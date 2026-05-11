الاتفاقية تُرسّخ مكانة الدولة كمركز عالمي لتصنيع المواد النانوية المتقدمة

أسامة أمير فضل: زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع في الدولة في مواد عالية القيمة يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويقلل الاعتماد على المصادر الخارجية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : وقّعت شركة "نانو كاربون إكس"، وهي شركة مواد متطورة مقرها دولة الإمارات وتابعة لشركة "ذا نانو كومباني"، اليوم، اتفاقية تصنيع استراتيجية مع شركة "غرافين ستار" لإنشاء مصنع إنتاج غرافين محلي بالكامل في دولة الإمارات، والتي تستخدم في صناعات متقدمة مثل الإلكترونيات، الطاقة والبطاريات، الطيران والسيارات، مواد البناء المتطورة.

وتم توقيع المذكرة على هامش فعاليات الدورة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات 2026"، واستضافتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة أدنوك وشركة العماد القابضة، وبتنظيم مجموعة أدنيك.

وتمنح الاتفاقية شركة "نانو كاربون إكس" ترخيصاً حصرياً لإنتاج تقنية الغرافين الحاصلة على براءة اختراع من شركة غرافين ستار. ويمثل ذلك خطوة متقدمة نحو بناء قدرات سيادية لتصنيع المواد النانوية داخل الدولة.

وستقوم شركة "نانو كاربون إكس" بإنشاء مصنع في "كيزاد" بطاقة إنتاجية تصل إلى 960 طناً سنوياً. وقد صُمم المصنع ليكون قابلاً للتوسع لتلبية الطلب المتنامي بهدف تسريع وتيرة النمو وزيادة الطاقة الإنتاجية عبر شراكات استراتيجية مؤثرة، واتفاقيات الاستحواذ الصناعي، وترسيخ علاقات تعاون طويلة الأمد مع الجهات المحلية الرائدة. وسيخدم الإنتاج أربع قطاعات ذات أولوية في اقتصاد دولة الإمارات، وهي: الدهانات والطلاءات، والخرسانة والبناء، والبوليمرات، والبطاريات وتخزين الطاقة.

تعزيز القدرات التصنيعية

وفي هذا السياق، أكد سعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن هذه الجهود تعكس توجه دولة الإمارات وتعزيز القدرات التصنيعية المتقدمة محلياً يمثل أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتحويلها إلى نتائج ملموسة تعزز النمو الصناعي الوطني.

وأضاف: تمثل الاتفاقية الموقعة بين الشركتين خطوة نوعية في تعزيز توطين التكنولوجيا المتقدمة وربطها بالتصنيع وستساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع في الدولة خاصة في مواد عالية القيمة بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، بما يلبي متطلبات الأسواق المحلية، ويفتح المجال أمام خلق فرص عمل جديدة، وبناء خبرات وطنية، ودعم الصناعات التحويلية من خلال توفير مواد متقدمة منتجة محلياً.

وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة بدعم المبادرات التي تعزز السيادة الصناعية الوطنية، وتضع الإمارات في مقدمة الدول الرائدة في مجال الإنتاج الصناعي المتقدم. وسيمنح تعزيز القدرة المحلية لتصنيع مادة الغرافين مكانة متميزة للدولة بين عدد محدود من الدول القادرة على إنتاج هذه المواد النانوية المتطورة على نطاق صناعي واسع.

وأضاف سعادته أن المصنع الجديد سيعمل على تلبية احتياجات الصناعات الوطنية وخدمة أسواق التصدير، مما يعزز مكانة الإمارات كقاعدة تصنيع متقدمة ذات تنافسية عالمية، موضحاً أن الإنتاج المحلي يساهم في تعزيز الاعتماد على سلاسل الإمداد الوطنية، وزيادة الثقة لدى الشركاء، والاستجابة السريعة لمتطلبات السوق، مع تقليل الاعتماد على المصادر الدولية.

