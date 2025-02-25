الدوحة- قطر: أعلنت وكالة ترويج الاستثمار ومؤسسة "ستارت آب البرتغال Startup Portugal"، مؤسسة متخصصة في دعم ريادة الأعمال، عن عقد شراكة استراتيجية خلال قمة الويب قطر 2025 تهدف إلى تعزيز التعاون بين منظومتي ريادة الأعمال في قطر والبرتغال، لفتح أفاق جديدة للابتكار وتوسع أعمال الشركات الناشئة.

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى توفير فرص جديدة للشركات الناشئة، وتعزيز تبادل المعرفة، ودعم النمو الاقتصادي في منظومتي ريادة الأعمال في قطر والبرتغال. وبموجب الاتفاقية، ستتعاون الجهتان على ربط الشركات الناشئة الراغبة في التوسع في أسواق البلدين، وتقديم حلول مُصممة خصيصًا لتسيل دخولها وتوسّعها في الأسواق المستهدفة.

يُعد هذا التعاون خطوة استراتيجية لتعزيز توسع الشركات الناشئة دوليًا، من خلال إزالة التحديات التي تواجه الشركات الناشئة لتمكينها من دخول الأسواق الجديدة بسهولة. وستتعاون وكالة ترويج الاستثمار و"ستارت آب البرتغال" لتقديم استشارات متكاملة في مجالات تأسيس الأعمال، واللوائح التنظيمية، والجوانب التشغيلية، لدعم قدرة الشركات الناشئة على توسع أعمالها ونجاحها على المستوى العالمي.

وقّع مذكرة التفاهم كل من الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والسيد/ أنطونيو دياس مارتينز، المدير التنفيذي لـمؤسسة “ستارت آب البرتغال".

وصرح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني تعليقًا على هذه الشراكة: "يعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بتوفير بيئة أعمال جاذبة تدعم تدفق الاستثمارات، وتسهم في نمو المشاريع الريادية. من خلال استقطاب الشركات الناشئة البرتغالية إلى قطر، نتطّلع إلى توطيد العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون، وكذلك تعزيز المنافع الاقتصادية والتجارية بين البلدين."

ومن جانبه، صرح أنطونيو دياس مارتينز قائلا: "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات بين منظوماتنا الريادية. ومن خلال تبادل المعرفة والوصول إلى السوق، فإننا نعمل على خلق فرص جديدة للشركات الناشئة البرتغالية والقطرية للتوسع والازدهار على المستوى الدولي. ونحن متحمسون للعمل جنبًا إلى جنب مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر لدعم الشركات الناشئة لتحقيق خطط التوسع الخاصة بها، وتمكين الابتكار ونمو الأعمال في كلا البلدين".

ساهمت الاستثمارات البرتغالية في قطر على مدار عدة سنوات عبر عدة قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والأغذية والمشروبات، والعقارات، في تعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم الاستدامة، وترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين. وتأتي الشراكة بين وكالة ترويج الاستثمار و"ستارت أب البرتغال" كخطوة إضافية لتقوية هذه الروابط، من خلال دعم توسع الأعمال، وتشجيع الابتكار، وخلق فرص جديدة لرواد الأعمال في كلا البلدين. وتعد البرتغال موطنًا لأكثر من 4,000 شركة ناشئة، وتوفّر أكثر من 26,000 وظيفة.

أطلقت وكالة ترويج الاستثمار مبادرة "ابدأ من قطر" قبل انعقاد أول نسخة لقمة الويب قطر العام الماضي، وهي منصة إلكترونية شاملة تُعد المصدر الرئيسي للمعلومات والدعم والفرص لرواد الأعمال والشركات الناشئة. تعمل المنصة على ربط رواد الأعمال والشركات الناشئة بخدمات الدعم في الدولة، وبرامج التمويل، وفعاليات التواصل، وغيرها من الموارد المتنوعة من خلال موقعها الإلكتروني المخصص.

قدمت المبادرة من خلال برنامج "ابدأ من قطر" الاستثماري الذي يقدمه بنك قطر للتنمية تمويلًا بقيمة 18 مليون دولار أمريكي لدعم 15 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم، شملت إيطاليا، وسلطنة عُمان، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وتركيا. كما يستفيد رواد الأعمال من فرص التمويل والإرشاد وإمكانية الوصول إلى السوق، فضلاً عن مزايا أخرى، تشمل مساحات مكتبية مشتركة مجانية في إحدى الحاضنات المحلية الرائدة بالدولة، بالإضافة إلى الإقامة، وتأشيرات رواد الأعمال المجانية لدعم تأسيس وتوسيع أعمالهم في دولة قطر.

نُبذة عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر

تُشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمة الوكالة التي تأسست في عام 2019 في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.

تُعد الوكالــة الجهة الشـاملة لحلـول الاسـتثمار في دولـة قطـر حيث تربط المستثمرين بمنظومة متكاملة تضم منصات الأعمال والترخيص. وتشارك الوكالة المستثمرين رحلتهم الاستثمارية، بدءًا من مرحلة الاستكشاف والتأسيس، وحتى توسيع الأعمال، بما يضمن نموها على المدى الطويل، من خلال توفير رؤى شاملة حول بيئة الأعمال في دولة قطر، والتعريف بأسواق القطاعات المختلفة، وتقديم خدمات تسهيل الاستثمارات بطريقة مصممة لدعم أهدافهم.

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