

مسقط، سلطنة عُمان - أعلنت إنفينيتي الشرق الأوسط، إحدى فروع علامة نيسان الشرق الأوسط، عن تعيين شركة الحشار للسيارات كوكيلها المعتمد في سلطنة عمان . وستتولى الحشار مسؤولية تقديم منتجات إنفينيتي الفاخرة وخدماتها المتميزة للعملاء في جميع أنحاء السلطنة. والتي تم تعيينها مؤخراً كوكيل معتمد لشركة نيسان، يؤكد اختيار الحشار لسيارات إنفينيتي قدرة ال على المساهمة في تعزيز عمليات العلامة التجارية في الشرق الأوسط.

وتهدف الشراكة إلى توفير خدمات فائقة الجودة لعملاء إنفينيتي في جميع أنحاءالسلطنة والحفاظ على مكانة العلامة التجارية، ما يتماشى مع التزام إنفينيتي بتوفير تجارب السيارات اليابانية الفاخرة والمبتكرة لمحبي السيارات الذين يبحثون عن التميّز.

وتحدث تيري صباغ، نائب رئيس القسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط و المملكة العربية السعودية عن هذه الشراكة قائلاً: "يسرنا أن نوفر خدمات إنفينيتي في عُمان عبر الشراكة مع الحشار للسيارات كوكيل المعتمد في السلطنة، ونتطلع إلى المساهمة في تعزيز مكانة علامة إنفينيتي التجارية وتوفير السيارات اليابانية الفاخرة في البلاد".

من جانبه قال ألبرت خريش، المدير التنفيذي لشركة إنفينيتي الشرق الأوسط: "تركز إنفينيتي على تعزيز تجارب العملاء وتقديم خدمات مميزة لهم. نحن على يقين بأن شراكتنا مع الحشار ستساهم في الحفاظ على هذا التاريخ العريق وتوفير أفضل الخدمات لعملائنا".

وقال المهند الحشار، رئيس مجلس إدارة الحشار: "نحن سعداء باختيارنا كالوكيل المعتمد لإنفينيتي حصرياً في سلطنة عُمان. وبفضل نهجنا الذي يركز على العملاء، سنسهم في تعزيز رؤية إنفينيتي وتحقيق هدفنا على المدى الطويل والمتمثل في تعزيز حضورنا لنصبح شركة السيارات الرائدة في السلطنة".

ستوفر هذه الشراكة خدمات فاخرة للعملاء في عُمان وتضمن لهم تجربة هي الأفضل في فئتها.

ستساهم الشراكة بين إنفينيتي الشرق الأوسط و الحشار في بناء مستقبل واعد لقطاع السيارات الفاخرة في السلطنة، حيث تلتزم الشركتان بتوفير السيارات اليابانية الفاخرة وتجربة ملكية سلسة للعملاء في عُمان.

نبذة عن "إنفينيتي" INFINITI

تتّخذ شركة "إنفينيتي" موتور من يوكوهاما في اليابان مقراً لها وهي متواجدة حول العالم عبر مكاتب إقليمية في أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية، والصين إلى جانب إنفينيتي الأسواق الدولية في دبي. تُصنّع سيّارات "إنفينيتي" الفاخرة في مصانع الشركة في اليابان وأميركا الشمالية والصين، فيما تقع ستوديوهات "إنفينيتي" للتصميم في مدينة أتسوغي بالقرب من يوكوهاما وفي لندن وسان دييغو و شانغهاي.

لمزيد من المعلومات عن "إنفينيتي" وعن تقنيّاتها الرائدة في القطاع، الرجاء زيارة موقع www.infiniti-me.com/. يُمكن أيضاً متابعة "إنفينيتي" على فيسبوك وإنستجرام وتويتر ولينكد إن ومشاهدة أجدد مقاطع الفيديو على يوتيوب.

لمزيد من المعلومات عن "إنفينيتي"، الرجاء الاتصال بـ:

مكتب "إنفينيتي" الإعلامي

infinitime@z7communications.com

نبذة عن الحشار

الحشار للسيارات هي جزء من الحشار التي تُعتبر واحدة من أولى الشركات التي تم تأسيسها في سلطنة عمان. وتضم محفظتها الواسعة عدداً من العلامات التجارية المرموقة للسيارات إلى جانب الشاحنات المتوسطة والثقيلة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ال في مبيعات معدات البناء والإطارات ومواد التشحيم وتأجير السيارات والإلكترونيات والأجهزة والضيافة والمقاولات العامة والاستشارات الهندسية. يقع المقر الرئيسي ل الحشار في قلب مدينة مسقط.

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