من جانبه قال أنور نسيبة، رئيس مجلس إدارة "ذا نانو كومباني": "تمثل هذه الاتفاقية لحظة انتقال لشركة "نانو كاربون إكس" من مرحلة التطوير إلى مرحلة الإنتاج. لقد استثمرنا في شريك تقني عالمي المستوى يمتلك تقنية حاصلة على براءات اختراع، وحددنا موقع مصنعنا الجديد في أبوظبي، وخططنا لزيادة طاقتنا الإنتاجية إلى أربعة خطوط إنتاج، والتزمنا بتسليم أول شحنة بحلول الربع الثاني من العام 2027.

وأضاف: أنشأنا حول هذه المنشأة منظومة متكاملة من الشركاء الصناعيين المستعدين لدمج الغرافين في منتجاتهم وسلاسل الإمداد الخاصة بهم في قطاعات الدهانات، والخرسانة، والبوليمرات والبطاريات. إن دولة الإمارات تمتلك كافة المقومات اللازمة لتصبح مركزاً عالمياً لتصنيع المواد النانوية، التي تشمل الموقع الاستراتيجي، والبنية التحتية الصناعية المتطورة، والدعم الحكومي، ورؤية وطنية واضحة لبناء صناعات متقدمة. واليوم، نحول هذه الأفضلية إلى منشأة إنتاج فعلية".

وقد استثمرت "ذا نانو كومباني" مباشرة في شركة "غرافين ستار"، وحصلت بموجب ذلك على ترخيص حصري للوصول إلى الملكية الفكرية والمعرفة التكنولوجية اللازمة لتصنيع غرافين عالي الجودة محلياً. ويمثل ذلك التزاماً بقدرة إنتاجية مثبتة ومحمية ببراءات اختراع، ضمن جدول زمني واضح: حيث يُستهدف تسليم أول دفعة من المنتج في الربع الثاني من العام 2027.

وستتولى شركة "نانو كاربون إكس" تشغيل هذه الخطوط من خلال نقل التكنولوجيا من شركة "غرافين ستار"، مستخدمةً أسلوب الإنتاج الأخضر الخاص بالشركة، والتي تلغي استخدام المواد الكيميائية الضارة وتقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة مقارنةً بتصنيع الغرافين التقليدي. ويتيح ذلك للمصنع الجديد أن يمتلك واحدة من أكثر عمليات إنتاج المواد المتقدمة استدامة في المنطقة، بما يتماشى مع أهداف التنويع الصناعي والاستدامة في دولة الإمارات.

بدورها قالت مارينا ستاركوفا، الرئيسة التنفيذية لشركة غرافين ستار: إن دولة الإمارات توفر بيئة داعمة فريدة للتصنيع المتقدم، ونحن على ثقة بأن هذا المصنع سيشكل نموذجاً لكيفية إنشاء إنتاج الغرافين بكفاءة واستدامة. وتعكس هذه الرخصة الحصرية إيماننا بأن "نانو كاربون إكس" هي الشريك الأمثل لتحقيق الإمكانات الصناعية الكاملة لهذه التقنية".

وأضافت: "قمنا بتطوير تقنية الغرافين وقد أثبتت كل من "نانو كاربون إكس" و "ذا نانو كومباني" امتلاك القدرة التكنولوجية والبيئة التجارية اللازمة لاستقبال تقنيتنا وتأسيس إنتاج محلي واسع النطاق.

وتساهم اتفاقية التصنيع في ترسيخ منظومة أوسع نطاقاً تُنشئها شركتا "ذا نانو كومباني" و"نانو كاربون إكس" لتسويق الجرافين في دولة الإمارات. ويمثل تضافر هذه الجهود سلسلة قيمة متكاملة ركائزها؛ تقنية حاصلة على براءة اختراع، ومرخصة ومنقولة إلى دولة الإمارات، ومنشأة إنتاج مخصصة في "كيزاد"، ودعم أكاديمي وتطوير قدرات القوى العاملة، وشراكات تجارية محددة مع كبرى الشركات الصناعية. وبذلك، تُرسّخ هذه الجهود مكانة دولة الإمارات ليس فقط كمستهلك للمواد النانوية المتقدمة، بل كمنتج ومُصدّر يمتلك البنية التحتية والتكنولوجيا والكفاءات اللازمة للمنافسة عالمياً.

