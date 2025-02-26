الرياض - وقّعت شركة إدارة الفنادق"أديرا" مذكرة تفاهم مع هيئة فنون العمارة والتصميم، بهدف عكس الثقافة السعودية في العلامات التجارية الفندقية وتجسيد الهوية السعودية في تجارب الضيافة، تماشياً مع قيم ميثاق الملك سلمان العمراني. وتشمل هذه الشراكة الاستراتيجية عدة مجالات تعاون تعكس رؤية الهيئة في تطوير قطاع العمارة والتصميم والتزام "أديرا" بترسيخ الهوية السعودية، ورعاية المواهب المحلية، ونشر الوعي بالتراث السعودي، وتتضمن ما يلي:

التعاون في تطبيق قيم ميثاق الملك سلمان العمراني في المعايير التصميمية للعلامات التجارية الفندقية الخاصة بـ"أديرا"، بما يعكس الهوية والتراث الثقافي والحضاري للمملكة.

ورش عمل توعوية تستهدف المهندسين المعماريين والمصممين، وتسلط الضوء على تأثير الثقافة السعودية في مجال التصميم، بما يتماشى مع اللوائح والإرشادات التي يتقيد بها الطرفان.

دعم المواهب السعودية في مجال التصميم من خلال تضمين مصممين سعوديين لإنتاج وتطوير المنتجات الصناعية مستوحاة من الثقافة السعودية لـ"أديرا"، بالإضافة للمساهمة في وضع معايير التصميم الخاصة بـ"أديرا" لتعكس الإبداع والحرفة السعودية.

تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الابتكار والتنوع الثقافي في مجالي الضيافة والتصميم بالمملكة. فهي لا تعكس فقط رؤية "أديرا" لتكون رائدة في هذا القطاع، بل تُظهر التزام الهيئة بتطوير مجالات التصميم المعماري والحضري والصناعي، مما يعزز الهوية السعودية والمساهمة في تحفيز الاقتصاد المحلي.

وبهذه المناسبة، أكد ستيفان ليسر، الرئيس التنفيذي لـ "أديرا" أن التعاون مع هيئة فنون العمارة والتصميم يضفي طابع الهوية السعودية لفنادق "أديرا"، منوهاً بأهمية أهمية استلهام التراث السعودي الغني من أجل ابتكار تجارب ضيافة استثنائية تروي قصة "أديرا"و الضيافة السعودية، مشدداً على أن الحفاظ على التراث يعد عنصراً أساسياً في جهود التنمية المستدامة.

أوضحت الدكتورة سمية السليمان، الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم: "تعكس هذه الشراكة التزامنا بتجسيد الهوية السعودية في قطاع العمارة والتصميم، ودعم المبدعين المحليين لابتكار تجارب ضيافة تعبر عن ثقافتنا العريقة. نؤمن بأن تعزيز الطابع المحلي في المشاريع الفندقية يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من مكانة المملكة كوجهة إبداعية عالمية."

عن "أديرا"

شركة إدارة الفنادق "أديرا"، واجهة الضيافة الوطنية، والتي تعمل على تطوير علامات فندقية وتقديم تجربة زائر نوعية من خلال تطبيع ثقافة الضيافة والكرم السعودي الأصيل بأعلى المعايير العالمية. وتسعى "أديرا" كأحد أبرز مستهدفاتها لتمكين الكوادر والكفاءات من خلال مبادراتها مع شركائها والمؤسسات التعليمية والتدريبية الرائدة، مما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 ودعم البنية التحتيةالسياحية في المملكة.

عن هيئة فنون العمارة والتصميم

تعتبر إحدى الجهات الإحدى عشر التابعة لوزارة الثقافة، وتهدف إلى تعزيز التكامل في منظومة العمارة والتصميم، وتنويع الاقتصاد السعودي عبر تطوير الصناعات الإبداعية وتنمية المواهب الحالية والمستقبلية. كما تسعى لترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في مجالات العمارة والتصميم، وتحقيق الاستدامة في البيئة العمرانية، فضلاً عن تشجيع الابتكار والبحث في هذا القطاع.

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