النهدي على العديد من الجوائز وتم تكريمها تقديراً لجهودها في إرساء ثقافة عمل إيجابية واهتمامها المستمر بتعزيز رفاهية المجتمع.

وتسعى النهدي لتحقيق غايتها في إضافة النبضات إلى حياة ضيوفها كل يوم.

لمحة عن شركة "إميرج"

"إميرج"، هي شركة مشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ومجموعة "إي دي إف". تم إنشاؤها لتطوير حلول الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، والحلول الهجينة في الشرق الأوسط. تدعم الشركة شركاءها في مختلف القطاعات لتحقيق أهدافهم للاستدامة. تأسست إميرج في عام 2021 كشركة محلية، واستطاعت منذ ذلك الحين تحقيق أداء متميز. توفر "إميرج" لعملائها حلول طاقة متجددة متكاملة من خلال اتفاقيات للطاقة الشمسية. لا يتعين على العملاء تقديم أي التزامات مالية أولية، مما يمكنهم من التركيز على عملياتهم الأساسية مع تقليل نفقات التشغيل والطاقة.

لمحة عن "مصدر"

تُعدّ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم ورائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعمل على تطوير ونشر تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية ونظم بطاريات تخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين الأخضر، لتسهم في تسريع إحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف الحياد المناخي. تأسست "مصدر" في عام 2006، وتطور وتستثمر في مجموعة واسعة من المشاريع المُنتشرة في أكثر من 40 دولة حول العالم، حيث يتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريع الشركة الـ 51 جيجاواط، لتوفر بذلك طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة لمختلف دول العالم بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

شركة "مصدر" مملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وتستهدف "مصدر" تعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.

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نبذة عن مجموعة " إي دي إف"

تعد مجموعة "إي دي إف" لاعبًا رئيسيًا في انتقال الطاقة، باعتبارها مشغل طاقة متكامل يعمل في جميع جوانب مجالات الطاقة: توليد الطاقة وتوزيعها وتداولها وفي مبيعات وخدمات الطاقة. تعد المجموعة رائدة عالميًا في مجال الطاقة منخفضة الكربون، ذو إنتاج منخفض الكربون 5204 تيراواط في الساعة، وهو مزيج توليد متنوع يعتمد بشكل أساسي على الطاقة النووية والمتجددة (بما في ذلك الطاقة الكهرومائية). كما أنها تستثمر في التقنيات الجديدة لدعم تحول الطاقة. هدف EDF هو بناء مستقبل طاقة خال من الكربون من خلال الكهرباء والحلول والخدمات المبتكرة، للمساعدة في إنقاذ الكوكب وتوجيه الرفاهية والتنمية الاقتصادية. تقوم المجموعة بتزويد الطاقة والخدمات لحوالي 40.9 مليون عميل وحققت مبيعات موحدة بقيمة 118.7 مليار يورو في عام 2024.

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