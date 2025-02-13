جدة، المملكة العربية السعودية، أبرمت الخطوط السعودية شراكة استراتيجية مع المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام تتضمن تقديم مجموعة مختارة من المحتوى المميز الذي تنتجه شبكة "الشرق"، بما في ذلك الإنتاجات الأصلية، والوثائقيات الحصرية، والبرامج الثقافية والترفيهية، على منصتها عبر نظام "بيوند" الترفيهي الجديد المدمج في شاشات الطائرات.

وتستهدف الشراكة زيادة المحتوى المحلي والعربي على شاشات طائرات الناقل الوطني، ويأتي ذلك مواكباً لإحدى مستهدفات عصر “السعودية” الجديد الرامية إلى تعزيز تجربة الضيوف.

وسيتسنى للضيوف من جميع أنحاء العالم الاستمتاع بمجموعة واسعة من المحتوى العربي الحصري وعالي الجودة الذي تقدّمه "الشرق للأخبار" و"الشرق ديسكفري" و"الشرق الوثائقية"، من بينها "بصمة" و"مدن الشوارع الخلفية" و"فن العمارة" و "دايت ماستر" و"طعم الحكاية" و"Test Drive الرياض" و "الحلم الهندي" و"سام ألتمان"

وقال الأستاذ خالد طاش، رئيس التسويق في مجموعة السعودية: "يُعد محتوى شبكة "الشرق" إضافة قيمة لباقة محتوى الترفيه الجوي على أسطول "السعودية" الذي يبلغ أكثر من (5) آلاف ساعة موجهة لمختلف شرائح الضيوف وفئاتهم العمرية، وبأكثر من 16 لغة، ونهدف من خلالها إلى دعم المحتوى المحلي والعربي في مجال الترفيه الجوي، وتعزيز تجربة سفر الضيوف".

من جانبه، قال الأستاذ باسل المعلمي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وقطاع الأعمال في SRMG: "تُجسّد شراكتنا مع الخطوط السعودية التزام المجموعة بتقديم محتوى مبتكر ومُلهم يواكب اهتمامات ملايين المتابعين حول العالم"، مشيراً إلى أنه: "مع النشاط الذي تشهده حركة الطيران في السعودية وارتفاع نسبة الضيوف إلى 128 مليون مسافر في عام 2024، بزيادة تصل إلى 15% عن العام السابق، تضمن هذه الشراكة أن يبقى الضيوف على اتصال دائم بالقصص التي تُشكّل حاضر منطقتنا ومستقبل العالم على حد سواء".

يقدم نظام "بيوند" الترفيهي على متن طائرات "السعودية" تجربة تفاعلية نوعية، ويتوفر المحتوى بعدة لغات مع خدمة اختيار الترجمة (subtitle)، ما يتيح تقديم تجربة ترفيهية متميزة للضيوف.

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية (السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

واستثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

"السعودية" هي عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م

وحظيت "السعودية" مؤخرًا على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى 2025" للعام الرابع على التوالي من جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس (APEX). كما ارتقت "السعودية" 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

نبذة عن SRMG

منذ انطلاقها في عام 1972، تُواصل المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG ، قيادة التغيير في صناعة الإعلام من خلال 30 منصة رائدة تقدّم محتوى إخبارياً ومعرفياً مُثرٍ لملايين المتلقين في أربع قارات وبسبع لغات. ومع تطور المشهد الإعلامي الاستهلاكي بشكل مستمر، قامت SRMG بتوسيع نطاق عملها وإطلاق ركائز أعمال جديدة. كما عزّزت محفظة شراكاتها من خلال تطوير شراكات ناجحة مع عدد من المؤسسات الإعلامية العالمية الرائدة مثل: "بلومبرغ ميديا" و"وارنر براذرز ديسكفري" و"الإندبندنت" و"بيلبورد" و"مؤسسة بنسكي ميديا" و"شركة شوئيشا اليابانية للإعلام". ومن خلال شبكتها الواسعة، تقدم SRMG أفضل الإنتاجات العالمية المتميزة وعالية الجودة لجمهور المنطقة.

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