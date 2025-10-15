من المقرر أن تسهم الشراكة في دعم "برنامج قطاع السيارات"، المبادرة التي أطلقها مكتب أبوظبي للاستثمار في مايو 2025

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة موانئ أبوظبي، الممكن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع "ستيلانتيس"، المجموعة العالمية الرائدة في تصنيع السيارات وأحد أكبر مصنعي قطع السيارات في العالم، بهدف تطوير منظومة متكاملة لقطاع السيارات تدعم رؤية إمارة أبوظبي في تعزيز مكانتها كمركز استراتيجي لتصدير منتجات وتقنيات السيارات ولاعب رئيسي في التجارة الخارجية والتصنيع.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار الجهود التي يبذلها كل من مكتب أبوظبي للاستثمار وموانئ أبوظبي لدعم قطاعي الصناعة والتجارة في الإمارة من خلال تطوير مبادرات نوعية وبناء تحالفات عالمية في مختلف القطاعات الصناعية بما يرسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتصدير وإعادة التصدير.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قطاع السيارات في إمارة أبوظبي، من خلال التوسع في سوق السيارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتطوير منظومة متكاملة للسيارات ذاتية القيادة، إضافة إلى تعزيز جهود البحث والتطوير في أنظمة التنقل المتقدمة وحلول وتقنيات السيارات.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون "ستيلانتيس" مع مكتب أبوظبي للاستثمار على الفرص الاستثمارية ضمن قطاع السيارات في أبوظبي، مستفيدة من خبرتها العريقة في صناعة السيارات، ومن المزايا التنافسية التي توفرها أبوظبي بما في ذلك البنية التحتية اللوجستية المتطورة ومنظومة أعمالها الداعمة، فيما سيقوم كل من مكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة موانئ أبوظبي بتقديم الدعم اللازم من خلال توفير البيانات والتحليلات الاستراتيجية للسوق، مع التركيز على دعم سلاسل الامداد وتمكين المصانع المحلية من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وفي هذا الصدد، قال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: "يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تعزيز منظومة الصناعة والتجارة في أبوظبي وترسيخ مكانتها كمركز عالمي لاستقطاب الاستثمارات والشركات الرائدة، كما تعكس حرصنا في مكتب أبوظبي للاستثمار على العمل مع شركائنا من القطاعين العام والخاص لتعزيز تدفق الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية والمستقبلية في الإمارة. ويؤكد شراكتنا مع موانئ أبوظبي وشركة "ستيلانتيس" على نمو أهداف الإمارة في بناء منظومة متكاملة لتجارة وتصدير السيارات بما يدعم توسع الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات."

وبدوره قال، الكابتن عمار مبارك الشيبة، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري والشحن - مجموعة موانئ أبوظبي: "من شأن هذا التعاون، أن يسلّط الضوء على الدور الفريد الذي تؤديه أبوظبي باعتبارها مركزاً لإطلاق حلول التنقّل من الجيل القادم وبوابة عالمية للتجارة. ومن خلال الجمع بين خبرة ستيلانتيس في قطاع السيارات، وشبكاتنا اللوجستية المتكاملة وانتشارنا في الأسواق، والاستفادة من منظومة الاستثمار التي يقدمها مكتب أبوظبي للاستثمار، ندرس المسارات المحتملة لتوسيع نطاق حلول التنقّل المبتكرة عبر الشرق الأوسط وأفريقيا لتعزيز مكانة أبوظبي على مستوى سلاسل الإمداد العالمية."

ومن جهته، قال باتريك لابيلوي، نائب الرئيس الأول، ورئيس وحدة التخطيط في ستيلانتيس الشرق الأوسط وأفريقيا: "توفّر أبوظبي الرؤية والبنية التحتية والاتصال العالمي اللازم لقيادة مستقبل قطاع التنقّل. وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا بالمشاركة في تطوير حلول مبتكرة في قطاع النقل والتنقل، بما يرسّخ مكانة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا باعتبارها محركاً للنمو ضمن استراتيجية ستيلانتيس طويلة المدى."

ومن المقرر أن تسهم الشراكة في دعم "برنامج قطاع السيارات"، المبادرة التي أطلقها مكتب أبوظبي للاستثمار في مايو 2025 خلال معرض "اصنع في الإمارات 2025"، بهدف تطوير منظومة متكاملة لقطاع السيارات في أبوظبي، وتشجيع البحث والتطوير، وتوفير خدمات عالية الجودة للسيارات، وتنظيم المزادات الخاصة بالسيارات المميَّزة والسيارات الفاخرة.

وشهدت صادرات السيارات في أبوظبي زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، مدفوعة بالاستثمارات التي تم ضخها لتطوير أنظمة نقل لوجستية ذكية، والاتفاقيات التجارية المختلفة التي تم توقيعها، إضافة إلى ارتفاع الطلب على المركبات والمكوّنات المصنعة في دولة الإمارات.

