الشارقة: تواصل دائرة الشارقة الرقمية جهودها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن السيبراني في إمارة الشارقة، إذ وقع مركز الشارقة للأمن السيبراني التابع للدائرة مذكرة تفاهم مع "فورتينت" الأمريكية المتخصِّصة في حلول وخدمات الأمن السيبراني، بهدف توطيد التعاون المشترك في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير القدرات الوطنية في التصدي للتهديدات السيبرانية.

وتهدف هذه المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين في مجالات الأمن السيبراني، مع التركيز على دعم المبادرات المحلية، وتعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية، وتطوير آليات الردع والوقاية والاستجابة للهجمات الإلكترونية. كما تشمل الاتفاقية التعاون في بناء برامج توعوية وتعليمية، وإجراء بحوث علمية متقدمة لتطوير التقنيات الحديثة، إلى جانب دعم التبادلات التجارية والاقتصادية المرتبطة بأمن المعلومات.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في تطوير حلول مبتكرة لأمن المعلومات، وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصّصة، فضلاً عن تنظيم مؤتمرات وزيارات تعليمية وتمارين سيبرانية مشتركة. علاوةً على ذلك، يشمل التعاون تبادل المحتوى التوعوي، وتقديم الدعم الاستشاري لمعالجة حوادث الأمن السيبراني، وتعزيز مشاركة ممثلي الطرفين في الأنشطة التدريبية والجلسات العملية التي ينظمها كل منهما.

وتعقيباً على توقيع المذكرة، أكد سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، أن هذه الشراكة تأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية للدائرة وحرصها على تعزيز الجاهزية الرقمية للإمارة، وبناء منظومة متكاملة للأمن السيبراني تحمي مكتسبات التحوُّل الرقمي، وتدعم التنمية المستدامة.

وقال: "يمثّل إرساء بيئة رقمية آمنة ومرنة أحد الأهداف الاستراتيجية التي تأسست دائرة الشارقة الرقمية لتحقيقها ضمن رحلتها لقيادة وتمكين التحوُّل الرقمي في الإمارة. رحلةٌ يشكّل الأمن السيبراني والثقة الرقمية أحد مرتكزاتها الرئيسية، حيث نلتزم بحماية المعلومات ذات القيمة الاستراتيجية للإمارة، وضمان سلامتها وقدرتها على مواجهة التحديات الرقمية المتغيّرة. وفي سبيل تحقيق ذلك، فإننا نرحّب بالتعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة في هذا المجال، مثل فورتينت، عبر شراكات من شأنها تعزيز تكافؤ الفرص والأمن السيبراني وتطوير التقنيات المستدامة التي تدعم رقمنة الخدمات الحكومية وتحويلها إلى تجارب سلسة وفعّالة تتمحور حول احتياجات المستخدم والارتقاء بجودة الحياة".

من جهته، قال المهندس عبدالناصر عبيد بوخاطر، مدير مركز الشارقة للأمن السيبراني: "تمثل هذه الشراكة مع "فورتينت" خطوة استراتيجية ضمن جهودنا المتواصلة لترسيخ منظومة متكاملة للأمن السيبراني في إمارة الشارقة، وبناء قدرات رقمية وطنية قادرة على التصدي للتحديات التقنية المتسارعة بما يسهم في تحقيق الاستدامة والحماية الشاملة لبيئة الأمن المعلوماتية. إن تبادل المعرفة والخبرات مع شركاء عالميين من ذوي الريادة في المجال من شأنه الإسهام في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز جاهزيتنا لدفع مسيرة التحوُّل الرقمي الآمن والمبتكر."

من جانبها، أعربت "فورتينت" عن اعتزازها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تفتح آفاقاً واسعة للتعاون مع مركز الشارقة للأمن السيبراني، وتتيح لها مشاركة خبراتها العالمية المتقدّمة في مجال أمن المعلومات مع دولة الإمارات. وأكدت أن هذه الشراكة تمثّل خطوةً استراتيجية مهمة نحو بناء منظومة أمن سيبراني مستدامة ومتقدمة تدعم رؤية الشارقة في التحوُّل الرقمي، وتسهم في حماية بنيتها التحتية الرقمية الحيوية من خلال توفير حلول تقنية مبتكرة وبرامج تدريبية وتوعوية متخصصة مشتركة.

وأضافت أن التعاون مع مؤسسات وطنية رائدة مثل مركز الشارقة للأمن السيبراني يعكس التزام فورتينت بالمساهمة في تطوير بيئة رقمية آمنة ومحفّزة على الابتكار وداعمة للنمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.

وتأتي هذه المذكرة لترسيخ مبادئ المساواة في السيادة، والمعاملة بالمثل، واحترام السيادة الإقليمية، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق الأمن السيبراني في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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