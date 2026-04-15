دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أدين، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، اليوم عن توسيع شراكتها مع "كريم باي"، منصة المدفوعات الرقمية التابعة لشركة "كريم".

وتأتي هذه الخطوة استمراراً لشراكة استراتيجية امتدت لأكثر من ثماني سنوات، ستدعم أدين من خلالها توسع "كريم باي" في مجال الخدمات المالية سريعة النمو في دولة الإمارات، بما يتيح للعملاء إجراء حوالات دولية إلى أوروبا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وغيرها من الوجهات. وتقدم أدين بموجب هذه الشراكة منظومة مدفوعات متكاملة صُممت لرفع مستوى الأداء والثقة والمرونة التشغيلية، ودعم النمو المستدام على المدى البعيد.

وتسهم منصة أدين في تمكين "كريم باي" من توحيد عمليات التسوية وتسهيل إصدار التقارير في إطار موحّد، بما يحسّن الكفاءة التشغيلية ويعزز وضوح المعاملات. كما يدعم هذا التعاون تعزيز أداء المدفوعات عبر زيادة معدلات إتمام المعاملات ونسب الموافقة، بالاعتماد على بنية تحتية آمنة وقادرة على التوسع تم تطويرها لتوفير المرونة والاستدامة.

وتعليقاً على الشراكة، قال ديمانتاس جريجارافيسيوس، رئيس قسم الشرق الأوسط في شركة أدين: "تعد خدمة كريم باي جزءاً أساسياً من خطط النمو للشركة، ومن الطبيعي أن نواصل دعمها ضمن تعاوننا المستمر". وأضاف: "ومع استمرار تطور الحوالات المالية في دولة الإمارات وانتقالها من القنوات التقليدية إلى الرقمية، تسهم منصتنا المتكاملة في تقليل التعقيد التشغيلي، مع توفير تجارب سهلة للدفع تعزز ثقة العملاء وتدعم نمو خدمة كريم باي".

من جانبه، قال محمد السعدي، نائب رئيس "كريم باي": "تتمثل مهمتنا في كريم باي في تسهيل الخدمات المالية وتقديم طريقة أوضح وأكثر كفاءة لإدارة الأموال. نعمل في سوق تنافسي سريع التطور في دولة الإمارات، وهذا ما يحفزنا على الابتكار والتطور المستمر. ومع تعزيز تعاوننا مع أدين، نضمن استمرار سرعة وموثوقية خدمة الحوالات المالية لدينا مع توسعنا في الأسواق العالمية. عملاؤنا يعتمدون علينا في دعم عائلاتهم، ولذلك نحرص على أن تكون كل عملية تحويل سهلة ومناسبة من حيث التكلفة وخالية من التعقيد".

يذكر أن خدمة "كريم باي" تتيح حالياً إجراء حوالات دولية من دولة الإمارات إلى أكثر من 35 دولة عبر تطبيق كريم، ويتم تقديم الخدمة بالشراكة مع لولو للصرافة، المرخّصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

نبذة عن أدين

تُعد أدين (المدرجة في بورصة أمستردام بالرمزADYEN ) منصة الدفع المفضلة لدى كبرى الشركات العالمية، بفضل بنيتها التحتية المتطورة والمتكاملة. تقدم أدين حلولاً شاملة لعملائها عبر منصتها العالمية الموحدة، تجمع بين إمكانيات الدفع المتقدمة والتحليلات القائمة على البيانات والخدمات المالية، مما يتيح للشركات تحقيق طموحاتها بسرعة وكفاءة أكبر. ومن خلال مكاتبها المنتشرة عالمياً، تدعم أدين شبكة واسعة من العملاء البارزين، مثل ميتا، وأوبر، وإتش أند أم، وإيباي، ومايكروسوفت.

نبذة عن شركة كريم

تعمل شركة كريم على بناء المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط من خلال توفير باقة مميزة من خدمات النقل وتوصيل الطعام والبقالة وتحويل الأموال وغير ذلك عبر تطبيق موّحد. وتتمثل مهمة كريم في تبسيط وتحسين حياة الناس وبناء مؤسسة رائدة تكون مصدر إلهام للآخرين. ومنذ عام 2012، قامت شركة كريم بتوفير أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل لكباتنها، وتبسيط حياة أكثر من 70 مليون عميل. كما ساهمت في نمو وازدهار أفضل المواهب في المنطقة، ودعم العديد من الشركات الناشئة في توسيع نطاق أعمالهم. تتواجد شركة كريم حالياً في أكثر من 70 مدينة في 10 دول، من المغرب إلى باكستان.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

رنيم أبو دقة

Nawras Communications

Raneem@nawrascommunications.com

-انتهى-

#بياناتشركات